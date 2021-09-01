https://tr.sputniknews.com/20210901/ingiltere-vatandaslarinin-afganistandan-guvenli-sekilde-ayrilabilmeleri-icin-talibanla-gorustu-1048494490.html

İngiltere, vatandaşlarının Afganistan'dan güvenli şekilde ayrılabilmelesi için Taliban'la görüştü

İngiltere, vatandaşlarının Afganistan'dan güvenli şekilde ayrılabilmelesi için Taliban'la görüştü

İngiltere'nin İngiliz vatandaşlarının Afganistan'dan güvenli bir şekilde ayrılabilmelerini sağlamak için Taliban ile görüştüğü bildirildi. 01.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-01T00:31+0300

2021-09-01T00:31+0300

2021-09-01T00:32+0300

taliban kontrolünde afganistan

ingiltere

katar

taliban

kabil

doha

tahliye

görüşme

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/1e/1048447791_0:0:3520:1980_1920x0_80_0_0_494017543a901d995230876f968d8c11.jpg

Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan yapılan açıklamada, Başbakan Boris Johnson'ın Afganistan geçişi özel temsilcisi Simon Gass'in Katar'ın başkenti Doha'ya giderek burada üst düzey Taliban yetkilileri ile görüştüğü ifade edildi.Gass'in görüşmede 'İngiliz vatandaşları ve İngiltere'ye çalışan Afganların ülkeden güvenli bir şekilde çıkabilmelerinin öneminin altını çizdiği' belirtildi.ABD'nin işgali bitirme süreci29 Şubat 2020'de ABD yönetimi, Katar'ın başkenti Doha'da Taliban ile yaptığı anlaşma kapsamında 1 Mayıs 2021 itibarıyla tüm askerlerini Afganistan'dan çekmeyi taahhüt etmişti.Ancak 20 Ocak 2021'de ABD Başkanı olarak göreve başlayan Joe Biden, çekilmenin 1 Mayıs tarihine yetişmeyeceğini duyurmuş daha sonra ise 11 Eylül'ün yıl dönümüne kadar çekilmenin tamamlanacağını açıklamıştı.Başkent Kabil'i kuşatan Taliban, 15 Ağustos'ta Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin ülkeyi terk etmesinin ardından kenti çatışmasız şekilde kontrolüne almış ve Batılı ülkeler tahliyelere başlamıştı.Ancak 170 kişinin öldüğü terör saldırısı sonrası tahliyeler tamamlamamış, çok sayıda Batılı ülke vatandaşı veya bu ülkelere çalışan Afgan dışarı çıkamamıştı.ABD, 30 Ağustos'ta güçlerinin Afganistan'dan tamamen çekmişti.

https://tr.sputniknews.com/20210831/biden-kuvvetlerimiz-afganistanda-gorevini-mukemmel-bir-sekilde-yerine-getirdi-1048491179.html

https://tr.sputniknews.com/20210831/taliban-abd-ile-iyi-iliskilere-sahip-olmak-istiyoruz-1048466479.html

ingiltere

katar

kabil

doha

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ingiltere, katar, taliban, kabil, doha, tahliye, görüşme