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https://tr.sputniknews.com/20210901/istanbulda-ormanlara-giris-yasagi-30-eylule-kadar-uzatildi-1048514208.html
İstanbul'da ormanlara giriş yasağı 30 Eylül'e kadar uzatıldı
İstanbul'da ormanlara giriş yasağı 30 Eylül'e kadar uzatıldı
İstanbul Valiliği, ormanlara girme yasağının 30 Eylül'e kadar uzatıldığını duyurdu. 01.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-01T15:49+0300
2021-09-01T15:49+0300
türkiye
istanbul
orman yangını
istanbul valiliği
ali yerlikaya
orman
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İstanbul'da orman yangınlarıyla mücadele kapsamında ormanlara girme, orman çevresinde ve içinde mola verme, piknik yapma yasakları 30 Eylül Perşembe günü saat 24.00'e kadar uzatıldı.Valilikten konu ile ilgili yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: Vali Ali Yerlikaya ise twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "İstanbul'umuzda orman yangınlarıyla mücadele kapsamında ormanlara girme, orman çevresinde ve içinde mola verme, piknik yapma yasakları 30 Eylül 2021 Perşembe günü saat 24.00'e kadar uzatılmıştır" ifadelerini kullandı.Yangın tehlikesiyle ormanlık alanlara giriş birçok ilde yasaklanmıştı.
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istanbul, orman yangını, istanbul valiliği, ali yerlikaya, orman

İstanbul'da ormanlara giriş yasağı 30 Eylül'e kadar uzatıldı

15:49 01.09.2021
© DHAİstanbul , orman
İstanbul , orman - Sputnik Türkiye, 1920, 01.09.2021
© DHA
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İstanbul Valiliği, ormanlara girme yasağının 30 Eylül'e kadar uzatıldığını duyurdu.
İstanbul'da orman yangınlarıyla mücadele kapsamında ormanlara girme, orman çevresinde ve içinde mola verme, piknik yapma yasakları 30 Eylül Perşembe günü saat 24.00'e kadar uzatıldı.
Valilikten konu ile ilgili yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

Orman Bölge Müdürlüğünün 31.08.2021 tarihli talepleriyle önümüzdeki günlerde ilimizde orman yangınlarının vuku bulabileceği değerlendirilerek, milli servetimiz olan ormanlarımızı korumak amacıyla Valiliğimizce; 6831 sayılı Orman Kanunu'nun 74. maddesi ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 9 ve 66. maddeleri uyarınca alınan 2021/2 sayılı karar hükümleri uyarınca, aşağıdaki kararlar alınmıştır. Alınan kararlar doğrultusunda; ilimiz sınırları dâhilindeki ormanlık alanlara giriş yasağı 30.09.2021 Perşembe günü saat 24.00'e kadar uzatılmıştır. Saygıdeğer İstanbullu hemşehrilerimize bugüne kadar gösterdikleri duyarlılık için teşekkür ediyor, ormanlık alanlarımızın her türlü tehlikeden korunması için desteklerinin devamını diliyoruz.

Vali Ali Yerlikaya ise twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "İstanbul'umuzda orman yangınlarıyla mücadele kapsamında ormanlara girme, orman çevresinde ve içinde mola verme, piknik yapma yasakları 30 Eylül 2021 Perşembe günü saat 24.00'e kadar uzatılmıştır" ifadelerini kullandı.
Yangın tehlikesiyle ormanlık alanlara giriş birçok ilde yasaklanmıştı.
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