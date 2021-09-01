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Karısını öldürdü, 'Cinler yüzünden' deyip ağladı
Karısını öldürdü, 'Cinler yüzünden' deyip ağladı
Bursa'da karısını bıçaklayarak öldüren Necati Gürcan, 'cinler yüzünden cinayet işlediğini' ileri sürerek ağladı. 01.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-01T14:51+0300
2021-09-01T14:52+0300
türkiye
bursa
kadın cinayeti
ölüm
cin
cinayet
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Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bir evin ikinci katında meydana gelen olayda, tartıştığı 38 yaşındaki Ebru Gürcan'ı bıçakla göğsünden yaralayan 40 yaşındaki Necati Gürcan, daha sonra alt sokağa doğru kaçarak, "Ben karımı öldürdüm" diyerek bağırmaya başladı.Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Şüpheli Necati G. gözaltına alınırken, yaralı kadın sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla yakında bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı.Yaralı kadın yoğun bakıma kaldırılırken, şüpheli ise ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Ancak, 38 yaşındaki Ebru Gürcan, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Necati Gürcan ise adliyeye sevk edildi. Katil zanlısı, gazetecilerin, "Neden yaptın" soruna, "Cinler yüzünden" diyerek kendini savundu. Gürcan, pişman olduğunu söyleyerek ağlamaya başladı.
türkiye
bursa
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bursa, kadın cinayeti, ölüm, cin, cinayet

Karısını öldürdü, 'Cinler yüzünden' deyip ağladı

14:51 01.09.2021 (güncellendi: 14:52 01.09.2021)
© İHAKarısını cinler yüzünden öldürdüğünü söyleyen adam
Karısını cinler yüzünden öldürdüğünü söyleyen adam - Sputnik Türkiye, 1920, 01.09.2021
© İHA
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Bursa'da karısını bıçaklayarak öldüren Necati Gürcan, 'cinler yüzünden cinayet işlediğini' ileri sürerek ağladı.
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bir evin ikinci katında meydana gelen olayda, tartıştığı 38 yaşındaki Ebru Gürcan'ı bıçakla göğsünden yaralayan 40 yaşındaki Necati Gürcan, daha sonra alt sokağa doğru kaçarak, "Ben karımı öldürdüm" diyerek bağırmaya başladı.
Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Şüpheli Necati G. gözaltına alınırken, yaralı kadın sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla yakında bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı.
Yaralı kadın yoğun bakıma kaldırılırken, şüpheli ise ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Ancak, 38 yaşındaki Ebru Gürcan, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Necati Gürcan ise adliyeye sevk edildi.
Katil zanlısı, gazetecilerin, "Neden yaptın" soruna, "Cinler yüzünden" diyerek kendini savundu. Gürcan, pişman olduğunu söyleyerek ağlamaya başladı.
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