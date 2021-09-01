https://tr.sputniknews.com/20210901/metropoll-ak-partililerin-yuzde-467si-artan-siginmaci-sayisinin-nedeni-yanlis-dis-politika-dedi-1048516723.html

MetroPOLL: AK Partililerin yüzde 46.7'si 'Artan sığınmacı sayısının nedeni yanlış dış politika' dedi

MetroPOLL: AK Partililerin yüzde 46.7'si 'Artan sığınmacı sayısının nedeni yanlış dış politika' dedi

MetroPOLL Araştırma tarafından yapılan ankette "Sığınmacı sayısının son yıllarda artmasının nedeni hükümetin izlediği yanlış dış politikadır" iddiasına katılan... 01.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-01T16:46+0300

2021-09-01T16:46+0300

2021-09-01T16:50+0300

anket

türkiye

ak parti

chp

hdp

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göçmen

sığınmacı

dış politika

iyi parti

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Türkiye'de sığınmacılarla ilgili tartışmalar sürerken, MetroPOLL Araştırma Şirketi bu konuya ilişkin olarak bir anket yaptı.Anket kapsamında katılımcılara "Sığınmacı sayısının son yıllarda artmasının nedeni hükümetin izlediği yanlış dış politikadır' iddiasına katılıyor musunuz" sorusu yöneltildi.Katılımcıların yüzde 65.7'si bu iddiaya katıldığını söylerken, yüzde 24.7'si ise katılmadığını belirtti. Yanıtların 24 Haziran 2018'deki milletvekili seçiminde oy verilen partiye göre dağılımı şöyle gerçekleşti:Araştırma kapsamında katılımcılara "Sığınmacılar konusunda Suriye'ye asker gönderilmesine destek veren muhalefeti de sorumlu buluyor musunuz?" sorusu da yöneltildi. Katılımcıların yüzde 42.'si muhalefeti de sorumlu tutarken yüzde 36.5'i muhalefetin bir sorumluluğu bulunmadığı görüşünde.

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