İstanbul'da değnekçi, sivil polislerden para isteyince suçüstü yakalandı

İstanbul Beyoğlu'nda Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik ekipleri gece saatlerinde Gümüşsuyu Caddesi üzerinde denetim yaparken korsan otoparkçılık yapan S. S., yanlarına yanaşarak otopark parası istedi.Polislerden 20 lira isteyen değnekçi cep telefonu ile kaydedildi. S. S., gözaltına alınarak Taksim Şehit Haşim Usta Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü.S.S'ye 2918 Sayılı K.T.K'nın 79. Maddesine (Karayolu üzeri park yerindeki araçlardan park yerini tespite yetkili idarece veya bu idare tarafından işletme izni verilmediği halde park ücreti almak veya almaya teşebbüs etmek) istinaden adli işlem yapılacağı belirtildi.
İstanbul Taksim Gümüşsuyu Caddesi üzerinde değnekçilik yapan S.S denetim yapan sivil polislerden de para isteyince suçüstü yakalandı. Değnekçinin polislerden otopark parası istemesi cep telefonu kamerasına yansıdı.
İstanbul Beyoğlu'nda Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik ekipleri gece saatlerinde Gümüşsuyu Caddesi üzerinde denetim yaparken korsan otoparkçılık yapan S. S., yanlarına yanaşarak otopark parası istedi.
Polislerden 20 lira isteyen değnekçi cep telefonu ile kaydedildi. S. S., gözaltına alınarak Taksim Şehit Haşim Usta Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü.
S.S'ye 2918 Sayılı K.T.K'nın 79. Maddesine (Karayolu üzeri park yerindeki araçlardan park yerini tespite yetkili idarece veya bu idare tarafından işletme izni verilmediği halde park ücreti almak veya almaya teşebbüs etmek) istinaden adli işlem yapılacağı belirtildi.