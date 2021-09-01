Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
https://tr.sputniknews.com/20210901/milli-savunma-bakani-akar-bizim-tek-amacimiz-halkimizin-guvenligi-1048503379.html
Milli Savunma Bakanı Akar: Bizim tek amacımız halkımızın güvenliği
Milli Savunma Bakanı Akar: Bizim tek amacımız halkımızın güvenliği
Milli Savunma Bakanı Akar, "Türkiye tüm gelişmeleri yakından takip etmekte, her türlü tedbiri almaktadır. Terör örgülerine karşı, Mavi Vatan’a karşı olmak... 01.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-01T11:27+0300
2021-09-01T11:42+0300
hulusi akar
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/18/1044807798_0:0:1201:676_1920x0_80_0_0_ddbad28617145bfee01dbcc69faf8065.jpg
Milli Savunma Bakanı Akar, Afganistan Türk Görev Kuvveti Komutanlığında görevli personelin Türkiye’ye dönüşleri nedeniyle Kayseri’de düzenlenen törende konuştu.Bakan Akar'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/18/1044807798_90:0:1099:757_1920x0_80_0_0_c605b3aeaec00b328236a215ad196f51.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
hulusi akar

Milli Savunma Bakanı Akar: Bizim tek amacımız halkımızın güvenliği

11:27 01.09.2021 (güncellendi: 11:42 01.09.2021)
© AAMilli Savunma Bakanı Hulusi Akar
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar - Sputnik Türkiye, 1920, 01.09.2021
© AA
Abone ol
Milli Savunma Bakanı Akar, "Türkiye tüm gelişmeleri yakından takip etmekte, her türlü tedbiri almaktadır. Terör örgülerine karşı, Mavi Vatan’a karşı olmak üzere tüm tehditlere karşı hareket emektedir. Bizim tek amacımız halkımızın güvenliği" dedi.
Milli Savunma Bakanı Akar, Afganistan Türk Görev Kuvveti Komutanlığında görevli personelin Türkiye’ye dönüşleri nedeniyle Kayseri’de düzenlenen törende konuştu.
Bakan Akar'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:
Türkiye tüm gelişmeleri yakından takip etmekte, her türlü tedbiri almaktadır. Yunanlı komşularımızla dost olmak istiyoruz. İlişkimizi geliştirmek istiyoruz. Oldu bittiye izin vermeyeceğimizi herkesin bilmesi lazım. Biz Türkiye olarak, garantör olarak sorumluluklarımızın bilinci içindeyiz.
NATO, Afganistan’da bugüne kadar önemli görevler üstlendi.
Muharip görevler dışında Afgan kardeşlerimize eğitim yardımı desteği verdik. Afganistan’da 2002’den itibaren yaklaşık 20 bin asker ve sivil görev aldı.
NATO’nun ayrılma kararının ardından beklenenden hızlı değişen şartlar misyonumuzu değerlendirmeyi zorunlu kıldı.
Personelimiz ve vatandaşlarımız 48 saatten daha az sürede Kabil’den tahliye edebilmiştir.Terör örgülerine karşı, Mavi Vatan’a karşı olmak üzere tüm tehditlere karşı hareket emektedir. Bizim tek amacımız halkımızın güvenliği.
Mehmetçik şanlı tarihine yakışır şekilde hizmet ederek ülkesine sağ salim dönmüştür.
Tahliye süresince personele destek olan NATO müttefiklerimize, Pakistan ve Tacikistan’a da teşekkür ediyorum.
921100
Yorum yaz
COVID-19
Haberler
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
Analiz
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
АҧсныАҧсышәалаAbhazcaԱրմենիաՀայերենErmeniceAzərbaycanАzərbaycancaAzericeХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüce
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Çince (sadeleştirilmiş)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Çince (geleneksel)
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
12:17Fenerbahçe'de bir ayrılık daha
12:12Deri Konfeksiyoncuları Derneği Başkanı Gözmen: Deride sipariş var, çalışacak eleman yok
12:10Leylekler 10 gün erken göç etti: Uzmanlardan 'Kış çok sert geçecek' uyarısı
12:08Afganistan gazisi emekli albay: SSCB'nin çekilme süreci organizeydi, ABD ise kaos yarattı
11:57Kravatlı simitçi: Sıcak havada takım elbise çok terletse de şıklığımdan taviz vermiyorum
11:55Bakan Muş: Türkiye ihracatla büyümeye devam ediyor
11:47HDP'li Sürücü, Said Nursi'nin kaldığı odanın müzeye çevirilmesini istedi
11:46İstanbul'da rekor su tüketimi
11:42Bakan Kasapoğlu, Türkiye TS Basketbol Milli Takımı'yla konuştu: Sizinle gurur duymaya devam edeceğiz
11:27Milli Savunma Bakanı Akar: Bizim tek amacımız halkımızın güvenliği
11:25Google, çalışanları için evden çalışma seçeneğini bir yıl uzattı
11:18Bakan Gül'den yeni adli yıl mesajı
11:01İstanbul'da kara sinek artışı: 'İlaca dirençli olanlar çıkabilir'
10:48Fatih Altaylı: Bu ülkede büyük çoğunluk tüm uğraşlara rağmen nankör değil
10:44Afganistan’ın Tacikistan Büyükelçisi: Taliban, Pençşir direniş grubunun liderini öldürmek istiyor
10:38'Kızlar okumaz' denilerek okuldan alınan Ayşe Kaplan 58 yaşında lise diplomasını aldı
10:24Adıyaman'da 166 ev karantinaya alındı
10:19Merkel: Adınız 'Klaus' veya 'Erika' olmasa bile Alman olabilirsiniz
10:13ABD ordusu, 13 yıl önce Biden'ı kurtaran Afgan çevirmeni geride bıraktı: 'Beni burada unutmayın'
10:12Nagehan Alçı: Erdoğan'dan bir kez daha 14 general için af yetkisini kullanmasını istirham ediyorum