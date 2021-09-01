https://tr.sputniknews.com/20210901/mazhar-alanson-ferhan-sensoyun-oyunu-olmasa-belki-mfo-olmayacakti-1048519361.html
Mazhar Alanson: Ferhan Şensoy'un oyunu olmasa belki MFÖ olmayacaktı
Mazhar Alanson: Ferhan Şensoy'un oyunu olmasa belki MFÖ olmayacaktı
Ünlü şarkıcı Mazhar Alanson, yayınladığı mesajda dün hayatını kaybeden sanatçı Ferhan Şensoy'un MFÖ'nün kuruluşundaki rolünü anlattı. Alanson, "Ferhan... 01.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-01T17:55+0300
2021-09-01T17:55+0300
2021-09-01T17:55+0300
yaşam
başsağlığı
ölüm
oyun
şarkıcı
mazhar alanson
vefat
sanatçı
mfö
ferhan şensoy
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Mesajında şarkıcı Alanson, usta sanatçıyla yollarının nasıl kesiştiğini şöyle anlattı:“Devlet Tiyatrosu’nda çalışırken, İstanbul’a geldiğimde Fuat ile Özkan’ın, Ferhan Şensoy ile çalıştığını duydum. Hemen oyunu seyrettim. Nefis bir oyundu. Fuat ile Özkan’ın katkıları da çok iyiydi. Oyun ve müzikler o kadar güzeldi ki bir daha seyrettim. Fuat’ın besteledigi ‘Ey Gidi Tahran’ ve ‘Gam Yeme Sen Ey Süreyya’ adlı şarkılara yeni söz yazdım. O şarkılardan biri ‘Ele Güne Karşı’ diğeri ‘Yalnızlık Ömur Boyu’ oldu. Ferhan’ın oyunu olmasa bugün halka mal olmuş iki önemli şarkımızdan mahrum olacaktık.”Başsağlığı mesajında Ferhan Şensoy'un MFÖ'nün kuruluşunda payı olduğunu da sözlerine ekleyen Alanson, şöyle devam etti:“Kendisine Allah’tan rahmet ailesine sabırlar diliyor, hem şarkılar, hem kahkahalarla okuduğumuz kitapları, oyunları, oyunculuğu için çok teşekkür ediyorum. Ferhan’ın oyunu olmasa, belki MFÖ olmayacaktı.”
https://tr.sputniknews.com/20210831/sanatci-ferhan-sensoy-hayatini-kaybetti-1048466886.html
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başsağlığı, ölüm, oyun, şarkıcı, mazhar alanson, vefat, sanatçı, mfö, ferhan şensoy, tiyatro
Mazhar Alanson: Ferhan Şensoy'un oyunu olmasa belki MFÖ olmayacaktı
Ünlü şarkıcı Mazhar Alanson, yayınladığı mesajda dün hayatını kaybeden sanatçı Ferhan Şensoy'un MFÖ'nün kuruluşundaki rolünü anlattı. Alanson, "Ferhan Şensoy'un oyunu olmasa belki MFÖ olmayacaktı" düşüncesini dile getirdi.
Mesajında şarkıcı Alanson, usta sanatçıyla yollarının nasıl kesiştiğini şöyle anlattı:
“Devlet Tiyatrosu’nda çalışırken, İstanbul’a geldiğimde Fuat ile Özkan’ın, Ferhan Şensoy ile çalıştığını duydum. Hemen oyunu seyrettim. Nefis bir oyundu. Fuat ile Özkan’ın katkıları da çok iyiydi. Oyun ve müzikler o kadar güzeldi ki bir daha seyrettim. Fuat’ın besteledigi ‘Ey Gidi Tahran’ ve ‘Gam Yeme Sen Ey Süreyya’ adlı şarkılara yeni söz yazdım. O şarkılardan biri ‘Ele Güne Karşı’ diğeri ‘Yalnızlık Ömur Boyu’ oldu. Ferhan’ın oyunu olmasa bugün halka mal olmuş iki önemli şarkımızdan mahrum olacaktık.”
Başsağlığı mesajında Ferhan Şensoy'un MFÖ'nün kuruluşunda payı olduğunu da sözlerine ekleyen Alanson, şöyle devam etti:
“Kendisine Allah’tan rahmet ailesine sabırlar diliyor, hem şarkılar, hem kahkahalarla okuduğumuz kitapları, oyunları, oyunculuğu için çok teşekkür ediyorum. Ferhan’ın oyunu olmasa, belki MFÖ olmayacaktı.”