https://tr.sputniknews.com/20210901/meteorolojiden-sel-dolu-ve-yildirim-uyarisi-1048498629.html
Meteoroloji'den sel, dolu ve yıldırım uyarısı
Meteoroloji'den sel, dolu ve yıldırım uyarısı
Meteoroloji, Eskişehir'in doğusu, Ankara, Kırıkkale, Çankırı, Karabük, Çorum, Bolu'nun doğu ilçeleri ile Kastamonu ve Sinop'un iç kesimlerinde kuvvetli yağış... 01.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-01T06:42+0300
2021-09-01T06:42+0300
2021-09-01T06:42+0300
yaşam
türkiye
meteoroloji genel müdürlüğü
sel
uyarı
sel felaketi
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu; Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Batı Karadeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Göller Yöresi ile Konya, Kütahya, Afyonkarahisar, Sinop, Artvin ve Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Eskişehir'in doğusu, Ankara, Kırıkkale, Çankırı, Karabük, Çorum, Bolu'nun doğu ilçeleri ile Kastamonu ve Sinop’un iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Yağışların; eteoroloji, Eskişehir'in doğusu, Ankara, Kırıkkale, Çankırı, Karabük, Çorum, Bolu'nun doğu ilçeleri ile Kastamonu ve Sinop'un iç kesimlerinde kuvvetli yağış beklendiğini duyurdu ve vatandaşları ani sel ve su baskınlarına karşı tedbirli olunması gerektiği konusunda uyardı.Ankara, Kırıkkale, Çankırı, Karabük, Çorum, Bolu'nun doğu ilçeleri ile Kastamonu ve Sinop’un iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olacağı beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
https://tr.sputniknews.com/20210830/bakan-karaismailoglu-sel-felaketinde-yol-kesimlerinde-olusan-hasarlari-tamamen-giderdik-1048453965.html
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türkiye, meteoroloji genel müdürlüğü, sel, uyarı, sel felaketi
Meteoroloji'den sel, dolu ve yıldırım uyarısı
Meteoroloji, Eskişehir'in doğusu, Ankara, Kırıkkale, Çankırı, Karabük, Çorum, Bolu'nun doğu ilçeleri ile Kastamonu ve Sinop'un iç kesimlerinde kuvvetli yağış beklendiğini duyurdu ve vatandaşları ani sel ve su baskınlarına karşı tedbirli olunması gerektiği konusunda uyardı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu; Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Batı Karadeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Göller Yöresi ile Konya, Kütahya, Afyonkarahisar, Sinop, Artvin ve Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların; Eskişehir'in doğusu, Ankara, Kırıkkale, Çankırı, Karabük, Çorum, Bolu'nun doğu ilçeleri ile Kastamonu ve Sinop’un iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
Yağışların; eteoroloji, Eskişehir'in doğusu, Ankara, Kırıkkale, Çankırı, Karabük, Çorum, Bolu'nun doğu ilçeleri ile Kastamonu ve Sinop'un iç kesimlerinde kuvvetli yağış beklendiğini duyurdu ve vatandaşları ani sel ve su baskınlarına karşı tedbirli olunması gerektiği konusunda uyardı.
Ankara, Kırıkkale, Çankırı, Karabük, Çorum, Bolu'nun doğu ilçeleri ile Kastamonu ve Sinop’un iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olacağı beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.