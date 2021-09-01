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Ida Kasırgası: Karanlıkta kalan şehirde sokağa çıkma yasağı
Ida Kasırgası: Karanlıkta kalan şehirde sokağa çıkma yasağı
ABD'nin Louisiana eyaletinde etkili olan İda Kasırgası bazı bölgelerde büyük hasara yol açtı. 01.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-01T13:24+0300
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abd
louisiana
ida kasırgası
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abd, louisiana, ida kasırgası, sokağa çıkma yasağı

Ida Kasırgası: Karanlıkta kalan şehirde sokağa çıkma yasağı

13:24 01.09.2021 (güncellendi: 13:31 01.09.2021)
© AP Photo / Eric GayIda Kasırgası
Ida Kasırgası - Sputnik Türkiye, 1920, 01.09.2021
© AP Photo / Eric Gay
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ABD'nin Louisiana eyaletinde etkili olan İda Kasırgası bazı bölgelerde büyük hasara yol açtı.
© AP Photo / Eric GayLouisiana'nın New Orleans şehrinde, kasırganın yol açtığı sel ve şiddetli rüzgarlar elektrik hatlarına zarar verdi. Binlerce işçi elektrik hatlarını onarmak için çalışırken, yetkililer, elektrik ve su kesintileri, gıda ve gaz sorunlarının yanı sıra bunaltıcı sıcaktan etkilenen bölge halkına ücretsiz gıda sağlama konusunda çaba gösterdiklerini belirtti.
Ida Kasırgası - Sputnik Türkiye
1/5
© AP Photo / Eric Gay
Louisiana'nın New Orleans şehrinde, kasırganın yol açtığı sel ve şiddetli rüzgarlar elektrik hatlarına zarar verdi. Binlerce işçi elektrik hatlarını onarmak için çalışırken, yetkililer, elektrik ve su kesintileri, gıda ve gaz sorunlarının yanı sıra bunaltıcı sıcaktan etkilenen bölge halkına ücretsiz gıda sağlama konusunda çaba gösterdiklerini belirtti.
© AFP 2021New Orleans Belediye Başkanı LaToya Cantrell, kasırganın elektrik şebekelerine zarar vermesi ve şehrin karanlıkta kalması nedeniyle olası suçları önlemek için gece sokağa çıkma yasağı ilan etti.
Ida Kasırgası - Sputnik Türkiye
2/5
© AFP 2021
New Orleans Belediye Başkanı LaToya Cantrell, kasırganın elektrik şebekelerine zarar vermesi ve şehrin karanlıkta kalması nedeniyle olası suçları önlemek için gece sokağa çıkma yasağı ilan etti.
© AFP 2021Öte yandan, Pazar günü kategori 4 seviyesindeki rüzgar hızıyla Louisiana eyaletini vuran İda Kasırgası, Louisiana'daki Grand Isle kasabasında toplu yıkıma neden oldu. Kasabada yaklaşık 1400 yapının yarısı ya ağır hasar gördü ya da yıkıldı.
Ida Kasırgası - Sputnik Türkiye
3/5
© AFP 2021
Öte yandan, Pazar günü kategori 4 seviyesindeki rüzgar hızıyla Louisiana eyaletini vuran İda Kasırgası, Louisiana'daki Grand Isle kasabasında toplu yıkıma neden oldu. Kasabada yaklaşık 1400 yapının yarısı ya ağır hasar gördü ya da yıkıldı.
© AFP 2021Kasabadaki ana yol dün gelgit dalgalarının getirdiği kumla neredeyse tamamen kapanırken, elektrik direkleri de ciddi zarar gördü.
Ida Kasırgası - Sputnik Türkiye
4/5
© AFP 2021
Kasabadaki ana yol dün gelgit dalgalarının getirdiği kumla neredeyse tamamen kapanırken, elektrik direkleri de ciddi zarar gördü.
© AFP 2021Tennessee eyaletinde de İda Kasırgası ile gelen şiddetli yağmurlar nedeniyle Nashville şehrindeki Bonnaroo Müzik ve Sanat Festivali iptal edildi. Organizatörler, festival alanlarının suyla dolması nedeniyle araba kullanmak veya kamp yapmak için güvenli olmadığını belirtti. Her yıl düzenlenen ve bu yıl 2 Eylül'de başlaması beklenen festivalin, Nashville'in yaklaşık bir saat güneydoğusundaki Manchester'daki eski bir çiftlik alanında başlaması planlanıyordu.
Ida Kasırgası - Sputnik Türkiye
5/5
© AFP 2021
Tennessee eyaletinde de İda Kasırgası ile gelen şiddetli yağmurlar nedeniyle Nashville şehrindeki Bonnaroo Müzik ve Sanat Festivali iptal edildi. Organizatörler, festival alanlarının suyla dolması nedeniyle araba kullanmak veya kamp yapmak için güvenli olmadığını belirtti. Her yıl düzenlenen ve bu yıl 2 Eylül'de başlaması beklenen festivalin, Nashville'in yaklaşık bir saat güneydoğusundaki Manchester'daki eski bir çiftlik alanında başlaması planlanıyordu.
1/5
© AP Photo / Eric Gay
Louisiana'nın New Orleans şehrinde, kasırganın yol açtığı sel ve şiddetli rüzgarlar elektrik hatlarına zarar verdi. Binlerce işçi elektrik hatlarını onarmak için çalışırken, yetkililer, elektrik ve su kesintileri, gıda ve gaz sorunlarının yanı sıra bunaltıcı sıcaktan etkilenen bölge halkına ücretsiz gıda sağlama konusunda çaba gösterdiklerini belirtti.
2/5
© AFP 2021
New Orleans Belediye Başkanı LaToya Cantrell, kasırganın elektrik şebekelerine zarar vermesi ve şehrin karanlıkta kalması nedeniyle olası suçları önlemek için gece sokağa çıkma yasağı ilan etti.
3/5
© AFP 2021
Öte yandan, Pazar günü kategori 4 seviyesindeki rüzgar hızıyla Louisiana eyaletini vuran İda Kasırgası, Louisiana'daki Grand Isle kasabasında toplu yıkıma neden oldu. Kasabada yaklaşık 1400 yapının yarısı ya ağır hasar gördü ya da yıkıldı.
4/5
© AFP 2021
Kasabadaki ana yol dün gelgit dalgalarının getirdiği kumla neredeyse tamamen kapanırken, elektrik direkleri de ciddi zarar gördü.
5/5
© AFP 2021
Tennessee eyaletinde de İda Kasırgası ile gelen şiddetli yağmurlar nedeniyle Nashville şehrindeki Bonnaroo Müzik ve Sanat Festivali iptal edildi. Organizatörler, festival alanlarının suyla dolması nedeniyle araba kullanmak veya kamp yapmak için güvenli olmadığını belirtti. Her yıl düzenlenen ve bu yıl 2 Eylül'de başlaması beklenen festivalin, Nashville'in yaklaşık bir saat güneydoğusundaki Manchester'daki eski bir çiftlik alanında başlaması planlanıyordu.
İda kasırgası, fırtına, kasırga - Sputnik Türkiye, 1920, 31.08.2021
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