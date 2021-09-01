Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
İstanbul - Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://tr.sputniknews.com/20210901/kollarini-guclendirmek-icin-basladigi-halterde-sampiyon-oldu-1048520737.html
Kollarını güçlendirmek için başladığı halterde şampiyon oldu
Kollarını güçlendirmek için başladığı halterde şampiyon oldu
Antalya'da 108 santimetre boyundaki Ayşe Şirip, kollarını ve vücudunu güçlendirmek için bir yıl önce haltere yöneldi. Şirip, katıldığı ilk şampiyona olan... 01.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-01T18:31+0300
2021-09-01T18:31+0300
yaşam
türkiye
halter
antrenör
engelli
şampiyon
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/01/1048520582_0:50:1001:613_1920x0_80_0_0_f5ffc7581d6c38a45c356a2a75238f30.jpg
Ayşe Şirip, akondroplazi (cücelik) hastalığıyla dünyaya geldi. Çocukluğunda zor bir dönem geçiren Şirip, 'ayakları üzerinde durabilen güçlü bir kadın olma' hedefiyle hayata tutundu.Akdeniz Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü'nden mezun olan Şirip, önce sağlıklı bünyeye sahip olmak için dövüş sporuna başladı, kollarını ve vücudunu güçlendirmek için de bir yıl önce haltere yöneldi.İlk şampiyonada altın madalyaAntrenör Ekrem Celil yönetiminde Antalya Spor Salonu'nda antrenman yapan Şirip, Adana'da düzenlenen Bedensel Engelliler Halter Sampiyonası'nda altın madalya kazandı.Kollarını güçlendirip, iş hayatında başarılı olmak için başladığı halter sporunda kendisine hedefler belirleyen Şirip, bu alandaki başarısıyla dikkat çekti.Pandemi sürecinde evinde ve parklarda antrenman yapan Şirip, katıldığı ilk şampiyonada 'Türkiye birincisi' olmanın gururunu yaşadı. Kariyerine şampiyonlukla başlayan, yüksek lisansa hazırlanan Şirip, hayatında sporla yaşadığı değişikliği anlattı.Spor özgüvenini artırdıDaha önce gezmeye çıktığında, çevresindekilerin bakışlarından rahatsızlık hissettiğini anlatan Şirip, sporla özgüveninin arttığını ifade etti ve ''Spor yaptıktan sonra kendime güvenim arttı. İnsanların bakışları beni rahatsız etmiyor. Makyajımı yapıp, dışarı çıkıyor, geziyorum'' dedi.Yüksek lisans eğitiminin yanı sıra kazı alanında çalışma hayali olduğunu aktaran Şirip, spordaki başarısını iş hayatına da yansıtıp, güçlü bir iş kadını olmayı hedefliyor.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/01/1048520582_58:0:941:662_1920x0_80_0_0_371afaac78089f3d8e1a5d85aee249d5.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
türkiye, halter, antrenör, engelli, şampiyon

Kollarını güçlendirmek için başladığı halterde şampiyon oldu

18:31 01.09.2021
© DHAKollarını güçlendirmek için başladığı halterde şampiyon oldu
Kollarını güçlendirmek için başladığı halterde şampiyon oldu - Sputnik Türkiye, 1920, 01.09.2021
© DHA
Abone ol
Antalya'da 108 santimetre boyundaki Ayşe Şirip, kollarını ve vücudunu güçlendirmek için bir yıl önce haltere yöneldi. Şirip, katıldığı ilk şampiyona olan Adana'daki Bedensel Engelliler Halter Şampiyonası'nda, 'altın madalya' kazandı.
Ayşe Şirip, akondroplazi (cücelik) hastalığıyla dünyaya geldi. Çocukluğunda zor bir dönem geçiren Şirip, 'ayakları üzerinde durabilen güçlü bir kadın olma' hedefiyle hayata tutundu.
Akdeniz Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü'nden mezun olan Şirip, önce sağlıklı bünyeye sahip olmak için dövüş sporuna başladı, kollarını ve vücudunu güçlendirmek için de bir yıl önce haltere yöneldi.

İlk şampiyonada altın madalya

Antrenör Ekrem Celil yönetiminde Antalya Spor Salonu'nda antrenman yapan Şirip, Adana'da düzenlenen Bedensel Engelliler Halter Sampiyonası'nda altın madalya kazandı.
Kollarını güçlendirip, iş hayatında başarılı olmak için başladığı halter sporunda kendisine hedefler belirleyen Şirip, bu alandaki başarısıyla dikkat çekti.
Pandemi sürecinde evinde ve parklarda antrenman yapan Şirip, katıldığı ilk şampiyonada 'Türkiye birincisi' olmanın gururunu yaşadı. Kariyerine şampiyonlukla başlayan, yüksek lisansa hazırlanan Şirip, hayatında sporla yaşadığı değişikliği anlattı.

Spor özgüvenini artırdı

Daha önce gezmeye çıktığında, çevresindekilerin bakışlarından rahatsızlık hissettiğini anlatan Şirip, sporla özgüveninin arttığını ifade etti ve ''Spor yaptıktan sonra kendime güvenim arttı. İnsanların bakışları beni rahatsız etmiyor. Makyajımı yapıp, dışarı çıkıyor, geziyorum'' dedi.
Yüksek lisans eğitiminin yanı sıra kazı alanında çalışma hayali olduğunu aktaran Şirip, spordaki başarısını iş hayatına da yansıtıp, güçlü bir iş kadını olmayı hedefliyor.
000000
Yorum yaz
COVID-19
Haberler
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
Analiz
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
АҧсныАҧсышәалаAbhazcaԱրմենիաՀայերենErmeniceAzərbaycanАzərbaycancaAzericeХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüce
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Çince (sadeleştirilmiş)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Çince (geleneksel)
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
19:19İran, Irak'a ihraç ettiği gaz miktarını düşürdü
19:18Moskova Belediye Başkanı Sobyanin: İnsansız ulaşım araçlarının testleri sürüyor
19:12Düğün konvoyunda trafiği tehlikeye sokan 4 minibüsçüye para cezası
19:07İçişleri'nden göçmen kararı: Ankara'daki Suriyeliler kayıtlı illere gönderilecek
18:56Ermenistan: Azerbaycan tarafının açtığı ateş sonucu bir askerimiz öldü
18:56Rusya’da günlük Kovid-19 vaka sayısında St. Petersburg Moskova’yı geçti
18:52İletişim Başkanı Altun: Türkiye ekonomisi tarihinin en büyük çeyreklik büyüme oranına ulaştı
18:49Gemide pozitif vaka çıktı, mürettebat karantinaya alındı
18:48Opera sanatçısı Dağüstün'e saldırdığı iddia edilen 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
18:46Türkiye, Avrupa Şampiyonası'nda son 20 yılda yarı finale en çok yükselen üçüncü takım oldu
18:36Lavrov: Biden ve Macron'un demokrasi dayatmaya son verme açıklamalarını memnuniyetle karşılıyoruz
18:36Erdoğan: Yeni anayasa hazırlığımızı önümüzdeki yılın ilk aylarında milletimizin takdirine sunacağız
18:31Kollarını güçlendirmek için başladığı halterde şampiyon oldu
18:21Bakırköy Belediye Başkanı Kerimoğlu: Aşı yaptırmayanların çocuklarını kreşlere kabul etmeyeceğiz
18:18Pfizer, ağız yoluyla alınan Kovid-19 ilacını koronavirüs hastalarında denemeye başladı
18:16Yargıtay Başkanı Akarca: Yeni bir anayasa arayışını destekliyoruz
18:13Taliban'ın Afganistan'da izin verdiği ilk spor kriket oldu
18:07'Beyaz Saray'la destekleyici üçüncü doz aşı anlaşmazlığı, FDA'dan üst düzey istifalara yol açtı'
18:01Çifte cinayet şüphelisi, özel harekatın operasyonu ile yakalandı
17:59Taliban kontrolündeki Kabil Havalimanı'na ilk uçak indi