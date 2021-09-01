https://tr.sputniknews.com/20210901/istanbulda-kara-sinek-artisi-ilaca-direncli-olanlar-cikabilir-1048502688.html

İstanbul'da kara sinek artışı: 'İlaca dirençli olanlar çıkabilir'

İstanbul'da kara sinek artışı: 'İlaca dirençli olanlar çıkabilir'

İstanbul’da kara sinek artışı rahatsız edici boyuta ulaştı. Uzmanlar, kara sineğin çöp ve atıkların olduğu yerlerde ürediğini belirterek, sorunun ilaçlama ile... 01.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-01T11:01+0300

2021-09-01T11:01+0300

2021-09-01T11:07+0300

türkiye

istanbul

kurban bayramı

milliyet

istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)

mert inan

kara

sinek

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İstanbul’da özellikle yeme, içme mekanlarının yoğun olduğu semtlerde kara sinek (muska domestica) artışı rahatsız edici boyuta ulaştı. Milliyet gazetesinden Mert İnan'ın haberinde görüşlerine yer verilen İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Sağlık Daire Başkanı Uzm. Dr. Önder Yüksel Eryiğit, her yıl mevsimsel olarak Temmuz ve Ağustos aylarında vektör şikayetlerinin arttığını dile getirirken, şunları söyledi:'Süs havuzları ve ikinci lastikler başlıca üreme kaynakları arasındadır'Vatandaşlara önerilerde de bulunan Eryiğit, "Örneğiniz evindeki saksının altında bulunan suluk 5 günden fazla sürede değiştirilmezse uygun sıcaklıkta sineklerin üreme kaynağıdır. Süs havuzları ve ikinci lastikler de başlıca üreme kaynakları arasındadır” uyarılarını sıraladı.‘Bu durum çöp artışı yani insan kaynaklıdır’İstanbul Üniversitesi Veterinerlik Parazitoloji Ana Bilim Dalı’ndan Doç. Dr. Kerem Öter ise, "Kara sinekte artış söz konusu ise bu durum çöp artışı yani insan kaynaklıdır” dedi.Öter, değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı:'Sadece ilaçlama ile sorunu çözmemiz olanaksız'İstanbul Üniversitesi Zooloji Ana Bilim Dalı’ndan Fatih Dikmen, “Kara sineklerin artışını önlemek için üreme yerlerindeki etkenlerin ortadan kaldırılması çok önemli. Sadece ilaçlama ile sorunu çözmemiz olanaksız. Bir süre sonra ilaca dirençli sinekler ortaya çıkabiliyor. Vatandaşlar çevre temizliği ve çöp kirliliğine dikkat etmeli” ifadelerini kullandı.

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istanbul, kurban bayramı, milliyet, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), mert inan, kara, sinek