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https://tr.sputniknews.com/20210901/kizlar-okumaz-denilerek-okuldan-alinan-ayse-kaplan-58-yasinda-lise-diplomasini-aldi-1048502073.html
'Kızlar okumaz' denilerek okuldan alınan Ayşe Kaplan 58 yaşında lise diplomasını aldı
'Kızlar okumaz' denilerek okuldan alınan Ayşe Kaplan 58 yaşında lise diplomasını aldı
Konya'da, uzun yıllardır hayalini kurduğu lise diplomasına 58 yaşında kavuşan evli ve 3 çocuk annesi Ayşe Kaplan, diplomasını almaya mezuniyet cübbesi ve kepi... 01.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-01T10:38+0300
2021-09-01T10:43+0300
türkiye
konya
okul
lise
diploma
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Konya’nın Beyşehir ilçesinde yaşayan 3 çocuk annesi 58 yaşındaki Ayşe Kaplan, rahmetli babası tarafından “kızlar okumaz” diyerek 5 sınıftan sonra okutulmadı.Okuyamamış olmasının içinde bir ukde bıraktığını belirten Ayşe Kaplan, kendisine sürpriz yapan eşi tarafından açık öğretime kaydı yaptırıldı. Bu yılın eğitim sonrasında başarı göstererek açık liseden mezun olmayan hak kazanan Kaplan, mezuniyet mutluluğunu kızının da talebi üzerine cübbe giyip havaya kep atarak yaşadı.Halk Eğitim Merkezi Müdürü Süleyman Siper, makamında kabul ettiği Ayşe Kaplan ve kendisine destek veren eşini tebrik edip kutladı.Siper: bazen de bir başarılı kadının arkasında onu destekleyen bir erkek olabiliyorSiper, “Azminiz, gayretiniz ve genç nesillere örnekliğiniz noktasında takdire şayan bir mesafe kat ettiniz, sabrettiniz, gayret ettiniz ve yolun sonunda başarıya ulaştınız. Sadece sizi değil, eşinizi de tebrik ediyorum. Çünkü ‘hani her başarılı erkeğin arkasında bir bayan vardır’ derler ya, bazen de bir başarılı kadının arkasında onu destekleyen, ona güç veren bir erkek olabiliyor. İnşallah, bu burada kalmayacak, ‘üniversite sınavına girmeyi düşünüyorum’ dediniz, üniversite tahsilinizde de Allah yardımcınız olsun. Biz de eğitim camiası olarak üzerimize düşen ne varsa, kurslar ve dersler noktasında yardımcı olmaya hazırız. Bu yolda Allah sizlere güç kuvvet versin, gönlünüzde ne varsa inşallah üniversite mezunu olarak da karşılaşmayı bize kısmet etsin. Hayırlı uğurlu olsun” sözlerinin ardından diplomasını Kaplan’a verdi.Eşinin sürpriziyle liseyi okudu58 yaşında lise diplomasını alıp mezun olmanın mutluluğunu yaşayan Ayşe Kaplan ise, 3 çocuk annesi olduğunu belirterek, hepsini büyütüp, okuttuktan sonra meslek sahibi yaptığını söyledi.Rahmetli babasının “kızlar okumaz” diyerek kendisini okutmadığını ve ilkokul 5. sınıftan sonra tahsilini sürdüremeyerek yarıda bırakmak zorunda kaldığını vurgulayan Kaplan, o yüzden okuyamamanın uzun yıllar sonra içinde bir ukde olarak kaldığını ifade etti.‘Kendimi çocuk gibi, genç gibi hissediyorum, çok güzel oldu’Eşinin bir gün habersiz bir şekilde, ‘Ayşe seni okula kaydettirdim, çalış diplomalarını getir’ sözleriyle sürpriz yaparak açık öğrenime kendisini kaydettirdiğini anlatan Kaplan, “Önce çocuk muyum ben dedim. Sağ olsun, şimdi onun sayesinde ve çocuklarımın da desteğiyle bu yaşta lise diplomasına kavuştum. 6. sınıftan başladım okumaya devam etmeye ve bu sene bitirmek kısmet oldu. Cübbe ve kep giymemi de kızım istemiş, onun hatırını da kırmadım. Kendimi çocuk gibi, genç gibi hissediyorum, çok güzel oldu” dedi.'Hedefim optisyenlik, okuyup gözlük dükkanı açmak'Kaplan, lise diplomasını aldıktan sonra üniversite sınavına girip yükseköğrenim görmek istediğini de vurgularken, “Üniversite sınavına gireceğim, inşallah başarırım. Hedefim optisyenlik, okuyup gözlük dükkanı açmak” ifadelerine yer verdi.Okumanın yaşının olmadığını belirten Kaplan, herkese hangi yaşta olursa olsun okumayı tavsiye ettiğini, hatta bazı arkadaşlarını da bu konuda yönlendirdiğini ve onların da öğrenimlerini halen devam ettirdiğini kaydetti. Kaplan, şöyle konuştu:Eşi Fahri Kaplan da eşinin cesaretli bir kadın olduğunu, bu cesaretine güvendiği için kendisinin haberi yokken kayıt yaptırdığını vurgulayarak, “İçinde de bir ukde vardı. Kayıt yaptırarak ona sürpriz yaptım. Neticede diplomasını aldı, çok mutluyuz. Eşime saygı duyuyorum ve takdir ediyorum. Sonuna kadar da arkasındayım her zaman” ifadelerini kullandı.
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konya, okul, lise, diploma

'Kızlar okumaz' denilerek okuldan alınan Ayşe Kaplan 58 yaşında lise diplomasını aldı

10:38 01.09.2021 (güncellendi: 10:43 01.09.2021)
© İHA / ALİ RIZA ÖNSESKonya’nın Beyşehir ilçesinde, uzun yıllardır hayalini kurduğu lise diplomasına 58 yaşında kavuşan evli ve 3 çocuk annesi Ayşe Kaplan
Konya’nın Beyşehir ilçesinde, uzun yıllardır hayalini kurduğu lise diplomasına 58 yaşında kavuşan evli ve 3 çocuk annesi Ayşe Kaplan - Sputnik Türkiye, 1920, 01.09.2021
© İHA / ALİ RIZA ÖNSES
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Konya'da, uzun yıllardır hayalini kurduğu lise diplomasına 58 yaşında kavuşan evli ve 3 çocuk annesi Ayşe Kaplan, diplomasını almaya mezuniyet cübbesi ve kepi giyerek geldi. Kaplan, lise diplomasının ardından üniversite okuyup optisyen olmak istediğini söyledi.
Konya’nın Beyşehir ilçesinde yaşayan 3 çocuk annesi 58 yaşındaki Ayşe Kaplan, rahmetli babası tarafından “kızlar okumaz” diyerek 5 sınıftan sonra okutulmadı.
Okuyamamış olmasının içinde bir ukde bıraktığını belirten Ayşe Kaplan, kendisine sürpriz yapan eşi tarafından açık öğretime kaydı yaptırıldı. Bu yılın eğitim sonrasında başarı göstererek açık liseden mezun olmayan hak kazanan Kaplan, mezuniyet mutluluğunu kızının da talebi üzerine cübbe giyip havaya kep atarak yaşadı.
© İHA / ALİ RIZA ÖNSESKonya’nın Beyşehir ilçesinde, uzun yıllardır hayalini kurduğu lise diplomasına 58 yaşında kavuşan evli ve 3 çocuk annesi Ayşe Kaplan
Konya’nın Beyşehir ilçesinde, uzun yıllardır hayalini kurduğu lise diplomasına 58 yaşında kavuşan evli ve 3 çocuk annesi Ayşe Kaplan - Sputnik Türkiye, 1920, 01.09.2021
Konya’nın Beyşehir ilçesinde, uzun yıllardır hayalini kurduğu lise diplomasına 58 yaşında kavuşan evli ve 3 çocuk annesi Ayşe Kaplan
© İHA / ALİ RIZA ÖNSES
Halk Eğitim Merkezi Müdürü Süleyman Siper, makamında kabul ettiği Ayşe Kaplan ve kendisine destek veren eşini tebrik edip kutladı.

Siper: bazen de bir başarılı kadının arkasında onu destekleyen bir erkek olabiliyor

Siper, “Azminiz, gayretiniz ve genç nesillere örnekliğiniz noktasında takdire şayan bir mesafe kat ettiniz, sabrettiniz, gayret ettiniz ve yolun sonunda başarıya ulaştınız. Sadece sizi değil, eşinizi de tebrik ediyorum. Çünkü ‘hani her başarılı erkeğin arkasında bir bayan vardır’ derler ya, bazen de bir başarılı kadının arkasında onu destekleyen, ona güç veren bir erkek olabiliyor. İnşallah, bu burada kalmayacak, ‘üniversite sınavına girmeyi düşünüyorum’ dediniz, üniversite tahsilinizde de Allah yardımcınız olsun. Biz de eğitim camiası olarak üzerimize düşen ne varsa, kurslar ve dersler noktasında yardımcı olmaya hazırız. Bu yolda Allah sizlere güç kuvvet versin, gönlünüzde ne varsa inşallah üniversite mezunu olarak da karşılaşmayı bize kısmet etsin. Hayırlı uğurlu olsun” sözlerinin ardından diplomasını Kaplan’a verdi.

Eşinin sürpriziyle liseyi okudu

58 yaşında lise diplomasını alıp mezun olmanın mutluluğunu yaşayan Ayşe Kaplan ise, 3 çocuk annesi olduğunu belirterek, hepsini büyütüp, okuttuktan sonra meslek sahibi yaptığını söyledi.
Rahmetli babasının “kızlar okumaz” diyerek kendisini okutmadığını ve ilkokul 5. sınıftan sonra tahsilini sürdüremeyerek yarıda bırakmak zorunda kaldığını vurgulayan Kaplan, o yüzden okuyamamanın uzun yıllar sonra içinde bir ukde olarak kaldığını ifade etti.

‘Kendimi çocuk gibi, genç gibi hissediyorum, çok güzel oldu’

Eşinin bir gün habersiz bir şekilde, ‘Ayşe seni okula kaydettirdim, çalış diplomalarını getir’ sözleriyle sürpriz yaparak açık öğrenime kendisini kaydettirdiğini anlatan Kaplan, “Önce çocuk muyum ben dedim. Sağ olsun, şimdi onun sayesinde ve çocuklarımın da desteğiyle bu yaşta lise diplomasına kavuştum. 6. sınıftan başladım okumaya devam etmeye ve bu sene bitirmek kısmet oldu. Cübbe ve kep giymemi de kızım istemiş, onun hatırını da kırmadım. Kendimi çocuk gibi, genç gibi hissediyorum, çok güzel oldu” dedi.

'Hedefim optisyenlik, okuyup gözlük dükkanı açmak'

Kaplan, lise diplomasını aldıktan sonra üniversite sınavına girip yükseköğrenim görmek istediğini de vurgularken, “Üniversite sınavına gireceğim, inşallah başarırım. Hedefim optisyenlik, okuyup gözlük dükkanı açmak” ifadelerine yer verdi.
Okumanın yaşının olmadığını belirten Kaplan, herkese hangi yaşta olursa olsun okumayı tavsiye ettiğini, hatta bazı arkadaşlarını da bu konuda yönlendirdiğini ve onların da öğrenimlerini halen devam ettirdiğini kaydetti. Kaplan, şöyle konuştu:
“Okumanın yaşı yok, her zaman için okuyup kendilerini geliştirebilirler. Benim torunlarıma da bırakacağım çok güzel bir hatıra olacak, bu anlamda onlara çok güzel bir örnek teşkil edeceğimi düşünüyorum. Bu şekilde onların motivasyonunda benim onlara örnek olup yollarında daha iyi ilerleyeceğini düşünerek bu işe başladım.”
Eşi Fahri Kaplan da eşinin cesaretli bir kadın olduğunu, bu cesaretine güvendiği için kendisinin haberi yokken kayıt yaptırdığını vurgulayarak, “İçinde de bir ukde vardı. Kayıt yaptırarak ona sürpriz yaptım. Neticede diplomasını aldı, çok mutluyuz. Eşime saygı duyuyorum ve takdir ediyorum. Sonuna kadar da arkasındayım her zaman” ifadelerini kullandı.
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