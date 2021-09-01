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https://tr.sputniknews.com/20210901/jp-morgan-merkez-bankasindan-ilk-faiz-indirimi-kasimda-gelebilir-1048525721.html
JP Morgan: Merkez Bankası'ndan ilk faiz indirimi kasımda gelebilir
JP Morgan: Merkez Bankası'ndan ilk faiz indirimi kasımda gelebilir
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) bugün açıkladığı 2021 ikinci çeyrek büyüme verilerini değerlendiren JP Morgan, Türk ekonomisi için 2021 yılı büyüme tahminini... 01.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-01T21:02+0300
2021-09-01T21:02+0300
ekonomi
türkiye
faiz indirimi
merkez bankası
jp morgan
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Foreks'de yer alan habere göre ikinci çeyrekte yakalanan yüzde 21,7'lik büyümenin ardından Türkiye için 2021 Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GYSH) büyüme tahminini yüzde 6,8'den yüzde 8,4'e yükselten JP Morgan, güçlü büyümenin Merkez Bankası'ndan para politikasında erken bir gevşetme adımı gelmesi riskini azalttığını ancak ortadan kaldırmadığını da savundu."Biz hala TCMB'nin bir gevşeme döngüsü yolunda olduğunu görüyoruz" ifadelerini kullanan JP Morgan, Merkez Bankası'ndan ilk faiz indiriminin kasım ayında gelmesini ve politika faizinde 50 baz puanlık bir indirim yapılmasını beklediğini de vurguladı.
https://tr.sputniknews.com/20210901/-ikinci-ceyrek-buyume-rakamlari-aciklandi-1048500991.html
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türkiye, faiz indirimi, merkez bankası, jp morgan

JP Morgan: Merkez Bankası'ndan ilk faiz indirimi kasımda gelebilir

21:02 01.09.2021
© AFP 2021 / Carl CourtJP Morgan
JP Morgan - Sputnik Türkiye, 1920, 01.09.2021
© AFP 2021 / Carl Court
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) bugün açıkladığı 2021 ikinci çeyrek büyüme verilerini değerlendiren JP Morgan, Türk ekonomisi için 2021 yılı büyüme tahminini yukarı yönlü revize etti.
Foreks'de yer alan habere göre ikinci çeyrekte yakalanan yüzde 21,7'lik büyümenin ardından Türkiye için 2021 Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GYSH) büyüme tahminini yüzde 6,8'den yüzde 8,4'e yükselten JP Morgan, güçlü büyümenin Merkez Bankası'ndan para politikasında erken bir gevşetme adımı gelmesi riskini azalttığını ancak ortadan kaldırmadığını da savundu.
"Biz hala TCMB'nin bir gevşeme döngüsü yolunda olduğunu görüyoruz" ifadelerini kullanan JP Morgan, Merkez Bankası'ndan ilk faiz indiriminin kasım ayında gelmesini ve politika faizinde 50 baz puanlık bir indirim yapılmasını beklediğini de vurguladı.
Milli Piyango İdaresi, 80 milyon liralık büyük ikramiye, Türk Lirası - Sputnik Türkiye, 1920, 01.09.2021
EKONOMİ
Türkiye ekonomisi ikinci çeyrekte yüzde 21.7 büyüdü
10:03
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