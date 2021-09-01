Ida Kasırgası: Karanlıkta kalan şehirde sokağa çıkma yasağı

© AFP 2021 Tennessee eyaletinde de İda Kasırgası ile gelen şiddetli yağmurlar nedeniyle Nashville şehrindeki Bonnaroo Müzik ve Sanat Festivali iptal edildi. Organizatörler, festival alanlarının suyla dolması nedeniyle araba kullanmak veya kamp yapmak için güvenli olmadığını belirtti. Her yıl düzenlenen ve bu yıl 2 Eylül'de başlaması beklenen festivalin, Nashville'in yaklaşık bir saat güneydoğusundaki Manchester'daki eski bir çiftlik alanında başlaması planlanıyordu.