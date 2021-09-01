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https://tr.sputniknews.com/20210901/metropoll-ak-partililerin-yuzde-467si-artan-siginmaci-sayisinin-nedeni-yanlis-dis-politika-dedi-1048516723.html
MetroPOLL: AK Partililerin yüzde 46.7'si 'Artan sığınmacı sayısının nedeni yanlış dış politika' dedi
MetroPOLL: AK Partililerin yüzde 46.7'si 'Artan sığınmacı sayısının nedeni yanlış dış politika' dedi
MetroPOLL Araştırma tarafından yapılan ankette "Sığınmacı sayısının son yıllarda artmasının nedeni hükümetin izlediği yanlış dış politikadır" iddiasına katılan... 01.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-01T16:46+0300
2021-09-01T16:50+0300
anket
türkiye
ak parti
chp
hdp
mhp
göçmen
sığınmacı
dış politika
iyi parti
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Türkiye'de sığınmacılarla ilgili tartışmalar sürerken, MetroPOLL Araştırma Şirketi bu konuya ilişkin olarak bir anket yaptı.Anket kapsamında katılımcılara "Sığınmacı sayısının son yıllarda artmasının nedeni hükümetin izlediği yanlış dış politikadır' iddiasına katılıyor musunuz" sorusu yöneltildi.Katılımcıların yüzde 65.7'si bu iddiaya katıldığını söylerken, yüzde 24.7'si ise katılmadığını belirtti. Yanıtların 24 Haziran 2018'deki milletvekili seçiminde oy verilen partiye göre dağılımı şöyle gerçekleşti:Araştırma kapsamında katılımcılara "Sığınmacılar konusunda Suriye'ye asker gönderilmesine destek veren muhalefeti de sorumlu buluyor musunuz?" sorusu da yöneltildi. Katılımcıların yüzde 42.'si muhalefeti de sorumlu tutarken yüzde 36.5'i muhalefetin bir sorumluluğu bulunmadığı görüşünde.
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anket, ak parti, chp, hdp, mhp, göçmen, sığınmacı, dış politika, iyi parti

MetroPOLL: AK Partililerin yüzde 46.7'si 'Artan sığınmacı sayısının nedeni yanlış dış politika' dedi

16:46 01.09.2021 (güncellendi: 16:50 01.09.2021)
© AFP 2021 / YASIN AKGULİstanbul, İstiklal Caddesi, vaka
İstanbul, İstiklal Caddesi, vaka - Sputnik Türkiye, 1920, 01.09.2021
© AFP 2021 / YASIN AKGUL
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MetroPOLL Araştırma tarafından yapılan ankette "Sığınmacı sayısının son yıllarda artmasının nedeni hükümetin izlediği yanlış dış politikadır" iddiasına katılan AK Partililerin oranı yüzde 46.7 olarak belirlendi.
Türkiye'de sığınmacılarla ilgili tartışmalar sürerken, MetroPOLL Araştırma Şirketi bu konuya ilişkin olarak bir anket yaptı.
Anket kapsamında katılımcılara "Sığınmacı sayısının son yıllarda artmasının nedeni hükümetin izlediği yanlış dış politikadır' iddiasına katılıyor musunuz" sorusu yöneltildi.
Katılımcıların yüzde 65.7'si bu iddiaya katıldığını söylerken, yüzde 24.7'si ise katılmadığını belirtti. Yanıtların 24 Haziran 2018'deki milletvekili seçiminde oy verilen partiye göre dağılımı şöyle gerçekleşti:
AK Parti - Evet katılıyorum: 46.7
Hayır katılmıyorum: 40
Fikrim yok/Cevap Yok: 13.3
CHP - Evet katılıyorum: 87.9
Hayır katılmıyorum: 8.2
Fikrim yok/Cevap Yok: 3.9
İYİ Parti - Evet katılıyorum: 95
Hayır katılmıyorum: 4.1
Fikrim yok/Cevap Yok: 0.9
HDP - Evet katılıyorum: 91.5
Hayır katılmıyorum: 5.4
Fikrim yok/Cevap Yok: 3.1
MHP - Evet katılıyorum: 50.6
Hayır katılmıyorum: 47.9
Fikrim yok/Cevap Yok: 1.5
Saadet Partisi - Evet katılıyorum: 89.2
Hayır katılmıyorum: 10.8
Fikrim yok/Cevap Yok: -
Diğer partiler - Evet katılıyorum: 86.8
Hayır katılmıyorum: -
Fikrim yok/Cevap Yok: 13.2
Araştırma kapsamında katılımcılara "Sığınmacılar konusunda Suriye'ye asker gönderilmesine destek veren muhalefeti de sorumlu buluyor musunuz?" sorusu da yöneltildi.
Katılımcıların yüzde 42.'si muhalefeti de sorumlu tutarken yüzde 36.5'i muhalefetin bir sorumluluğu bulunmadığı görüşünde.
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