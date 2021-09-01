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MetroPOLL: AK Partililerin yüzde 46.7'si 'Artan sığınmacı sayısının nedeni yanlış dış politika' dedi
16:46 01.09.2021 (güncellendi: 16:50 01.09.2021)
© AFP 2021 / YASIN AKGULİstanbul, İstiklal Caddesi, vaka
© AFP 2021 / YASIN AKGUL
MetroPOLL Araştırma tarafından yapılan ankette "Sığınmacı sayısının son yıllarda artmasının nedeni hükümetin izlediği yanlış dış politikadır" iddiasına katılan AK Partililerin oranı yüzde 46.7 olarak belirlendi.
Türkiye'de sığınmacılarla ilgili tartışmalar sürerken, MetroPOLL Araştırma Şirketi bu konuya ilişkin olarak bir anket yaptı.
Anket kapsamında katılımcılara "Sığınmacı sayısının son yıllarda artmasının nedeni hükümetin izlediği yanlış dış politikadır' iddiasına katılıyor musunuz" sorusu yöneltildi.
Katılımcıların yüzde 65.7'si bu iddiaya katıldığını söylerken, yüzde 24.7'si ise katılmadığını belirtti. Yanıtların 24 Haziran 2018'deki milletvekili seçiminde oy verilen partiye göre dağılımı şöyle gerçekleşti:
AK Parti - Evet katılıyorum: 46.7
Hayır katılmıyorum: 40
Fikrim yok/Cevap Yok: 13.3
Hayır katılmıyorum: 40
Fikrim yok/Cevap Yok: 13.3
CHP - Evet katılıyorum: 87.9
Hayır katılmıyorum: 8.2
Fikrim yok/Cevap Yok: 3.9
Hayır katılmıyorum: 8.2
Fikrim yok/Cevap Yok: 3.9
İYİ Parti - Evet katılıyorum: 95
Hayır katılmıyorum: 4.1
Fikrim yok/Cevap Yok: 0.9
Hayır katılmıyorum: 4.1
Fikrim yok/Cevap Yok: 0.9
HDP - Evet katılıyorum: 91.5
Hayır katılmıyorum: 5.4
Fikrim yok/Cevap Yok: 3.1
Hayır katılmıyorum: 5.4
Fikrim yok/Cevap Yok: 3.1
MHP - Evet katılıyorum: 50.6
Hayır katılmıyorum: 47.9
Fikrim yok/Cevap Yok: 1.5
Hayır katılmıyorum: 47.9
Fikrim yok/Cevap Yok: 1.5
Saadet Partisi - Evet katılıyorum: 89.2
Hayır katılmıyorum: 10.8
Fikrim yok/Cevap Yok: -
Hayır katılmıyorum: 10.8
Fikrim yok/Cevap Yok: -
Diğer partiler - Evet katılıyorum: 86.8
Hayır katılmıyorum: -
Fikrim yok/Cevap Yok: 13.2
Hayır katılmıyorum: -
Fikrim yok/Cevap Yok: 13.2
Sığınmacılar sorununu halkımızın büyük çoğunluğu uygulanan dış politikaya bağlıyor pic.twitter.com/ShCwqIxg7z— Ozer Sencar (@ozersencar1) September 1, 2021
Araştırma kapsamında katılımcılara "Sığınmacılar konusunda Suriye'ye asker gönderilmesine destek veren muhalefeti de sorumlu buluyor musunuz?" sorusu da yöneltildi.
Katılımcıların yüzde 42.'si muhalefeti de sorumlu tutarken yüzde 36.5'i muhalefetin bir sorumluluğu bulunmadığı görüşünde.
Halkımız Suriyeli sığınmacılar konusunda muhalefeti de suçluyor pic.twitter.com/cIZFWj7k3h— Ozer Sencar (@ozersencar1) September 1, 2021