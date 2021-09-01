https://tr.sputniknews.com/20210901/ingilterede-dusesin-sikayet-ettigi-tv-programcisi-icin-karar-1048526151.html
İngiltere’de Düşes’in şikayet ettiği TV programcısı için karar: Sert eleştiriye tahammül şart
İngiltere’de Düşes’in şikayet ettiği TV programcısı için karar: Sert eleştiriye tahammül şart
İngiltere’de Prens William ve ABD’li eşi Meghan Markle mart ayında bir röportaj vermiş, Markle’ın kullandığı ifadeleri çok sert sözlerle eleştiren TV... 01.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-01T21:25+0300
2021-09-01T21:25+0300
2021-09-01T22:19+0300
akşam postasi
ingiltere
sansür
prens harry
açıklama
meghan markle
ingiliz kraliyet ailesi
ifade özgürlüğü
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İngiltere’de Düşes’in şikayet ettiği TV programcısı için karar: Sert eleştirye tahammül şart, izleyicilerin duyma hakkı engellenemez
İngiltere’de Düşes’in şikayet ettiği TV programcısı için karar: Sert eleştirye tahammül şart, izleyicilerin duyma hakkı engellenemez
'Prenses Pinokyo'Düşes Meghan ABD ve İngiltere’de yayınlanan ve Kraliyet ailesini çok zor durumda bırakan röportajda intihar eğiliminden bahsetmiş, “Oğlum doğduğunda teninin ne kadar koyu olacağına ilişkin kaygılar vardı" diyerek ırkçılık suçlamasında bulunmuştu. İngiliz ITV kanalında röportajı yorumlayan TV yorumcusu Piers Morgan "Söylediklerinin tek kelimesine bile inanmıyorum" diyerek Düşes için, “Prenses Pinokyo” ifadelerini kullandı. Bunun üzerine Düşes Meghan İngiliz basınında çıkan haberlere göre, ITV'nin patronunu arayıp “Bu adamın kellesini tepside istiyorum” dedi. ITV yönetimi sabah kuşağının en çok izlenen programını yapan Piers Morgan’ın özür dilemesini talep etti ancak Morgan reddedince 48 saat içinde görevine son verildi.'Sansür olarak yorumlanır'Meghan Markle, bununla da yetinmedi, Piers Morgan ve ITV’yi de İngiltere’de TV yayınlarını denetleyen OFCOM’a şikayet etti. İşte o şikayete ilişkin karar OFCOM tarafından bugün açıklandı. "Halkın gözü önünde olan kişiler eleştirilemez değildir. Bu tür sert eleştirilerin önlenmesi, yayıncılık açısından sansür ve izleyicilerin bu eleştirileri duyma hakkının engellenmesi görülebilir" diyerek hiçbir ceza verilmeyeceğini açıkladı. İngiliz basını da manşetlerinden kararı "İfade özgürlüğü için büyük zafer" diye duyurdu. Piers Morgan ise, “İfade özgürlüğüm kanıtlandı peki işim ne olacak?” diyerek kararı yorumladı.
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ingiltere, sansür, prens harry, açıklama, meghan markle, ingiliz kraliyet ailesi, ifade özgürlüğü, аудио
İngiltere’de Düşes’in şikayet ettiği TV programcısı için karar: Sert eleştiriye tahammül şart
21:25 01.09.2021 (güncellendi: 22:19 01.09.2021)
İngiltere’de Prens William ve ABD’li eşi Meghan Markle mart ayında bir röportaj vermiş, Markle’ın kullandığı ifadeleri çok sert sözlerle eleştiren TV programcısı Piers Morgan, işinden oldu. İngiltere’de TV yayınlarını denetleyen OFCOM’un bu konuda aldığı kararı RS FM’de yayınlanan Atilla Güner’le Akşam Postası program editörü Uğur Koçbaş anlattı.
'Prenses Pinokyo'
Düşes Meghan ABD ve İngiltere’de yayınlanan ve Kraliyet ailesini çok zor durumda bırakan röportajda intihar eğiliminden bahsetmiş, “Oğlum doğduğunda teninin ne kadar koyu olacağına ilişkin kaygılar vardı" diyerek ırkçılık suçlamasında bulunmuştu.
İngiliz ITV kanalında röportajı yorumlayan TV yorumcusu Piers Morgan "Söylediklerinin tek kelimesine bile inanmıyorum" diyerek Düşes için, “Prenses Pinokyo” ifadelerini kullandı. Bunun üzerine Düşes Meghan İngiliz basınında çıkan haberlere göre, ITV'nin patronunu arayıp “Bu adamın kellesini tepside istiyorum” dedi.
ITV yönetimi sabah kuşağının en çok izlenen programını yapan Piers Morgan’ın özür dilemesini talep etti ancak Morgan reddedince 48 saat içinde görevine son verildi.
'Sansür olarak yorumlanır'
Meghan Markle, bununla da yetinmedi, Piers Morgan ve ITV’yi de İngiltere’de TV yayınlarını denetleyen OFCOM’a şikayet etti.
İşte o şikayete ilişkin karar OFCOM tarafından bugün açıklandı. "Halkın gözü önünde olan kişiler eleştirilemez değildir. Bu tür sert eleştirilerin önlenmesi, yayıncılık açısından sansür ve izleyicilerin bu eleştirileri duyma hakkının engellenmesi görülebilir" diyerek hiçbir ceza verilmeyeceğini açıkladı.
İngiliz basını da manşetlerinden kararı "İfade özgürlüğü için büyük zafer" diye duyurdu. Piers Morgan ise, “İfade özgürlüğüm kanıtlandı peki işim ne olacak?” diyerek kararı yorumladı.