https://tr.sputniknews.com/20210901/kirimda-rekor-sekiz-ayda-74-milyon-turist-yarimadaya-gitti-1048509628.html

Kırım'da rekor: Sekiz ayda 7.4 milyon turist yarımadaya gitti

Kırım'da rekor: Sekiz ayda 7.4 milyon turist yarımadaya gitti

Kırım Başbakanı Sergey Aksenov, Ocak-Ağustos döneminde yarımadayı ziyaret eden turist sayısının, 2019 yılında elde edilen Sovyetler Birliği sonrası rekorunu... 01.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-01T14:11+0300

2021-09-01T14:11+0300

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kırım

turist

artış

tren

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Vkontakte hesabından açıklama yapan Aksenov’a göre 2019 yılı boyunca yarımadada 7.4 milyon turist tatil yaptı. Geçen yaz da 5.2 milyondan fazla turist yarımadaya geldi.Bu yıl Ocak-Ağustos döneminde ise Sovyetler Birliği sonrasının rekoru olan ve 2019 yılının tamamını kapsayan gösterge (7.4 milyon) yüzde 24 oranında aşıldı. Sekiz ayda yarımadaya 7.2 milyon turist gitti.Yüksek sezonda, özellikle de yaz aylarında doluluk oranı rekor seviyeye çıksa da oteller ciddi kural ihlalleri yapmadan, koronavirüs vakalarında ani artışlara mahal vermeden çalıştı.Ocak-Ağustos döneminde yarımadaya gelen turistlerin yüzde 62’si otobüs ve otomobillerle Kırım Köprüsü’nü kullandı. Ziyaretçilerin yüzde 30’u uçakla, yüzde 8’i de trenle yarımadaya gitti.

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kırım, turist, artış, tren