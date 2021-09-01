https://tr.sputniknews.com/20210901/kollarini-guclendirmek-icin-basladigi-halterde-sampiyon-oldu-1048520737.html
Kollarını güçlendirmek için başladığı halterde şampiyon oldu
Kollarını güçlendirmek için başladığı halterde şampiyon oldu
Antalya'da 108 santimetre boyundaki Ayşe Şirip, kollarını ve vücudunu güçlendirmek için bir yıl önce haltere yöneldi. Şirip, katıldığı ilk şampiyona olan... 01.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-01T18:31+0300
2021-09-01T18:31+0300
2021-09-01T18:31+0300
yaşam
türkiye
halter
antrenör
engelli
şampiyon
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Ayşe Şirip, akondroplazi (cücelik) hastalığıyla dünyaya geldi. Çocukluğunda zor bir dönem geçiren Şirip, 'ayakları üzerinde durabilen güçlü bir kadın olma' hedefiyle hayata tutundu.Akdeniz Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü'nden mezun olan Şirip, önce sağlıklı bünyeye sahip olmak için dövüş sporuna başladı, kollarını ve vücudunu güçlendirmek için de bir yıl önce haltere yöneldi.İlk şampiyonada altın madalyaAntrenör Ekrem Celil yönetiminde Antalya Spor Salonu'nda antrenman yapan Şirip, Adana'da düzenlenen Bedensel Engelliler Halter Sampiyonası'nda altın madalya kazandı.Kollarını güçlendirip, iş hayatında başarılı olmak için başladığı halter sporunda kendisine hedefler belirleyen Şirip, bu alandaki başarısıyla dikkat çekti.Pandemi sürecinde evinde ve parklarda antrenman yapan Şirip, katıldığı ilk şampiyonada 'Türkiye birincisi' olmanın gururunu yaşadı. Kariyerine şampiyonlukla başlayan, yüksek lisansa hazırlanan Şirip, hayatında sporla yaşadığı değişikliği anlattı.Spor özgüvenini artırdıDaha önce gezmeye çıktığında, çevresindekilerin bakışlarından rahatsızlık hissettiğini anlatan Şirip, sporla özgüveninin arttığını ifade etti ve ''Spor yaptıktan sonra kendime güvenim arttı. İnsanların bakışları beni rahatsız etmiyor. Makyajımı yapıp, dışarı çıkıyor, geziyorum'' dedi.Yüksek lisans eğitiminin yanı sıra kazı alanında çalışma hayali olduğunu aktaran Şirip, spordaki başarısını iş hayatına da yansıtıp, güçlü bir iş kadını olmayı hedefliyor.
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türkiye, halter, antrenör, engelli, şampiyon
Kollarını güçlendirmek için başladığı halterde şampiyon oldu
Antalya'da 108 santimetre boyundaki Ayşe Şirip, kollarını ve vücudunu güçlendirmek için bir yıl önce haltere yöneldi. Şirip, katıldığı ilk şampiyona olan Adana'daki Bedensel Engelliler Halter Şampiyonası'nda, 'altın madalya' kazandı.
Ayşe Şirip, akondroplazi (cücelik) hastalığıyla dünyaya geldi. Çocukluğunda zor bir dönem geçiren Şirip, 'ayakları üzerinde durabilen güçlü bir kadın olma' hedefiyle hayata tutundu.
Akdeniz Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü'nden mezun olan Şirip, önce sağlıklı bünyeye sahip olmak için dövüş sporuna
başladı, kollarını ve vücudunu güçlendirmek için de bir yıl önce haltere yöneldi.
İlk şampiyonada altın madalya
Antrenör Ekrem Celil yönetiminde Antalya Spor Salonu'nda antrenman yapan Şirip, Adana'da düzenlenen Bedensel Engelliler Halter Sampiyonası'nda altın madalya kazandı.
Kollarını güçlendirip, iş hayatında başarılı olmak için başladığı halter sporunda kendisine hedefler belirleyen Şirip, bu alandaki başarısıyla dikkat çekti.
Pandemi sürecinde evinde ve parklarda antrenman yapan Şirip, katıldığı ilk şampiyonada 'Türkiye birincisi' olmanın gururunu yaşadı. Kariyerine şampiyonlukla başlayan, yüksek lisansa hazırlanan Şirip, hayatında sporla yaşadığı değişikliği anlattı.
Spor özgüvenini artırdı
Daha önce gezmeye çıktığında, çevresindekilerin bakışlarından rahatsızlık hissettiğini anlatan Şirip, sporla özgüveninin arttığını
ifade etti ve ''Spor yaptıktan sonra kendime güvenim arttı. İnsanların bakışları beni rahatsız etmiyor. Makyajımı yapıp, dışarı çıkıyor, geziyorum
'' dedi.
Yüksek lisans eğitiminin yanı sıra kazı alanında çalışma hayali olduğunu aktaran Şirip, spordaki başarısını iş hayatına da yansıtıp, güçlü bir iş kadını olmayı hedefliyor.