https://tr.sputniknews.com/20210901/lukasenko-rusya-yakinda-onlarca-hava-araci-ve-hava-savunma-sistemi-tedarik-edecek-1048516393.html

Lukaşenko: Rusya yakında onlarca hava aracı ve hava savunma sistemi tedarik edecek

Lukaşenko: Rusya yakında onlarca hava aracı ve hava savunma sistemi tedarik edecek

Belarus lideri Lukaşenko, Rusya’nın yakında ülkeye onlarca savaş uçağı, helikopter ve muhtemelen S-400 dahil hava savunma sistemlerini teslim edeceğini... 01.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-01T16:34+0300

2021-09-01T16:34+0300

2021-09-01T16:34+0300

savunma

rusya

belarus

s-400

helikopter

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/17/1044804748_0:213:2783:1778_1920x0_80_0_0_b1481c74673bee72a13cc74bff1d65ba.jpg

Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, “Yakın zamanda Rusya Federasyonu bize onlarca uçak, helikopter, en önemlisi de hava savunma sistemi teslim edecek. Belki S-400 de olacak. Bu silahlara çok ihtiyacımız var, bunu daha önce de söyledim” açıklamasında bulundu.Bunların, Belarus ordusunun donatılacağı en modern silah olacağını söyleyen Lukaşenko, “Eğer tatbikatta (Batı-2021) daha nelere ihtiyacımız olduğunu görürsek demek ki Rusya Federasyonu’ndan alacağız ve ordunun hizmetine sunacağız” ifadesini kullandı.Lukaşenko, 9 Ağustos’taki açıklamasında da Rus yapımı S-400 hava savunma sisteminin alımına ilgi duyduklarını belirterek Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e bu silah 'uygun fiyata ve krediyle' satmayı teklif ettiğini anlatmıştı.

rusya

belarus

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

rusya, belarus, s-400, helikopter