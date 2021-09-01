İş arkadaşının su şişesine idrarını yapan adam gözaltına alındı, hoşlandığı için yaptığını söyledi

Japonya'nın Kobe şehrindeki bir iş yerinde çalışan ismi açıklanmayan kadın, buz dolabını açtığında su şişesinin içinde sarı renkli ve tuhaf kokulu bir sıvı olduğunu fark edince durumu yönetime bildirdi. Yapılan incelemenin ardından şişedeki sıvının idrar olduğu ve kısa süre önce dönemsel çalışan olarak işe giren bir erkek tarafından yapıldığı belirlendi. Yetkililerin şikayeti üzerinde gözaltına alınan adam suçu kabul etti ve ifadesinde eyleminin sebebini 'iş arkadaşından hoşlanması' olarak açıkladı. Israrlı takip suçlaması yöneltilen adam, işten de çıkarıldı.
Japonya'da aynı iş yerinde çalıştığı kadının su şişesine gizlice idrarını yaptığı belirlenen adam gözaltına alındı. İfadesinde bu hareketi 'hoşlandığı için' yaptığını söyleyen adam işten çıkarıldı.
Japonya'nın Kobe şehrindeki bir iş yerinde çalışan ismi açıklanmayan kadın, buz dolabını açtığında su şişesinin içinde sarı renkli ve tuhaf kokulu bir sıvı olduğunu fark edince durumu yönetime bildirdi.
Yapılan incelemenin ardından şişedeki sıvının idrar olduğu ve kısa süre önce dönemsel çalışan olarak işe giren bir erkek tarafından yapıldığı belirlendi.
Yetkililerin şikayeti üzerinde gözaltına alınan adam suçu kabul etti ve ifadesinde eyleminin sebebini 'iş arkadaşından hoşlanması' olarak açıkladı.
Israrlı takip suçlaması yöneltilen adam, işten de çıkarıldı.
Man arrested after urinating in drink bottle of woman coworker because 'he liked her': During the hot summer, Japan’s wide variety of drinks from vending machines is a godsend. They have everything, whether you’re craving a can of dashi fish broth, or… https://t.co/wVJhHbpaQG