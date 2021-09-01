Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20210901/kurakliktan-zarar-goren-ciftciye-destek-odemesi-1048499888.html
Kuraklıktan zarar gören çiftçiye destek ödemesi
Kuraklıktan zarar gören çiftçiye destek ödemesi
Kuraklık nedeniyle yüzde 30 ve üzeri verim kaybı yaşayan çiftçilere destekleme ödemesi yapılacak. 01.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-01T09:18+0300
2021-09-01T09:19+0300
türkiye
recep tayyip erdoğan
resmi gazete
destek
zarar
kuraklık
çiftçi
tarım ve orman bakanlığı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/09/1044694736_0:59:1120:689_1920x0_80_0_0_f9c977be8d4505304b72f73a6257893d.jpg
2021 yılında iklim faktörlerine bağlı olarak yetersiz yağış nedeniyle kayıtlı üretim alanlarında yetiştirdikleri ürünlerde yüzde 30 ve üzeri verim kaybı yaşayan çiftçilere doğrudan gelir desteği ödemesi yapılacak.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, destekten yararlanacakların, Çiftçi Kayıt Sistemi içinde bulunmaları ve arpa, buğday, nohut, mercimek, yulaf ve çavdar ürünlerini ekmiş olmaları gerekiyor.Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından bir defaya mahsus olarak yapılacak ödemeler, Ziraat Bankası aracılığı ile gerçekleştirilecek.
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/09/1044694736_62:0:1058:747_1920x0_80_0_0_4147329ed24c3a61debfd16438a98538.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
recep tayyip erdoğan, resmi gazete, destek, zarar, kuraklık, çiftçi, tarım ve orman bakanlığı

Kuraklıktan zarar gören çiftçiye destek ödemesi

09:18 01.09.2021 (güncellendi: 09:19 01.09.2021)
© AACeylanpınar Tarım İşletmesi hasat biçerdöver
Ceylanpınar Tarım İşletmesi hasat biçerdöver - Sputnik Türkiye, 1920, 01.09.2021
© AA
Abone ol
Kuraklık nedeniyle yüzde 30 ve üzeri verim kaybı yaşayan çiftçilere destekleme ödemesi yapılacak.
2021 yılında iklim faktörlerine bağlı olarak yetersiz yağış nedeniyle kayıtlı üretim alanlarında yetiştirdikleri ürünlerde yüzde 30 ve üzeri verim kaybı yaşayan çiftçilere doğrudan gelir desteği ödemesi yapılacak.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, destekten yararlanacakların, Çiftçi Kayıt Sistemi içinde bulunmaları ve arpa, buğday, nohut, mercimek, yulaf ve çavdar ürünlerini ekmiş olmaları gerekiyor.
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından bir defaya mahsus olarak yapılacak ödemeler, Ziraat Bankası aracılığı ile gerçekleştirilecek.
001010
Yorum yaz
COVID-19
Haberler
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
Analiz
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
АҧсныАҧсышәалаAbhazcaԱրմենիաՀայերենErmeniceAzərbaycanАzərbaycancaAzericeХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüce
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Çince (sadeleştirilmiş)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Çince (geleneksel)
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
10:44Afganistan’ın Tacikistan Büyükelçisi: Taliban, Pençşir direniş grubunun liderini öldürmek istiyor
10:38'Kızlar okumaz' denilerek okuldan alınan Ayşe Kaplan 58 yaşında lise diplomasını aldı
10:24Adıyaman'da 166 ev karantinaya alındı
10:19Merkel: Adınız 'Klaus' veya 'Erika' olmasa bile Alman olabilirsiniz
10:13ABD ordusu, 13 yıl önce Biden'ı kurtaran Afgan çevirmeni geride bıraktı: 'Beni burada unutmayın'
10:12Nagehan Alçı: Erdoğan'dan bir kez daha 14 general için af yetkisini kullanmasını istirham ediyorum
10:03Türkiye ekonomisi ikinci çeyrekte yüzde 21.7 büyüdü
09:59Rekabet Kurumu'ndan Tadım Gıda’ya soruşturma
09:51Kılıçdaroğlu: Türkiye ve sınırlar yol geçen hanı değildir
09:47Dağcılık firmasında eğitmen kadından patron hakkında suç duyurusu: 'Sarhoş edip tecavüz etti'
09:43Enerjide acele kamulaştırma kararları
09:30Selvi: Akşener, cumhurbaşkanlığı yarışında Ekrem İmamoğlu lehine ağırlığını koydu
09:29Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile BAE'li mevkidaşı Nahyan telefonda görüştü
09:18Kuraklıktan zarar gören çiftçiye destek ödemesi
09:03Bakan Muş: AB'yle ekonomik ilişkilerin politik tartışmalara feda edilmemesi gerekir
08:45CHP’li Çakırözer: Taliban meşrulaştırılmamalı
08:31ABD'de helikopter denize çakıldı
08:07İstanbul merkezli 12 ilde FETÖ operasyonu
07:34Av yasağı kalktı: Sezonun ilk balıkları avlandı
07:18Yaralı PKK'lıyı tedavi edip kaçmasını sağlayan kişi tutuklandı