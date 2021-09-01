https://tr.sputniknews.com/20210901/ikitellide-anne-kopek-ve-yavrusu-alev-kapanindan-kurtarildi-1048518080.html

İkitelli'de anne köpek ve yavrusu alev kapanından kurtarıldı

İkitelli'de anne köpek ve yavrusu alev kapanından kurtarıldı

İkitelli Çevre Sanayi Sitesi'ndeki yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık 8 saat süren çalışmalarının ardından kontrol altına alındı. Asena isimli anne köpek ve... 01.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-01T17:17+0300

2021-09-01T17:17+0300

2021-09-01T17:17+0300

türkiye

istanbul

köpek

yangın

ikitelli

iş yeri

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İstanbul İkitelli'nin Ziya Gökalp Mahallesi'nde Çevre Sanayi Sitesi 11. Blok'ta bulunan kolonya ve dezenfektan üretimi yapan iş yerinde gece saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.Kısa sürede büyüyerek boya üretimi yapılan 10. Bloğa sıçrayan yangın nedeniyle olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Kimyasal maddelerin olduğu binadaki yangında zaman zaman patlamalar da yaşandı.Yangının çıktığı iş yerinin ortaklarından olan bir kişi yangına müdahale ederken yaralandı. Yaralı gelen sağlık ekiplerince Bağcılar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.Ekiplerin 8 saat süren müdahalesinin ardından yangın kontrol altına alındı. Sabah saatlerinden itibaren soğutma çalışmaları da devam ediyor. Soğutma çalışmaları sırasında anne köpek ile yavrusu yangından sağ çıktı. Köpekler veterinere götürüldü.‘İş yerim yandı umurumda değil çünkü köpeğim kurtuldu"Eray ve Asena isimli köpeklerin sahibi Ali Uysal, "Mutluyuz. Öldüler diye düşünüyorduk. İtfaiyecilere yüz kere bakın yaşıyorlardır dedik ama 'ölmüşlerdir' dediler. Akşam saatlerinde kimyacıda yangın çıktı. Bizim iş yerimiz de yandı ama köpeğim kurtuldu mutluyum iş yeri umurumda değil. 2 yıldır bakıyoruz birisinin adı Eray diğeri de yavrusu" dedi.

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istanbul, köpek, yangın, ikitelli, iş yeri