Lukaşenko: Rusya yakında onlarca hava aracı ve hava savunma sistemi tedarik edecek

Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, “Yakın zamanda Rusya Federasyonu bize onlarca uçak, helikopter, en önemlisi de hava savunma sistemi teslim edecek. Belki S-400 de olacak. Bu silahlara çok ihtiyacımız var, bunu daha önce de söyledim” açıklamasında bulundu.Bunların, Belarus ordusunun donatılacağı en modern silah olacağını söyleyen Lukaşenko, “Eğer tatbikatta (Batı-2021) daha nelere ihtiyacımız olduğunu görürsek demek ki Rusya Federasyonu’ndan alacağız ve ordunun hizmetine sunacağız” ifadesini kullandı.Lukaşenko, 9 Ağustos’taki açıklamasında da Rus yapımı S-400 hava savunma sisteminin alımına ilgi duyduklarını belirterek Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e bu silah 'uygun fiyata ve krediyle' satmayı teklif ettiğini anlatmıştı.
Belarus lideri Lukaşenko, Rusya’nın yakında ülkeye onlarca savaş uçağı, helikopter ve muhtemelen S-400 dahil hava savunma sistemlerini teslim edeceğini belirtti.
Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, “Yakın zamanda Rusya Federasyonu bize onlarca uçak, helikopter, en önemlisi de hava savunma sistemi teslim edecek. Belki S-400 de olacak. Bu silahlara çok ihtiyacımız var, bunu daha önce de söyledim” açıklamasında bulundu.
Bunların, Belarus ordusunun donatılacağı en modern silah olacağını söyleyen Lukaşenko, “Eğer tatbikatta (Batı-2021) daha nelere ihtiyacımız olduğunu görürsek demek ki Rusya Federasyonu’ndan alacağız ve ordunun hizmetine sunacağız” ifadesini kullandı.
Lukaşenko, 9 Ağustos’taki açıklamasında da Rus yapımı S-400 hava savunma sisteminin alımına ilgi duyduklarını belirterek Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e bu silah 'uygun fiyata ve krediyle' satmayı teklif ettiğini anlatmıştı.