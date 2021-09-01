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https://tr.sputniknews.com/20210901/kuzey-kore-3-milyon-doz-sinovac-asisini-zor-durumdaki-ulkelere-verilmeli-diyerek-geri-cevirdi-1048511803.html
Kuzey Kore, 3 milyon doz Sinovac aşısını 'zor durumdaki ülkelere verilmeli' diyerek geri çevirdi
Kuzey Kore, 3 milyon doz Sinovac aşısını 'zor durumdaki ülkelere verilmeli' diyerek geri çevirdi
Kuzey Kore, 3 milyon doz Sinovac aşısını geri çevirerek pandemiden daha sert etkilenen ülkelere gönderilmesini istedi. 01.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-01T15:06+0300
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kuzey kore
koronavirüs
koronavirüs aşısı
covax
sinovac
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Wall Street Journal gazetesinin UNICEF kaynaklarına dayandırdığı habere göre, Kuzey Kore Sağlık Bakanlığı, COVAX programı kapsamında gönderilen Çin menşeili 3 milyon dozluk Sinovac aşısını ülkeye kabul etmedi. Bakanlık, söz konusu aşıların pandeminin daha sert vurduğu ve lojistik zorluklar nedeniyle yeterli koronavirüs aşısı gönderilemeyen ülkelere gitmesi için geri çevirdiklerini açıkladı. Güney Koreli bir düşünce kuruluşuna göre, Kuzey Kore Temmuz ayında AstraZeneca'nın Kovid-19 aşısının sevkiyatlarını yan etkilerle ilgili endişeler nedeniyle reddetmişti.Şimdiye kadar koronavirüs vakası bildirilmeyen ülkede, sıkı pandemi tedbirleri uygulanıyor. DSÖ, Küresel Aşı İttifakı (GAVI), Epidemi Hazırlık İnovasyonları Koalisyonu (CEPI) ve BM Çocuklara Yardım Fonu'nun (UNICEF) partnerliğiyle yönetilen COVAX programı, yoksul ülkelere aşı sağlamak için yardım edilmesini amaçlıyor.
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kuzey kore, koronavirüs, koronavirüs aşısı, covax , sinovac

Kuzey Kore, 3 milyon doz Sinovac aşısını 'zor durumdaki ülkelere verilmeli' diyerek geri çevirdi

15:06 01.09.2021 (güncellendi: 15:07 01.09.2021)
© AFP 2021 / Kim Won JinKuzey Kore'de koronavirüs ile ilgili durum
Kuzey Kore'de koronavirüs ile ilgili durum - Sputnik Türkiye, 1920, 01.09.2021
© AFP 2021 / Kim Won Jin
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Kuzey Kore, 3 milyon doz Sinovac aşısını geri çevirerek pandemiden daha sert etkilenen ülkelere gönderilmesini istedi.
Wall Street Journal gazetesinin UNICEF kaynaklarına dayandırdığı habere göre, Kuzey Kore Sağlık Bakanlığı, COVAX programı kapsamında gönderilen Çin menşeili 3 milyon dozluk Sinovac aşısını ülkeye kabul etmedi.
Bakanlık, söz konusu aşıların pandeminin daha sert vurduğu ve lojistik zorluklar nedeniyle yeterli koronavirüs aşısı gönderilemeyen ülkelere gitmesi için geri çevirdiklerini açıkladı.
Güney Koreli bir düşünce kuruluşuna göre, Kuzey Kore Temmuz ayında AstraZeneca'nın Kovid-19 aşısının sevkiyatlarını yan etkilerle ilgili endişeler nedeniyle reddetmişti.
Şimdiye kadar koronavirüs vakası bildirilmeyen ülkede, sıkı pandemi tedbirleri uygulanıyor.
DSÖ, Küresel Aşı İttifakı (GAVI), Epidemi Hazırlık İnovasyonları Koalisyonu (CEPI) ve BM Çocuklara Yardım Fonu'nun (UNICEF) partnerliğiyle yönetilen COVAX programı, yoksul ülkelere aşı sağlamak için yardım edilmesini amaçlıyor.
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