Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
https://tr.sputniknews.com/20210901/icisleri-bakanligi-duyurdu-ankaradaki-suriyeliler-kayitli-olduklari-illere-gonderilecek-1048521974.html
İçişleri'nden göçmen kararı: Ankara'daki Suriyeliler kayıtlı illere gönderilecek
İçişleri'nden göçmen kararı: Ankara'daki Suriyeliler kayıtlı illere gönderilecek
İçişleri Bakanlığı yeni alınan göçmen kararlarını duyurdu. Buna göre; 2 Eylül 2021 tarihinden geçerli olmak üzere Ankara ili mülki sınırları geçici koruma... 01.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-01T19:07+0300
2021-09-01T19:20+0300
ankara
göçmen
içişleri bakanlığı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/104188/12/1041881212_0:0:2844:1600_1920x0_80_0_0_4aec9c2df01545b87b42c4757eb8297e.jpg
Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Ülkemizde bulunan yabancıların ikamet izni, uluslararası koruma ve geçici koruma iş ve işlemlerini düzenleme ile yetkili ve görevli olan Bakanlığımız koordinasyonunda Ankara Valiliği, Göç İdaresi, Jandarma ve Emniyet birimlerimizin katılımlarıyla yapılan değerlendirmeler sonucunda aşağıdaki kararlar alınmıştır;1. 2 Eylül 2021 tarihinden geçerli olmak üzere Ankara ili mülki sınırları geçici koruma kaydına kapatılmıştır.2. Ülkemizin başka illerinde kayıtlı olup fiilen Ankara ilinde ikamet eden geçici koruma statü sahibi Suriyeliler tespit edilerek kayıtlı olduğu illere geri gönderilecek ve kayıtlı oldukları illerde ikamet süreçleri bildirim yükümlülüğü getirilerek takip edilecektir.3. Ankara ilindeki göç, uyuşturucu ve asayiş olaylarına kaynaklık eden metruk binalar ve bu binalarda ikamet eden yabancılar tespit edilerek yıkım ve tahliye işlemleri tamamlanacak ve söz konusu yabancılar kayıtlı oldukları illere gönderilecektir.4. Herhangi bir koruma statüsü ya da ikamet izni bulunmayan düzensiz göçmenlerin kolluk birimlerince yakalanarak geri gönderme prosedürlerinin yerine getirilmesi amacıyla Geri Gönderme Merkezlerinde idari gözetim altına alınmalarına kararlılıkla devam edilecektir.5. Yabancılara ait vergi levhası olmayan işyerleri ile ilgili olarak gerekli mevzuat çerçevesinde her türlü yaptırım ivedilikle uygulanacaktır."
ankara
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/104188/12/1041881212_540:0:2673:1600_1920x0_80_0_0_696b7c4fcab31910d6da23d9f9ee5877.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ankara, göçmen, içişleri bakanlığı

İçişleri'nden göçmen kararı: Ankara'daki Suriyeliler kayıtlı illere gönderilecek

19:07 01.09.2021 (güncellendi: 19:20 01.09.2021)
© AAİçişleri Bakanlığı
İçişleri Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 01.09.2021
© AA
Abone ol
İçişleri Bakanlığı yeni alınan göçmen kararlarını duyurdu. Buna göre; 2 Eylül 2021 tarihinden geçerli olmak üzere Ankara ili mülki sınırları geçici koruma kaydına kapatıldı. Ankara'daki Suriyeliler kayıtlı olduğu illere gönderilecek.
Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Ülkemizde bulunan yabancıların ikamet izni, uluslararası koruma ve geçici koruma iş ve işlemlerini düzenleme ile yetkili ve görevli olan Bakanlığımız koordinasyonunda Ankara Valiliği, Göç İdaresi, Jandarma ve Emniyet birimlerimizin katılımlarıyla yapılan değerlendirmeler sonucunda aşağıdaki kararlar alınmıştır;
1. 2 Eylül 2021 tarihinden geçerli olmak üzere Ankara ili mülki sınırları geçici koruma kaydına kapatılmıştır.
2. Ülkemizin başka illerinde kayıtlı olup fiilen Ankara ilinde ikamet eden geçici koruma statü sahibi Suriyeliler tespit edilerek kayıtlı olduğu illere geri gönderilecek ve kayıtlı oldukları illerde ikamet süreçleri bildirim yükümlülüğü getirilerek takip edilecektir.
3. Ankara ilindeki göç, uyuşturucu ve asayiş olaylarına kaynaklık eden metruk binalar ve bu binalarda ikamet eden yabancılar tespit edilerek yıkım ve tahliye işlemleri tamamlanacak ve söz konusu yabancılar kayıtlı oldukları illere gönderilecektir.
4. Herhangi bir koruma statüsü ya da ikamet izni bulunmayan düzensiz göçmenlerin kolluk birimlerince yakalanarak geri gönderme prosedürlerinin yerine getirilmesi amacıyla Geri Gönderme Merkezlerinde idari gözetim altına alınmalarına kararlılıkla devam edilecektir.
5. Yabancılara ait vergi levhası olmayan işyerleri ile ilgili olarak gerekli mevzuat çerçevesinde her türlü yaptırım ivedilikle uygulanacaktır."
200001
Yorum yaz
COVID-19
Haberler
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
Analiz
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
АҧсныАҧсышәалаAbhazcaԱրմենիաՀայերենErmeniceAzərbaycanАzərbaycancaAzericeХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüce
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Çince (sadeleştirilmiş)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Çince (geleneksel)
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
19:19İran, Irak'a ihraç ettiği gaz miktarını düşürdü
19:18Moskova Belediye Başkanı Sobyanin: İnsansız ulaşım araçlarının testleri sürüyor
19:12Düğün konvoyunda trafiği tehlikeye sokan 4 minibüsçüye para cezası
19:07İçişleri'nden göçmen kararı: Ankara'daki Suriyeliler kayıtlı illere gönderilecek
18:56Ermenistan: Azerbaycan tarafının açtığı ateş sonucu bir askerimiz öldü
18:56Rusya’da günlük Kovid-19 vaka sayısında St. Petersburg Moskova’yı geçti
18:52İletişim Başkanı Altun: Türkiye ekonomisi tarihinin en büyük çeyreklik büyüme oranına ulaştı
18:49Gemide pozitif vaka çıktı, mürettebat karantinaya alındı
18:48Opera sanatçısı Dağüstün'e saldırdığı iddia edilen 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
18:46Türkiye, Avrupa Şampiyonası'nda son 20 yılda yarı finale en çok yükselen üçüncü takım oldu
18:36Lavrov: Biden ve Macron'un demokrasi dayatmaya son verme açıklamalarını memnuniyetle karşılıyoruz
18:36Erdoğan: Yeni anayasa hazırlığımızı önümüzdeki yılın ilk aylarında milletimizin takdirine sunacağız
18:31Kollarını güçlendirmek için başladığı halterde şampiyon oldu
18:21Bakırköy Belediye Başkanı Kerimoğlu: Aşı yaptırmayanların çocuklarını kreşlere kabul etmeyeceğiz
18:18Pfizer, ağız yoluyla alınan Kovid-19 ilacını koronavirüs hastalarında denemeye başladı
18:16Yargıtay Başkanı Akarca: Yeni bir anayasa arayışını destekliyoruz
18:13Taliban'ın Afganistan'da izin verdiği ilk spor kriket oldu
18:07'Beyaz Saray'la destekleyici üçüncü doz aşı anlaşmazlığı, FDA'dan üst düzey istifalara yol açtı'
18:01Çifte cinayet şüphelisi, özel harekatın operasyonu ile yakalandı
17:59Taliban kontrolündeki Kabil Havalimanı'na ilk uçak indi