https://tr.sputniknews.com/20210901/ingilterede-dusesin-sikayet-ettigi-tv-programcisi-icin-karar-1048526151.html

İngiltere’de Düşes’in şikayet ettiği TV programcısı için karar: Sert eleştiriye tahammül şart

İngiltere’de Düşes’in şikayet ettiği TV programcısı için karar: Sert eleştiriye tahammül şart

İngiltere’de Prens William ve ABD’li eşi Meghan Markle mart ayında bir röportaj vermiş, Markle’ın kullandığı ifadeleri çok sert sözlerle eleştiren TV... 01.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-01T21:25+0300

2021-09-01T21:25+0300

2021-09-01T22:19+0300

akşam postasi

ingiltere

sansür

prens harry

açıklama

meghan markle

ingiliz kraliyet ailesi

ifade özgürlüğü

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İngiltere’de Düşes’in şikayet ettiği TV programcısı için karar: Sert eleştirye tahammül şart, izleyicilerin duyma hakkı engellenemez İngiltere’de Düşes’in şikayet ettiği TV programcısı için karar: Sert eleştirye tahammül şart, izleyicilerin duyma hakkı engellenemez

'Prenses Pinokyo'Düşes Meghan ABD ve İngiltere’de yayınlanan ve Kraliyet ailesini çok zor durumda bırakan röportajda intihar eğiliminden bahsetmiş, “Oğlum doğduğunda teninin ne kadar koyu olacağına ilişkin kaygılar vardı" diyerek ırkçılık suçlamasında bulunmuştu. İngiliz ITV kanalında röportajı yorumlayan TV yorumcusu Piers Morgan "Söylediklerinin tek kelimesine bile inanmıyorum" diyerek Düşes için, “Prenses Pinokyo” ifadelerini kullandı. Bunun üzerine Düşes Meghan İngiliz basınında çıkan haberlere göre, ITV'nin patronunu arayıp “Bu adamın kellesini tepside istiyorum” dedi. ITV yönetimi sabah kuşağının en çok izlenen programını yapan Piers Morgan’ın özür dilemesini talep etti ancak Morgan reddedince 48 saat içinde görevine son verildi.'Sansür olarak yorumlanır'Meghan Markle, bununla da yetinmedi, Piers Morgan ve ITV’yi de İngiltere’de TV yayınlarını denetleyen OFCOM’a şikayet etti. İşte o şikayete ilişkin karar OFCOM tarafından bugün açıklandı. "Halkın gözü önünde olan kişiler eleştirilemez değildir. Bu tür sert eleştirilerin önlenmesi, yayıncılık açısından sansür ve izleyicilerin bu eleştirileri duyma hakkının engellenmesi görülebilir" diyerek hiçbir ceza verilmeyeceğini açıkladı. İngiliz basını da manşetlerinden kararı "İfade özgürlüğü için büyük zafer" diye duyurdu. Piers Morgan ise, “İfade özgürlüğüm kanıtlandı peki işim ne olacak?” diyerek kararı yorumladı.

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ingiltere, sansür, prens harry, açıklama, meghan markle, ingiliz kraliyet ailesi, ifade özgürlüğü, аудио