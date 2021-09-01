https://tr.sputniknews.com/20210901/mazhar-alanson-ferhan-sensoyun-oyunu-olmasa-belki-mfo-olmayacakti-1048519361.html

Mazhar Alanson: Ferhan Şensoy'un oyunu olmasa belki MFÖ olmayacaktı

Mazhar Alanson: Ferhan Şensoy'un oyunu olmasa belki MFÖ olmayacaktı

Ünlü şarkıcı Mazhar Alanson, yayınladığı mesajda dün hayatını kaybeden sanatçı Ferhan Şensoy'un MFÖ'nün kuruluşundaki rolünü anlattı. Alanson, "Ferhan... 01.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-01T17:55+0300

2021-09-01T17:55+0300

2021-09-01T17:55+0300

yaşam

başsağlığı

ölüm

oyun

şarkıcı

mazhar alanson

vefat

sanatçı

mfö

ferhan şensoy

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Mesajında şarkıcı Alanson, usta sanatçıyla yollarının nasıl kesiştiğini şöyle anlattı:“Devlet Tiyatrosu’nda çalışırken, İstanbul’a geldiğimde Fuat ile Özkan’ın, Ferhan Şensoy ile çalıştığını duydum. Hemen oyunu seyrettim. Nefis bir oyundu. Fuat ile Özkan’ın katkıları da çok iyiydi. Oyun ve müzikler o kadar güzeldi ki bir daha seyrettim. Fuat’ın besteledigi ‘Ey Gidi Tahran’ ve ‘Gam Yeme Sen Ey Süreyya’ adlı şarkılara yeni söz yazdım. O şarkılardan biri ‘Ele Güne Karşı’ diğeri ‘Yalnızlık Ömur Boyu’ oldu. Ferhan’ın oyunu olmasa bugün halka mal olmuş iki önemli şarkımızdan mahrum olacaktık.”Başsağlığı mesajında Ferhan Şensoy'un MFÖ'nün kuruluşunda payı olduğunu da sözlerine ekleyen Alanson, şöyle devam etti:“Kendisine Allah’tan rahmet ailesine sabırlar diliyor, hem şarkılar, hem kahkahalarla okuduğumuz kitapları, oyunları, oyunculuğu için çok teşekkür ediyorum. Ferhan’ın oyunu olmasa, belki MFÖ olmayacaktı.”

https://tr.sputniknews.com/20210831/sanatci-ferhan-sensoy-hayatini-kaybetti-1048466886.html

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