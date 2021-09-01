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Türkiye
- Sputnik Türkiye
Taliban kontrolünde Afganistan
Afganistan'da Taliban ülke yönetimini ele geçirirken ABD, 20 yıl önce işgal ederek istikrarsızlığını derinleştirdiği ülkeden kaçtı. Başkent Kabil dahil pek çok yeri çatışmasız kontrolüne geçiren Taliban sebebiyle, yüzbinlerce kişi ülkesini terk etmeye çalışıyor.
https://tr.sputniknews.com/20210901/katar-ve-almanyadan-terorle-mucadele-taliban-ile-isbirligi-mesaji-1048497517.html
Katar ve Almanya'dan, 'terörle mücadele Taliban ile işbirliği' mesajı
Katar ve Almanya'dan, 'terörle mücadele Taliban ile işbirliği' mesajı
Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman el-Sani, Doha ve Almanya'nın Afganistan'da terörle mücadelede 'Taliban ile işbirliğinin önemine dikkat... 01.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-01T04:27+0300
2021-09-01T04:27+0300
taliban kontrolünde afganistan
almanya
afganistan
katar
taliban
terörle mücadele
işbirliği
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Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman el-Sani, Alman mevkidaşı Heiko Maas ile düzenlediği görüşmenin ardından ortak basın toplantısında açıklamalarda bulunarak, ABD ve NATO ülkelerinin askeri varlıklarını sonlandırdığı Afganistan'daki gelişmeleri değerlendirdi.El-Sani, açıklamasında, 'insani bir felaketi önleme yönündeki işbirliğini görüştüklerini' ifade ederek, "Yabancı birliklerin Afganistan'dan çekilmesinin ardından terörle mücadelede işbirliğinin önemine ve bu alanda, Taliban'ın* işbirliğinin önemine dikkat çektik" dedi.ABD'nin Afganistan'dan çekilme süreci29 Şubat 2020'de ABD yönetimi, Katar'ın başkenti Doha'da Taliban ile yaptığı anlaşma kapsamında 1 Mayıs 2021 itibarıyla tüm askerlerini Afganistan'dan çekmeyi taahhüt etmişti.Ancak 20 Ocak 2021'de ABD Başkanı olarak göreve başlayan Joe Biden, çekilmenin 1 Mayıs tarihine yetişmeyeceğini duyurmuş daha sonra ise 11 Eylül'ün yıl dönümüne kadar çekilmenin tamamlanacağını açıklamıştı.Başkent Kabil'i kuşatan Taliban, 15 Ağustos'ta Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin ülkeyi terk etmesinin ardından kenti çatışmasız şekilde kontrolüne almış ve Batılı ülkeler tahliyelere başlamıştı.Ancak 170 kişinin hayatını kaybettiği saldırı sonrası tahliyeler tamamlamamış, çok sayıda Batılı ülke vatandaşı veya bu ülkelere çalışan Afgan dışarı çıkamamıştı.ABD, 30 Ağustos'ta güçlerinin Afganistan'dan tamamen çekmişti.*Rusya ve başka ülkelerde yasaklı olan terör örgütü.
https://tr.sputniknews.com/20210831/biden-kuvvetlerimiz-afganistanda-gorevini-mukemmel-bir-sekilde-yerine-getirdi-1048491179.html
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almanya, afganistan, katar, taliban, terörle mücadele, işbirliği

Katar ve Almanya'dan, 'terörle mücadele Taliban ile işbirliği' mesajı

04:27 01.09.2021
© AFP 2021Afganistan'daki durum
Afganistan'daki durum - Sputnik Türkiye, 1920, 01.09.2021
© AFP 2021
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Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman el-Sani, Doha ve Almanya'nın Afganistan'da terörle mücadelede 'Taliban ile işbirliğinin önemine dikkat çektiğini' söyledi.
Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman el-Sani, Alman mevkidaşı Heiko Maas ile düzenlediği görüşmenin ardından ortak basın toplantısında açıklamalarda bulunarak, ABD ve NATO ülkelerinin askeri varlıklarını sonlandırdığı Afganistan'daki gelişmeleri değerlendirdi.
El-Sani, açıklamasında, 'insani bir felaketi önleme yönündeki işbirliğini görüştüklerini' ifade ederek, "Yabancı birliklerin Afganistan'dan çekilmesinin ardından terörle mücadelede işbirliğinin önemine ve bu alanda, Taliban'ın* işbirliğinin önemine dikkat çektik" dedi.

ABD'nin Afganistan'dan çekilme süreci

29 Şubat 2020'de ABD yönetimi, Katar'ın başkenti Doha'da Taliban ile yaptığı anlaşma kapsamında 1 Mayıs 2021 itibarıyla tüm askerlerini Afganistan'dan çekmeyi taahhüt etmişti.
Ancak 20 Ocak 2021'de ABD Başkanı olarak göreve başlayan Joe Biden, çekilmenin 1 Mayıs tarihine yetişmeyeceğini duyurmuş daha sonra ise 11 Eylül'ün yıl dönümüne kadar çekilmenin tamamlanacağını açıklamıştı.
Başkent Kabil'i kuşatan Taliban, 15 Ağustos'ta Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin ülkeyi terk etmesinin ardından kenti çatışmasız şekilde kontrolüne almış ve Batılı ülkeler tahliyelere başlamıştı.
Ancak 170 kişinin hayatını kaybettiği saldırı sonrası tahliyeler tamamlamamış, çok sayıda Batılı ülke vatandaşı veya bu ülkelere çalışan Afgan dışarı çıkamamıştı.
ABD, 30 Ağustos'ta güçlerinin Afganistan'dan tamamen çekmişti.
*Rusya ve başka ülkelerde yasaklı olan terör örgütü.
Joe Biden - Sputnik Türkiye, 1920, 31.08.2021
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