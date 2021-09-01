https://tr.sputniknews.com/20210901/iran-cumhurbaskani-reisi-en-aktif-hukumet-diplomasisi-komsularimizla-yapilmalidir-1048527076.html

İran Cumhurbaşkanı Reisi: En aktif hükümet diplomasisi, komşularımızla yapılmalıdır

İran Cumhurbaşkanı Reisi: En aktif hükümet diplomasisi, komşularımızla yapılmalıdır

İran'ın yeni Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, ülkesinin kendi hükümeti döneminde komşulara öncelik veren dış politika izleyeceğini belirterek, "En aktif hükümet... 01.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-01T22:01+0300

2021-09-01T22:01+0300

2021-09-01T22:01+0300

dünya

abd

iran

afganistan

ibrahim reisi

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/16/1044787228_0:94:1800:1107_1920x0_80_0_0_cb4cdc0826c1ca581bbe716b7a27619b.jpg

İran devlet televizyonunun haberine göre, Cumhurbaşkanı Reisi, başkent Tahran'da yapılan Bakanlar Kurulu toplantısı sırasında yaptığı konuşmada, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.Ülkesinin yeni hükümet döneminde komşulara öncelik veren ve komşularla ilişkilerini sağlamlaştıran dış politika izleyeceğini belirten Reisi, "En aktif hükümet diplomasisi komşularla yapılmalıdır. Komşularımızla ticari ve ekonomik işbirliğini artırmak için her türlü çabayı göstermeliyiz çünkü bu ilişkileri güçlendirmek ve İran'ın bölgesel ticaretteki payını artırmak için iyi imkanlar mevcut" ifadelerini kullandı.Konuşmasının bir başka bölümünde Afganistan'daki gelişmelere değinen Reisi, 20 yıllık ABD işgali süresince Afganistan'da yaşananları, "ABD'nin işlediği açık insan hakları ihlalleri" olarak niteleyerek, şöyle konuştu:ABD'nin dünyanın farklı ülke ve bölgelerindeki varlığının hiçbir zaman güvenliğe katkı sağlamadığını aksine bu bölgelerdeki ABD varlığının güvenlik, istikrar ve barışa zarar verdiğini ifade eden Reisi, "Böyle bir sicile ve uygulamalara sahip ABD, dünya kamuoyunun mahkemelerinde sorumlu tutulmak yerine çeşitli bahaneler ve iddialarla dikkatleri başka ülkelerin üzerine çeviriyor." diye konuştu.Reisi, "Amerikalılar bugün de bazı meseleleri öne sürerek, ülkemiz aleyhinde bir hava oluşturmaya çalışıyor. Buradan ulusal medya gibi sorumlu kurum ve kuruluşlara bu tür suçlamalara ve iddialara uygun şekilde yanıt vermeleri çağrısında bulunuyorum." dedi.

abd

iran

afganistan

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

abd, iran, afganistan, ibrahim reisi