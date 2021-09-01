https://tr.sputniknews.com/20210901/mahallede-zehirli-akrep-korkusu-sardi-sinek-ilaci-da-siktik-ama-bir-sey-yapmiyor-1048498762.html

Mahallede zehirli akrep korkusu: 'Sinek ilacı da sıktık ama bir şey yapmıyor'

Mahallede zehirli akrep korkusu: 'Sinek ilacı da sıktık ama bir şey yapmıyor'

Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde evlere giren zehirli akrepler mahalle sakinleri arasında panik yarattı. 01.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-01T06:54+0300

2021-09-01T06:54+0300

2021-09-01T06:54+0300

yaşam

zonguldak

mahalle

akrep

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Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde yaşayan vatandaşlar, zehirli akrep korkusu yaşıyor. Mahalle sakinlerinin içinde bulunduğumuz yaz mevsiminde akrep korkusundan cam açamaz hale geldikleri öğrenildi. Zaman zaman apartmanların duvarlarında da görüldüğü iddia edilen akrepler için yetkililerden çözüm isteniyor. Akreplerin evlere girdiğini ve çocukların korku yaşadığını anlatan Emek Apartmanı sakinlerinden Ekrem Topal, “Mahallemizde birçok kişiden bu konuda duyum aldık. Ben de apartmanın 4. katında ikamet etmekteyim. Evimde gördüğüm akrep çakmak boyunda ve İlçe Tarım Müdürlüğü’ne sordum ve zehirli olduğunu söylediler. Sinek ilacı da sıktık ama bir şey yapmıyor. Evimizde yaşayamaz hale, geceleri uyuyamaz hale geldik. Çocuklarımız da korkuyor. Yazın göbeğinde bile korkudan camlarımız kapalı yaşıyoruz" diye konuştu. İlaç şirketleriyle görüştüğünü belirten Topal, "Her yer ilaçlanmazsa eğer bir faydası olmaz diyorlar. Onun için biz de Alaplı Belediyesi’nden bu konuda yardım bekliyoruz” dedi.

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zonguldak, mahalle, akrep