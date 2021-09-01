https://tr.sputniknews.com/20210901/nijeryada-bir-okuldan-yuzden-fazla-ogrenci-ve-ogretmen-kacirildi-1048525473.html

'Nijerya'da bir okuldan yüzden fazla öğrenci ve öğretmen kaçırıldı’

'Nijerya'da bir okuldan yüzden fazla öğrenci ve öğretmen kaçırıldı’

Nijerya medyası, ülkenin kuzeyindeki Zamfara Eyaleti’nde bir devlet okuluna saldıran silahlı kişilerin yüzden fazla öğrenci ve öğretmeni kaçırdığını belirtti. 01.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-01T20:54+0300

2021-09-01T20:54+0300

2021-09-01T20:54+0300

dünya

nijerya

saldırı

okul

çocuk

baskın

kaçırma

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Nigerian Tribune’in aktardığına göre, saldırganlar yerel saatle 11.00’de (TSİ 13.00) okula saldırarak ateş açtı. Bir görgü tanığı, “Okula girer girmez rastgele ateş etmeye başladı ve 100’den fazla öğrenci ile onlarca öğretmeni kaçırdı” diye konuştu.Kaynak, kaçırılan çocuk ve öğretmenlerin tam sayısının henüz bilinmediğini söyledi.

nijerya

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nijerya, saldırı, okul, çocuk, baskın, kaçırma