https://tr.sputniknews.com/20210901/kravatli-simitci-sicak-havada-takim-elbise-cok-terletse-de-sikligimdan-taviz-vermiyorum-1048504333.html

Kravatlı simitçi: Sıcak havada takım elbise çok terletse de şıklığımdan taviz vermiyorum

Kravatlı simitçi: Sıcak havada takım elbise çok terletse de şıklığımdan taviz vermiyorum

Bursa’da takım elbise giyip, kravat takarak seyyar simitçilik yapan 62 yaşındaki Ahmet Berksun, "Vatandaşlar beni çok sevdi. Sıcak havada takım elbiseyle simit... 01.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-01T11:57+0300

2021-09-01T11:57+0300

2021-09-01T12:04+0300

yaşam

bursa

simitçi

takım elbise

kravat

ahmet berksun

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Bursa'da 62 yaşındaki memur emeklisi Ahmet Berksun, her gün takım elbise giyip, eline sepetini alarak çarşıda simit satıyor. Bu işi severek yaptığını belirten Berksun, hijyene önem verdiğini ve simitleri eldivensiz tutmadığını söylüyor. Berksun, Bursa'da isim yapmış bir simitçi olduğunu vurgulayarak şunları anlatıyor:"Pandemiden önce öğlene kadar 500 simit satıyordum. Şimdi yarım günde 200 simit satıyorum. Bir simidi 2.5 liraya satıyorum. İşler iyi olunca 400-500 lira kazanıyorum. Simitleri takım elbise ve kravatla satıyorum. Bursa’da vatandaşlar beni çok sevdi. Sıcak havada takım elbiseyle simit satmak çok terletse de şıklığımdan taviz vermiyorum. Beni Bursa’da tanımayan esnaf yoktur. Beni ismimle kimse bilmiyor, herkes beni kravatlı simitçi olarak biliyor."

bursa

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bursa, simitçi, takım elbise, kravat, ahmet berksun