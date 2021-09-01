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Kılıçdaroğlu: Türkiye ve sınırlar yol geçen hanı değildir
Kılıçdaroğlu: Türkiye ve sınırlar yol geçen hanı değildir
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Afgan göçmenlerle ilgili olarak "Hepsi cepheden gelmiş gençler gibi, kadın - çocuk yok. Türkiye ve sınırlar yol geçen hanı... 01.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-01T09:51+0300
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kemal kılıçdaroğlu
göçmen
sınır
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, FOX TV'de yayınlanan 'Çalar Saat' programında gazeteci İsmail Küçükkaya'ya açıklamalarda bulundu.Yargıtay'ın bugün açılışı yapılacak yeni hizmet binasına değinen Kılıçdaroğlu, "Sanıyorlar ki adalet bina ile gerçekleşiyor. Bugüne kadar FETÖ'nün siyasi ayağını neden ortaya çıkarmadınız? Bütün ayakları ortaya çıktı, nerede bunun siyasi ayağı? Neden Bahçeli sormuyor?" dedi.'Mültecilere kızmıyorum, mültecileri buraya getirene kızacaksınız'Kılıçdaroğlu, Türkiye'de son dönemde yaşanan 'göçmen' tartışmasıyla ilgili olarak "Ben mültecilere kızmıyorum, mültecileri buraya getirene kızacaksınız. Türkiye'nin her tarafına dağıttılar. Felaket bir tabloya ortaya çıkardı" ifadesini kullandı.'İktidara geldiğimizde mültecileri ülkelerine göndereceğiz'Afganistan'da yaşananların ardından başlayan göç hareketine ilişkin olarak "Hepsi cepheden gelmiş gençler gibi, kadın - çocuk yok. Türkiye ve sınırlar yol geçen hanı değildir" değerlendirmesinde bulunan Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:"İktidara geldiğimizde mültecileri ülkelerine göndereceğiz. Bunların kayıtları var, kayıt dışı olanlar da var."
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chp, afganistan, türkiye, kemal kılıçdaroğlu, göçmen, sınır
Kılıçdaroğlu: Türkiye ve sınırlar yol geçen hanı değildir
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Afgan göçmenlerle ilgili olarak "Hepsi cepheden gelmiş gençler gibi, kadın - çocuk yok. Türkiye ve sınırlar yol geçen hanı değildir" dedi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, FOX TV'de yayınlanan 'Çalar Saat' programında gazeteci İsmail Küçükkaya'ya açıklamalarda bulundu.
Yargıtay'ın bugün açılışı yapılacak yeni hizmet binasına değinen Kılıçdaroğlu, "Sanıyorlar ki adalet bina ile gerçekleşiyor. Bugüne kadar FETÖ'nün siyasi ayağını neden ortaya çıkarmadınız? Bütün ayakları ortaya çıktı, nerede bunun siyasi ayağı? Neden Bahçeli sormuyor?" dedi.
'Mültecilere kızmıyorum, mültecileri buraya getirene kızacaksınız'
Kılıçdaroğlu, Türkiye'de son dönemde yaşanan 'göçmen' tartışmasıyla ilgili olarak "Ben mültecilere kızmıyorum, mültecileri buraya getirene kızacaksınız. Türkiye'nin her tarafına dağıttılar. Felaket bir tabloya ortaya çıkardı" ifadesini kullandı.
'İktidara geldiğimizde mültecileri ülkelerine göndereceğiz'
Afganistan'da yaşananların ardından başlayan göç hareketine ilişkin olarak "Hepsi cepheden gelmiş gençler gibi, kadın - çocuk yok. Türkiye ve sınırlar yol geçen hanı değildir" değerlendirmesinde bulunan Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:
"İktidara geldiğimizde mültecileri ülkelerine göndereceğiz. Bunların kayıtları var, kayıt dışı olanlar da var."