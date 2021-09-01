Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Akşam Postası - Sputnik Türkiye, 1920
AKŞAM POSTASI
Türkiye ve dünya gündeminde öne çıkan konuların ele alındığı; politikacı, uzman ve gazetecilerin yorumlarıyla katkı sunduğu Atilla Güner'le Akşam Postası, hafta içi her akşam dinleyicilerle buluşuyor.
https://tr.sputniknews.com/20210901/ingilterede-dusesin-sikayet-ettigi-tv-programcisi-icin-karar-1048526151.html
İngiltere’de Düşes’in şikayet ettiği TV programcısı için karar: Sert eleştiriye tahammül şart
İngiltere’de Düşes’in şikayet ettiği TV programcısı için karar: Sert eleştiriye tahammül şart
İngiltere’de Prens William ve ABD’li eşi Meghan Markle mart ayında bir röportaj vermiş, Markle’ın kullandığı ifadeleri çok sert sözlerle eleştiren TV... 01.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-01T21:25+0300
2021-09-01T22:19+0300
akşam postasi
ingiltere
sansür
prens harry
açıklama
meghan markle
ingiliz kraliyet ailesi
ifade özgürlüğü
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/01/1048525327_0:34:640:394_1920x0_80_0_0_d6ecf35765bddb7eade0db32f983df1b.jpg
İngiltere’de Düşes’in şikayet ettiği TV programcısı için karar: Sert eleştirye tahammül şart, izleyicilerin duyma hakkı engellenemez
İngiltere’de Düşes’in şikayet ettiği TV programcısı için karar: Sert eleştirye tahammül şart, izleyicilerin duyma hakkı engellenemez
'Prenses Pinokyo'Düşes Meghan ABD ve İngiltere’de yayınlanan ve Kraliyet ailesini çok zor durumda bırakan röportajda intihar eğiliminden bahsetmiş, “Oğlum doğduğunda teninin ne kadar koyu olacağına ilişkin kaygılar vardı" diyerek ırkçılık suçlamasında bulunmuştu. İngiliz ITV kanalında röportajı yorumlayan TV yorumcusu Piers Morgan "Söylediklerinin tek kelimesine bile inanmıyorum" diyerek Düşes için, “Prenses Pinokyo” ifadelerini kullandı. Bunun üzerine Düşes Meghan İngiliz basınında çıkan haberlere göre, ITV'nin patronunu arayıp “Bu adamın kellesini tepside istiyorum” dedi. ITV yönetimi sabah kuşağının en çok izlenen programını yapan Piers Morgan’ın özür dilemesini talep etti ancak Morgan reddedince 48 saat içinde görevine son verildi.'Sansür olarak yorumlanır'Meghan Markle, bununla da yetinmedi, Piers Morgan ve ITV’yi de İngiltere’de TV yayınlarını denetleyen OFCOM’a şikayet etti. İşte o şikayete ilişkin karar OFCOM tarafından bugün açıklandı. "Halkın gözü önünde olan kişiler eleştirilemez değildir. Bu tür sert eleştirilerin önlenmesi, yayıncılık açısından sansür ve izleyicilerin bu eleştirileri duyma hakkının engellenmesi görülebilir" diyerek hiçbir ceza verilmeyeceğini açıkladı. İngiliz basını da manşetlerinden kararı "İfade özgürlüğü için büyük zafer" diye duyurdu. Piers Morgan ise, “İfade özgürlüğüm kanıtlandı peki işim ne olacak?” diyerek kararı yorumladı.
ingiltere
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/01/1048525327_36:0:604:426_1920x0_80_0_0_851e7dfc20b04df12403d3b03d996932.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ingiltere, sansür, prens harry, açıklama, meghan markle, ingiliz kraliyet ailesi, ifade özgürlüğü, аудио

İngiltere’de Düşes’in şikayet ettiği TV programcısı için karar: Sert eleştiriye tahammül şart

21:25 01.09.2021 (güncellendi: 22:19 01.09.2021)
AKŞAM POSTASI
İngiltere’de Düşes’in şikayet ettiği TV programcısı için karar: Sert eleştirye tahammül şart, izleyicilerin duyma hakkı engellenemez
Abone ol
İngiltere’de Prens William ve ABD’li eşi Meghan Markle mart ayında bir röportaj vermiş, Markle’ın kullandığı ifadeleri çok sert sözlerle eleştiren TV programcısı Piers Morgan, işinden oldu. İngiltere’de TV yayınlarını denetleyen OFCOM’un bu konuda aldığı kararı RS FM’de yayınlanan Atilla Güner’le Akşam Postası program editörü Uğur Koçbaş anlattı.

'Prenses Pinokyo'

Düşes Meghan ABD ve İngiltere’de yayınlanan ve Kraliyet ailesini çok zor durumda bırakan röportajda intihar eğiliminden bahsetmiş, “Oğlum doğduğunda teninin ne kadar koyu olacağına ilişkin kaygılar vardı" diyerek ırkçılık suçlamasında bulunmuştu.
İngiliz ITV kanalında röportajı yorumlayan TV yorumcusu Piers Morgan "Söylediklerinin tek kelimesine bile inanmıyorum" diyerek Düşes için, “Prenses Pinokyo” ifadelerini kullandı. Bunun üzerine Düşes Meghan İngiliz basınında çıkan haberlere göre, ITV'nin patronunu arayıp “Bu adamın kellesini tepside istiyorum” dedi.
ITV yönetimi sabah kuşağının en çok izlenen programını yapan Piers Morgan’ın özür dilemesini talep etti ancak Morgan reddedince 48 saat içinde görevine son verildi.

'Sansür olarak yorumlanır'

Meghan Markle, bununla da yetinmedi, Piers Morgan ve ITV’yi de İngiltere’de TV yayınlarını denetleyen OFCOM’a şikayet etti.
İşte o şikayete ilişkin karar OFCOM tarafından bugün açıklandı. "Halkın gözü önünde olan kişiler eleştirilemez değildir. Bu tür sert eleştirilerin önlenmesi, yayıncılık açısından sansür ve izleyicilerin bu eleştirileri duyma hakkının engellenmesi görülebilir" diyerek hiçbir ceza verilmeyeceğini açıkladı.
İngiliz basını da manşetlerinden kararı "İfade özgürlüğü için büyük zafer" diye duyurdu. Piers Morgan ise, “İfade özgürlüğüm kanıtlandı peki işim ne olacak?” diyerek kararı yorumladı.
000001
Yorum yaz
COVID-19
Haberler
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
Analiz
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
АҧсныАҧсышәалаAbhazcaԱրմենիաՀայերենErmeniceAzərbaycanАzərbaycancaAzericeХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüce
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Çince (sadeleştirilmiş)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Çince (geleneksel)
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
23:02'Filenin Sultanları'nın rakibi belli oldu
23:00Rus milli takımı, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda madalya sıralamasında ikinci sıraya yükseldi
22:56Bingöl'deki orman yangını kontrol altına alındı
22:52Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ: Türkiye'ye doğru yeni bir göç dalgası başlamıştır
22:47ABD Başkanı Biden, kasırgadan zarar gören New Orleans kentini ziyaret edecek
22:45Usta oyuncu Nusret Çetinel hayatını kaybetti
22:41Diego Rossi'nin Fenerbahçe'ye transferi açıklandı
22:40İngiltere'de risk grubundakilere üçüncü doz Kovid-19 aşısı sunulacak
22:34Trabzon’da üç kızını öldüren imam tutuklandı
22:26Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ile telefonda görüştü
22:25ABD'li Senatör Murphy, ülkesinin Lübnan'daki yakıt krizini çözmeye çalıştığını söyledi
22:23BM, Afganistan'a insani yardım ulaştırmak için Taliban'dan izin istedi
22:13CHP'li Karasu: Devletin önemli noktalarında görev yapan bürokratlar aşı olmayı reddediyor
22:08Gürcistan'da ‘demografik çukur’: Nüfus azalıyor
22:01İran Cumhurbaşkanı Reisi: En aktif hükümet diplomasisi, komşularımızla yapılmalıdır
21:59Soylu'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: Bu evlatlarınızla ne kadar gurur duysanız azdır
21:5578. Venedik Film Festivali başladı
21:53ABD'de iki haftadır devam eden yangınlar nedeniyle Kaliforniya ve Nevada'da acil durum ilan edildi
21:43Deutsche Bank: TL'nin bugünkü seviyelerde kalması çok zor
21:32Formula 1 pilotu Raikkonen, sezon sonunda emekli oluyor