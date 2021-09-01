Kuzey Kore, 3 milyon doz Sinovac aşısını 'zor durumdaki ülkelere verilmeli' diyerek geri çevirdi

Wall Street Journal gazetesinin UNICEF kaynaklarına dayandırdığı habere göre, Kuzey Kore Sağlık Bakanlığı, COVAX programı kapsamında gönderilen Çin menşeili 3 milyon dozluk Sinovac aşısını ülkeye kabul etmedi. Bakanlık, söz konusu aşıların pandeminin daha sert vurduğu ve lojistik zorluklar nedeniyle yeterli koronavirüs aşısı gönderilemeyen ülkelere gitmesi için geri çevirdiklerini açıkladı. Güney Koreli bir düşünce kuruluşuna göre, Kuzey Kore Temmuz ayında AstraZeneca'nın Kovid-19 aşısının sevkiyatlarını yan etkilerle ilgili endişeler nedeniyle reddetmişti.Şimdiye kadar koronavirüs vakası bildirilmeyen ülkede, sıkı pandemi tedbirleri uygulanıyor. DSÖ, Küresel Aşı İttifakı (GAVI), Epidemi Hazırlık İnovasyonları Koalisyonu (CEPI) ve BM Çocuklara Yardım Fonu'nun (UNICEF) partnerliğiyle yönetilen COVAX programı, yoksul ülkelere aşı sağlamak için yardım edilmesini amaçlıyor.
Kuzey Kore, 3 milyon doz Sinovac aşısını geri çevirerek pandemiden daha sert etkilenen ülkelere gönderilmesini istedi.
Wall Street Journal gazetesinin UNICEF kaynaklarına dayandırdığı habere göre, Kuzey Kore Sağlık Bakanlığı, COVAX programı kapsamında gönderilen Çin menşeili 3 milyon dozluk Sinovac aşısını ülkeye kabul etmedi.
Bakanlık, söz konusu aşıların pandeminin daha sert vurduğu ve lojistik zorluklar nedeniyle yeterli koronavirüs aşısı gönderilemeyen ülkelere gitmesi için geri çevirdiklerini açıkladı.
Güney Koreli bir düşünce kuruluşuna göre, Kuzey Kore Temmuz ayında AstraZeneca'nın Kovid-19 aşısının sevkiyatlarını yan etkilerle ilgili endişeler nedeniyle reddetmişti.
DSÖ, Küresel Aşı İttifakı (GAVI), Epidemi Hazırlık İnovasyonları Koalisyonu (CEPI) ve BM Çocuklara Yardım Fonu'nun (UNICEF) partnerliğiyle yönetilen COVAX programı, yoksul ülkelere aşı sağlamak için yardım edilmesini amaçlıyor.