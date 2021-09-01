Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
N95 maske - Sputnik Türkiye, 1920
KORONAVİRÜS
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına ilişkin tüm gelişmeler
https://tr.sputniknews.com/20210901/iskocya-kovid-19-salginiyla-mucadele-kapsaminda-asi-pasaportu-uygulamasina-gececek-1048525935.html
İskoçya, Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında aşı pasaportu uygulamasına geçecek
İskoçya, Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında aşı pasaportu uygulamasına geçecek
İskoçya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında gece kulüpleri, müzik festivalleri ve futbol maçlarına girişte aşı pasaportu... 01.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-01T21:15+0300
2021-09-01T21:15+0300
koronavirüs
iskoçya
koronavirüs
aşı pasaportu
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/09/1044691143_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_b64f445558442075b100eab5bf99c8ec.jpg
İskoçya Bölgesel Yönetimi Başbakanı Nicola Sturgeon, parlamentoda yaptığı konuşmada, son 24 saat içinde ülkede 6 bin 170 Kovid-19 vakasının kaydedildiğini, bunun 10 bini geçebileceğini belirtti.Halkı aşı olmaya ve mevcut kurallara uymaya çağıran Sturgeon, aşı sertifikası düzenlemesinin sonbahar ve kışa girerken virüsün yayılmasını kontrol etmeye yardımcı olabileceğini söyledi.Sturgeon, düzenlemeyi, gece kulüpleri, festivaller ve maçlara gideceklerin tam aşılı olmasını sağmak ve bu yerleri herkes için daha güvenli hale getirmek için "orantılı bir adım" olarak nitelendirdi.Haftaya parlamentoya gelecek olan düzenleme, gece kulüplerinin yanı sıra kapalı ortamda ayakta 500'den fazla kişinin katıldığı etkinlikler için geçerli olacak.Ayrıca, konserler ve festivaller gibi ayakta 4 binden fazla kişinin katıldığı açık hava etkinlikleri ile toplam seyirci sayısı 10 bini geçen maçlar gibi tüm etkinliklerde de sertifika istenecek.
iskoçya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/09/1044691143_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_ddd9fccdc3c63549dbb39974725ce0d1.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
iskoçya, koronavirüs, aşı pasaportu

İskoçya, Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında aşı pasaportu uygulamasına geçecek

21:15 01.09.2021
© REUTERS / RITZAU SCANPIXDijital aşı pasaportu - Dijital aşı sertifikası
Dijital aşı pasaportu - Dijital aşı sertifikası - Sputnik Türkiye, 1920, 01.09.2021
© REUTERS / RITZAU SCANPIX
Abone ol
İskoçya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında gece kulüpleri, müzik festivalleri ve futbol maçlarına girişte aşı pasaportu istenecek.
İskoçya Bölgesel Yönetimi Başbakanı Nicola Sturgeon, parlamentoda yaptığı konuşmada, son 24 saat içinde ülkede 6 bin 170 Kovid-19 vakasının kaydedildiğini, bunun 10 bini geçebileceğini belirtti.
Halkı aşı olmaya ve mevcut kurallara uymaya çağıran Sturgeon, aşı sertifikası düzenlemesinin sonbahar ve kışa girerken virüsün yayılmasını kontrol etmeye yardımcı olabileceğini söyledi.
Sturgeon, düzenlemeyi, gece kulüpleri, festivaller ve maçlara gideceklerin tam aşılı olmasını sağmak ve bu yerleri herkes için daha güvenli hale getirmek için "orantılı bir adım" olarak nitelendirdi.
Haftaya parlamentoya gelecek olan düzenleme, gece kulüplerinin yanı sıra kapalı ortamda ayakta 500'den fazla kişinin katıldığı etkinlikler için geçerli olacak.
Ayrıca, konserler ve festivaller gibi ayakta 4 binden fazla kişinin katıldığı açık hava etkinlikleri ile toplam seyirci sayısı 10 bini geçen maçlar gibi tüm etkinliklerde de sertifika istenecek.
000000
Yorum yaz
COVID-19
Haberler
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
Analiz
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
АҧсныАҧсышәалаAbhazcaԱրմենիաՀայերենErmeniceAzərbaycanАzərbaycancaAzericeХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüce
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Çince (sadeleştirilmiş)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Çince (geleneksel)
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
21:18Erdoğan: Tarihi şahsiyetlerimiz arasında ayrım ayrım yapmadık, yapmıyoruz
21:15İskoçya, Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında aşı pasaportu uygulamasına geçecek
21:07Ekvador Devlet Başkanı Lasso, başkanlık uçağını satışa çıkardı
21:02JP Morgan: Merkez Bankası'ndan ilk faiz indirimi kasımda gelebilir
20:55Sınır Tanımayan Gazeteciler: Kabil'deki 700 kadın gazetecinin 100'den azı çalışmaya devam edebiliyor
20:54'Nijerya'da bir okuldan yüzden fazla öğrenci ve öğretmen kaçırıldı’
20:47CHP'li Öztunç: MHP'nin oy oranı çok düştü, yüzde 7 düzenlemesi bunun için
20:42Almanya'da devlet sel mağdurlarının kaybını yüzde 80 karşılayacak
20:41Birleşmiş Milletler: Dünya genelinde afetler nedeniyle yerinden edilenlerin sayısı artıyor
20:36HDP Eş Genel Başkanı Buldan: İttifakımız sadece 'Barış İttifakı' olacaktır
20:29İtalyan moda devinin Venedik’teki defilesinde dolu yağdı
20:28Fenerbahçe, Arjantinli futbolcu Perotti ile yollarını ayırdı
20:28İzmir depreminde 11 kişiye mezar olan apartmanla ilgili davada sanıklar ifade verdi
20:18Beşiktaş, İspanyol futbolcu Montero'yu yeniden kadrosuna kattı
20:09Bakan Pakdemirli: Çanakkale’deki orman yangını kontrol altına alındı
20:05Taliban’dan tüm ülkelere büyükelçiliklerini Afganistan’a geri getirme çağrısı
20:03Türkiye'de son 24 saatte, 23 bin 946 kişinin testi pozitif çıktı, 290 kişi hayatını kaybetti
20:01Tarlada çalışıp sınava hazırlanan genç kız, tıp fakültesini kazandı
20:00Rus doğalgazına ‘kirli’ diyen Ukrayna liderine Lavrov’dan yanıt: Akıllı biri böyle demezdi
20:00ABD'de, Kovid-19 aşısı yaptırmayanların seyahat planlarını iptal etmeleri istendi