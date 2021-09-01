https://tr.sputniknews.com/20210901/kurakliktan-zarar-goren-ciftciye-destek-odemesi-1048499888.html

Kuraklıktan zarar gören çiftçiye destek ödemesi

Kuraklıktan zarar gören çiftçiye destek ödemesi

Kuraklık nedeniyle yüzde 30 ve üzeri verim kaybı yaşayan çiftçilere destekleme ödemesi yapılacak. 01.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-01T09:18+0300

2021-09-01T09:18+0300

2021-09-01T09:19+0300

türkiye

recep tayyip erdoğan

resmi gazete

destek

zarar

kuraklık

çiftçi

tarım ve orman bakanlığı

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2021 yılında iklim faktörlerine bağlı olarak yetersiz yağış nedeniyle kayıtlı üretim alanlarında yetiştirdikleri ürünlerde yüzde 30 ve üzeri verim kaybı yaşayan çiftçilere doğrudan gelir desteği ödemesi yapılacak.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, destekten yararlanacakların, Çiftçi Kayıt Sistemi içinde bulunmaları ve arpa, buğday, nohut, mercimek, yulaf ve çavdar ürünlerini ekmiş olmaları gerekiyor.Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından bir defaya mahsus olarak yapılacak ödemeler, Ziraat Bankası aracılığı ile gerçekleştirilecek.

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

recep tayyip erdoğan, resmi gazete, destek, zarar, kuraklık, çiftçi, tarım ve orman bakanlığı