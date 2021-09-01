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İngiltere'de risk grubundakilere üçüncü doz Kovid-19 aşısı sunulacak
İngiltere'de risk grubundakilere üçüncü doz Kovid-19 aşısı sunulacak
İngiltere Sağlık Bakanı Sajid Javid, bağışıklık sistemi zayıf olan vatandaşlara üçüncü doz Kovid-19 aşısı sunulacağını duyurdu. 01.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-01T22:40+0300
2021-09-01T22:40+0300
koronavirüs
ingiltere
sajid javid
kovid-19
koronavirüs aşısı
üçüncü doz
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İngiltere Sağlık Bakanı Sajid Javid, hükümetin yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı bağışıklık sistemi zayıf olan yarım milyon kişiye üçüncü doz aşı sunacağını belirtti.Javid, bu kararın, hükümetin danışma organı olan Ortak Aşılama ve Bağışıklama Komitesi'nin (JCVI), lösemi, ilerlemiş HIV hastaları veya yakın zamanda organ nakli yapılan 12 yaşın üzerindeki kişiler için üçüncü doz aşıyı tavsiye etmesinin ardından alındığı bilgisini paylaştı.Üçüncü dozun tercihen AstraZeneca değil, mRNA aşısı olması gerektiğini ifade eden İngiliz bakan, üçüncü dozun 'pekiştirme dozu' ile aynı olmadığını da sözlerine ekledi.Javid, hükümetin, üçüncü doz için uygun olanlar da dahil olmak üzere en fazla risk altındakilere öncelik vererek, eylül ayında başlayacak bir takviye programı için planlamaları sürdürdüğünü kaydetti.
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ingiltere, sajid javid, kovid-19, koronavirüs aşısı, üçüncü doz

İngiltere'de risk grubundakilere üçüncü doz Kovid-19 aşısı sunulacak

22:40 01.09.2021
© AP Photo / Ben Birchallİngiltere - Bristol - koronavirüs - Kovid-19
İngiltere - Bristol - koronavirüs - Kovid-19 - Sputnik Türkiye, 1920, 01.09.2021
© AP Photo / Ben Birchall
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İngiltere Sağlık Bakanı Sajid Javid, bağışıklık sistemi zayıf olan vatandaşlara üçüncü doz Kovid-19 aşısı sunulacağını duyurdu.
İngiltere Sağlık Bakanı Sajid Javid, hükümetin yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı bağışıklık sistemi zayıf olan yarım milyon kişiye üçüncü doz aşı sunacağını belirtti.
Javid, bu kararın, hükümetin danışma organı olan Ortak Aşılama ve Bağışıklama Komitesi'nin (JCVI), lösemi, ilerlemiş HIV hastaları veya yakın zamanda organ nakli yapılan 12 yaşın üzerindeki kişiler için üçüncü doz aşıyı tavsiye etmesinin ardından alındığı bilgisini paylaştı.
Üçüncü dozun tercihen AstraZeneca değil, mRNA aşısı olması gerektiğini ifade eden İngiliz bakan, üçüncü dozun 'pekiştirme dozu' ile aynı olmadığını da sözlerine ekledi.
Javid, hükümetin, üçüncü doz için uygun olanlar da dahil olmak üzere en fazla risk altındakilere öncelik vererek, eylül ayında başlayacak bir takviye programı için planlamaları sürdürdüğünü kaydetti.
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