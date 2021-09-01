Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Dünyanın en etkili savaş uçağı olarak kabul edilen Rus yapımı Su-34 - Sputnik Türkiye
SAVUNMA
Savunma sanayii, askeri teknoloji yatırımları ve güvenlik politikalarına dair her şey.
https://tr.sputniknews.com/20210901/lukasenko-rusya-yakinda-onlarca-hava-araci-ve-hava-savunma-sistemi-tedarik-edecek-1048516393.html
Lukaşenko: Rusya yakında onlarca hava aracı ve hava savunma sistemi tedarik edecek
Lukaşenko: Rusya yakında onlarca hava aracı ve hava savunma sistemi tedarik edecek
Belarus lideri Lukaşenko, Rusya’nın yakında ülkeye onlarca savaş uçağı, helikopter ve muhtemelen S-400 dahil hava savunma sistemlerini teslim edeceğini... 01.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-01T16:34+0300
2021-09-01T16:34+0300
savunma
rusya
belarus
s-400
helikopter
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/17/1044804748_0:213:2783:1778_1920x0_80_0_0_b1481c74673bee72a13cc74bff1d65ba.jpg
Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, “Yakın zamanda Rusya Federasyonu bize onlarca uçak, helikopter, en önemlisi de hava savunma sistemi teslim edecek. Belki S-400 de olacak. Bu silahlara çok ihtiyacımız var, bunu daha önce de söyledim” açıklamasında bulundu.Bunların, Belarus ordusunun donatılacağı en modern silah olacağını söyleyen Lukaşenko, “Eğer tatbikatta (Batı-2021) daha nelere ihtiyacımız olduğunu görürsek demek ki Rusya Federasyonu’ndan alacağız ve ordunun hizmetine sunacağız” ifadesini kullandı.Lukaşenko, 9 Ağustos’taki açıklamasında da Rus yapımı S-400 hava savunma sisteminin alımına ilgi duyduklarını belirterek Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e bu silah 'uygun fiyata ve krediyle' satmayı teklif ettiğini anlatmıştı.
rusya
belarus
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/17/1044804748_64:0:2719:1991_1920x0_80_0_0_d72d1e150a98e4776167c6815fa0bba9.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
rusya, belarus, s-400, helikopter

Lukaşenko: Rusya yakında onlarca hava aracı ve hava savunma sistemi tedarik edecek

16:34 01.09.2021
© Sputnik / Fotoğraf bankasına girBelarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko
Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko - Sputnik Türkiye, 1920, 01.09.2021
© Sputnik
/
Fotoğraf bankasına gir
Abone ol
Belarus lideri Lukaşenko, Rusya’nın yakında ülkeye onlarca savaş uçağı, helikopter ve muhtemelen S-400 dahil hava savunma sistemlerini teslim edeceğini belirtti.
Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, “Yakın zamanda Rusya Federasyonu bize onlarca uçak, helikopter, en önemlisi de hava savunma sistemi teslim edecek. Belki S-400 de olacak. Bu silahlara çok ihtiyacımız var, bunu daha önce de söyledim” açıklamasında bulundu.
Bunların, Belarus ordusunun donatılacağı en modern silah olacağını söyleyen Lukaşenko, “Eğer tatbikatta (Batı-2021) daha nelere ihtiyacımız olduğunu görürsek demek ki Rusya Federasyonu’ndan alacağız ve ordunun hizmetine sunacağız” ifadesini kullandı.
Lukaşenko, 9 Ağustos’taki açıklamasında da Rus yapımı S-400 hava savunma sisteminin alımına ilgi duyduklarını belirterek Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e bu silah 'uygun fiyata ve krediyle' satmayı teklif ettiğini anlatmıştı.
600000
Yorum yaz
COVID-19
Haberler
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
Analiz
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
АҧсныАҧсышәалаAbhazcaԱրմենիաՀայերենErmeniceAzərbaycanАzərbaycancaAzericeХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüce
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Çince (sadeleştirilmiş)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Çince (geleneksel)
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
16:46MetroPOLL: AK Partililerin yüzde 46.7'si 'Artan sığınmacı sayısının nedeni yanlış dış politika' dedi
16:35Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan balıkçılara mesaj
16:34Lukaşenko: Rusya yakında onlarca hava aracı ve hava savunma sistemi tedarik edecek
16:31Heybeliada yangınında hasar gören ormanda yeniden yeşillendirme çalışmaları başladı
16:25Ankara'da geliştirildi: Vakaları 10 saniyede yüzde 99 doğruluk oranı ile tespit edebiliyor
16:15Teşkilat dizisinin çekimleri durdu: Gürkan Uygun ile iki yönetmen koronavirüse yakalandı
16:07TRT’den İzmir Marşı açıklaması: Sansür söz konusu değil
16:07Taliban: Kabinede kadın bakan olmayacak
16:03Prof. Dr. Aslanoğlu: Büyümenin ana kaynağı imalat sanayi üretimi
16:01Taksici çarptığı 9 yaşındaki çocuk ve annesini hastaneye bırakıp kaçtı
15:51Putin: Vatanıma hizmet hayalim gerçek oldu
15:49İstanbul'da ormanlara giriş yasağı 30 Eylül'e kadar uzatıldı
15:44İş arkadaşının su şişesine idrarını yapan adam gözaltına alındı, hoşlandığı için yaptığını söyledi
15:39Eski MasterChef yarışmacısı Murat Özdemir hakkında rüşvet ve hakaretten adli işlem başlatıldı
15:34Veliler öğretmenleri paylaşamayınca okul idaresi çareyi kura çekmede buldu
15:31Mor çilekten yılda 150-200 bin TL kazanç: 'Evin balkonunda bile yetişir'
15:20CHP'li Öztrak: AB, Türkiye'yi sığınmacı gettosuna çevirmeye çalışıyor
15:09 A Milli Takım aday kadrosunda değişiklik
15:06Kuzey Kore, 3 milyon doz Sinovac aşısını 'zor durumdaki ülkelere verilmeli' diyerek geri çevirdi
15:063. doz BioNTech/Pfizer aşısı riski yüzde 84 azaltıyor