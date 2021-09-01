https://tr.sputniknews.com/20210901/istanbulda-ormanlara-giris-yasagi-30-eylule-kadar-uzatildi-1048514208.html

İstanbul'da ormanlara giriş yasağı 30 Eylül'e kadar uzatıldı

İstanbul'da ormanlara giriş yasağı 30 Eylül'e kadar uzatıldı

İstanbul Valiliği, ormanlara girme yasağının 30 Eylül'e kadar uzatıldığını duyurdu. 01.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-01T15:49+0300

2021-09-01T15:49+0300

2021-09-01T15:49+0300

türkiye

istanbul

orman yangını

istanbul valiliği

ali yerlikaya

orman

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İstanbul'da orman yangınlarıyla mücadele kapsamında ormanlara girme, orman çevresinde ve içinde mola verme, piknik yapma yasakları 30 Eylül Perşembe günü saat 24.00'e kadar uzatıldı.Valilikten konu ile ilgili yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: Vali Ali Yerlikaya ise twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "İstanbul'umuzda orman yangınlarıyla mücadele kapsamında ormanlara girme, orman çevresinde ve içinde mola verme, piknik yapma yasakları 30 Eylül 2021 Perşembe günü saat 24.00'e kadar uzatılmıştır" ifadelerini kullandı.Yangın tehlikesiyle ormanlık alanlara giriş birçok ilde yasaklanmıştı.

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istanbul, orman yangını, istanbul valiliği, ali yerlikaya, orman