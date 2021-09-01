https://tr.sputniknews.com/20210901/icisleri-bakanligi-duyurdu-ankaradaki-suriyeliler-kayitli-olduklari-illere-gonderilecek-1048521974.html

İçişleri'nden göçmen kararı: Ankara'daki Suriyeliler kayıtlı illere gönderilecek

İçişleri'nden göçmen kararı: Ankara'daki Suriyeliler kayıtlı illere gönderilecek

İçişleri Bakanlığı yeni alınan göçmen kararlarını duyurdu. Buna göre; 2 Eylül 2021 tarihinden geçerli olmak üzere Ankara ili mülki sınırları geçici koruma... 01.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-01T19:07+0300

2021-09-01T19:07+0300

2021-09-01T19:20+0300

ankara

göçmen

içişleri bakanlığı

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Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Ülkemizde bulunan yabancıların ikamet izni, uluslararası koruma ve geçici koruma iş ve işlemlerini düzenleme ile yetkili ve görevli olan Bakanlığımız koordinasyonunda Ankara Valiliği, Göç İdaresi, Jandarma ve Emniyet birimlerimizin katılımlarıyla yapılan değerlendirmeler sonucunda aşağıdaki kararlar alınmıştır;1. 2 Eylül 2021 tarihinden geçerli olmak üzere Ankara ili mülki sınırları geçici koruma kaydına kapatılmıştır.2. Ülkemizin başka illerinde kayıtlı olup fiilen Ankara ilinde ikamet eden geçici koruma statü sahibi Suriyeliler tespit edilerek kayıtlı olduğu illere geri gönderilecek ve kayıtlı oldukları illerde ikamet süreçleri bildirim yükümlülüğü getirilerek takip edilecektir.3. Ankara ilindeki göç, uyuşturucu ve asayiş olaylarına kaynaklık eden metruk binalar ve bu binalarda ikamet eden yabancılar tespit edilerek yıkım ve tahliye işlemleri tamamlanacak ve söz konusu yabancılar kayıtlı oldukları illere gönderilecektir.4. Herhangi bir koruma statüsü ya da ikamet izni bulunmayan düzensiz göçmenlerin kolluk birimlerince yakalanarak geri gönderme prosedürlerinin yerine getirilmesi amacıyla Geri Gönderme Merkezlerinde idari gözetim altına alınmalarına kararlılıkla devam edilecektir.5. Yabancılara ait vergi levhası olmayan işyerleri ile ilgili olarak gerekli mevzuat çerçevesinde her türlü yaptırım ivedilikle uygulanacaktır."

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ankara, göçmen, içişleri bakanlığı