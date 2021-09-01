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İngiltere: Ordu ve hükümetimiz için çalışan Afganlara süresiz oturma izni verilecek
İngiltere: Ordu ve hükümetimiz için çalışan Afganlara süresiz oturma izni verilecek
İngiltere İçişleri Bakanlığı, ülkenin ordusu ve hükümet için çalışan Afganların İngiltere'ye kalıcı olarak yerleşebileceklerini duyurdu. 01.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-01T17:00+0300
2021-09-01T17:00+0300
ingiltere
afganistan
taliban
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İngiltere'nin Afganistan'da 20 yıllık askeri varlığının sona ermesinin ardından İçişleri Bakanlığı, ülke için çalışan Afganlara yönelik yeni bir karar açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, İngiltere ordusu veya hükümeti için çalışan ve Taliban'ın işgalinin ardından yaşadıkları yeri terk eden Afganlara süresiz oturum izni verilecek. 'Sıcak Karşılama Operasyonu' adı verilen plan kapsamında, İngiltere'ye gelen Afganlara hayatlarını yeniden kurmaları için destek olunacağını belirtildi.İngiltere hükümeti ayrıca, bu kişiler arasında İngiltere'de geçici oturma izniyle yaşayanların göçmenlik statülerini yükseltebilecekleri ve süre sınırı olmaksızın çalışma hakkına sahip olacaklarını duyurdu. 'Hayatlarını yeniden inşa etmeleri için destek olacağız'Başbakan Boris Johnson, İngiltere'nin Afganistan'daki silahlı kuvvetlerle çalışanlara çok büyük bir borcu olduğunu belirterek, "Onlara ve ailelerine burada, Birleşik Krallık'ta hayatlarını yeniden inşa etmek için ihtiyaç duydukları desteği verdiğimiz konusunda kararlıyım. Bunun zor bir süreç olacağını biliyorum, ancak umarım İngiliz halkı tarafından gösterilen destek ve cömertlikten cesaret alırlar" dedi. Dışişleri Bakanı Dominic Raab, yeni karar kapsamında İngiltere'ye gelecek kişi sayısının henüz 'belirsiz' olduğunu açıkladı. 'Afganistan'dan hala tahliye edilememiş bir çok kişi var'İngiltere İşçi Partisi, hala Afganistan'da olan ve risk altında bulunan birçok Afgan için daha fazlasının yapılması gerektiğini söyledi. İçişleri Komitesi başkanı İşçi Partisi Milletvekili Yvette Cooper, İngiltere'nin Afganistan'daki çalışmalarına yardım eden, ancak hala tahliye edilmemiş ve şu anda Taliban tarafından ciddi risk altında olan birçok insan olduğunu vurguladı.Gelenler otellere yerleştiriliyorAfganistan'da İngiltere için çalışan 'Ahmed' takma adlı kişi BBC Radio 4'e yaptığı açıklamada, eşi ve 6 çocuğuyla birlikte Kabil'den geldiklerini ve kalacak yer sağlanmadığı için birçok Afgan'la birlikte otelde yaşadıklarını anlattı. Ülkede banka hesabı açamadıklarını ve çocuklarının eğitimi için de endişe ettiğini belirten Ahmed, "Bir otel odasından her şeyi yönetmek oldukça zor görünüyor, bu yüzden hükümetin ciddi bir dikkat göstermesinin zamanı geldi" diye konuştu. 'Kalıcı yerleşim için henüz yeterince konut yok'Afganistan Yeniden Yerleşim Bakanı olarak atanan Victoria Atkins de radyoya verdiği demeçte "Onları kalıcı konutlara yerleştirebilmek istiyoruz, yeteri kadar konutumuz şu an yok. Ülkemizde çok iyi karşılanan, Afganistan'da bizim için çok çalışan insanlara karşı adil olduğumuz doğru, ancak bunu İngiliz halkına da adil bir şekilde yapmalıyız. Onları mümkün olduğunca hızlı ve sağlıklı bir şekilde entegre etmeliyiz" dedi. Atkins, bu sürecin uzun zaman alacağını vurguladı. Sıcak Karşılama Operasyonu'nun bir parçası olarak hükümetin sunacağı diğer destekler şöyle: * Çocukların okullara kaydolması ve eğitim- öğretim için 12 milyon pound*Sağlık hizmetleri için 3 milyon pound. * Birleşik Krallık genelinde konut desteği sağlamak için 5 milyon pound* Birleşik Krallık üniversitelerinde Afganlar için 300'e kadar lisans ve lisansüstü burs için finansman. Yetişkinler için ücretsiz İngilizce kursları. * Halkın iş, konaklama, giysi ve oyuncak gibi bağışları için çevrimiçi bir portal.
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ingiltere, afganistan, taliban

İngiltere: Ordu ve hükümetimiz için çalışan Afganlara süresiz oturma izni verilecek

17:00 01.09.2021
© DOMINIC LIPINSKIİngiltere'ye gelen Afganlar
İngiltere'ye gelen Afganlar - Sputnik Türkiye, 1920, 01.09.2021
© DOMINIC LIPINSKI
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İngiltere İçişleri Bakanlığı, ülkenin ordusu ve hükümet için çalışan Afganların İngiltere'ye kalıcı olarak yerleşebileceklerini duyurdu.
İngiltere'nin Afganistan'da 20 yıllık askeri varlığının sona ermesinin ardından İçişleri Bakanlığı, ülke için çalışan Afganlara yönelik yeni bir karar açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, İngiltere ordusu veya hükümeti için çalışan ve Taliban'ın işgalinin ardından yaşadıkları yeri terk eden Afganlara süresiz oturum izni verilecek.
'Sıcak Karşılama Operasyonu' adı verilen plan kapsamında, İngiltere'ye gelen Afganlara hayatlarını yeniden kurmaları için destek olunacağını belirtildi.
İngiltere hükümeti ayrıca, bu kişiler arasında İngiltere'de geçici oturma izniyle yaşayanların göçmenlik statülerini yükseltebilecekleri ve süre sınırı olmaksızın çalışma hakkına sahip olacaklarını duyurdu.

'Hayatlarını yeniden inşa etmeleri için destek olacağız'

Başbakan Boris Johnson, İngiltere'nin Afganistan'daki silahlı kuvvetlerle çalışanlara çok büyük bir borcu olduğunu belirterek, "Onlara ve ailelerine burada, Birleşik Krallık'ta hayatlarını yeniden inşa etmek için ihtiyaç duydukları desteği verdiğimiz konusunda kararlıyım. Bunun zor bir süreç olacağını biliyorum, ancak umarım İngiliz halkı tarafından gösterilen destek ve cömertlikten cesaret alırlar" dedi.
Dışişleri Bakanı Dominic Raab, yeni karar kapsamında İngiltere'ye gelecek kişi sayısının henüz 'belirsiz' olduğunu açıkladı.

'Afganistan'dan hala tahliye edilememiş bir çok kişi var'

İngiltere İşçi Partisi, hala Afganistan'da olan ve risk altında bulunan birçok Afgan için daha fazlasının yapılması gerektiğini söyledi. İçişleri Komitesi başkanı İşçi Partisi Milletvekili Yvette Cooper, İngiltere'nin Afganistan'daki çalışmalarına yardım eden, ancak hala tahliye edilmemiş ve şu anda Taliban tarafından ciddi risk altında olan birçok insan olduğunu vurguladı.

Gelenler otellere yerleştiriliyor

Afganistan'da İngiltere için çalışan 'Ahmed' takma adlı kişi BBC Radio 4'e yaptığı açıklamada, eşi ve 6 çocuğuyla birlikte Kabil'den geldiklerini ve kalacak yer sağlanmadığı için birçok Afgan'la birlikte otelde yaşadıklarını anlattı. Ülkede banka hesabı açamadıklarını ve çocuklarının eğitimi için de endişe ettiğini belirten Ahmed, "Bir otel odasından her şeyi yönetmek oldukça zor görünüyor, bu yüzden hükümetin ciddi bir dikkat göstermesinin zamanı geldi" diye konuştu.

'Kalıcı yerleşim için henüz yeterince konut yok'

Afganistan Yeniden Yerleşim Bakanı olarak atanan Victoria Atkins de radyoya verdiği demeçte "Onları kalıcı konutlara yerleştirebilmek istiyoruz, yeteri kadar konutumuz şu an yok. Ülkemizde çok iyi karşılanan, Afganistan'da bizim için çok çalışan insanlara karşı adil olduğumuz doğru, ancak bunu İngiliz halkına da adil bir şekilde yapmalıyız. Onları mümkün olduğunca hızlı ve sağlıklı bir şekilde entegre etmeliyiz" dedi. Atkins, bu sürecin uzun zaman alacağını vurguladı.
Sıcak Karşılama Operasyonu'nun bir parçası olarak hükümetin sunacağı diğer destekler şöyle:
* Çocukların okullara kaydolması ve eğitim- öğretim için 12 milyon pound
*Sağlık hizmetleri için 3 milyon pound.
* Birleşik Krallık genelinde konut desteği sağlamak için 5 milyon pound
* Birleşik Krallık üniversitelerinde Afganlar için 300'e kadar lisans ve lisansüstü burs için finansman. Yetişkinler için ücretsiz İngilizce kursları.
* Halkın iş, konaklama, giysi ve oyuncak gibi bağışları için çevrimiçi bir portal.
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