https://tr.sputniknews.com/20210901/ingilterede-risk-grubundakilere-ucuncu-doz-kovid-19-asisi-tavsiyesi-1048528409.html

İngiltere'de risk grubundakilere üçüncü doz Kovid-19 aşısı sunulacak

İngiltere'de risk grubundakilere üçüncü doz Kovid-19 aşısı sunulacak

İngiltere Sağlık Bakanı Sajid Javid, bağışıklık sistemi zayıf olan vatandaşlara üçüncü doz Kovid-19 aşısı sunulacağını duyurdu. 01.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-01T22:40+0300

2021-09-01T22:40+0300

2021-09-01T22:40+0300

koronavirüs

ingiltere

sajid javid

kovid-19

koronavirüs aşısı

üçüncü doz

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İngiltere Sağlık Bakanı Sajid Javid, hükümetin yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı bağışıklık sistemi zayıf olan yarım milyon kişiye üçüncü doz aşı sunacağını belirtti.Javid, bu kararın, hükümetin danışma organı olan Ortak Aşılama ve Bağışıklama Komitesi'nin (JCVI), lösemi, ilerlemiş HIV hastaları veya yakın zamanda organ nakli yapılan 12 yaşın üzerindeki kişiler için üçüncü doz aşıyı tavsiye etmesinin ardından alındığı bilgisini paylaştı.Üçüncü dozun tercihen AstraZeneca değil, mRNA aşısı olması gerektiğini ifade eden İngiliz bakan, üçüncü dozun 'pekiştirme dozu' ile aynı olmadığını da sözlerine ekledi.Javid, hükümetin, üçüncü doz için uygun olanlar da dahil olmak üzere en fazla risk altındakilere öncelik vererek, eylül ayında başlayacak bir takviye programı için planlamaları sürdürdüğünü kaydetti.

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ingiltere, sajid javid, kovid-19, koronavirüs aşısı, üçüncü doz