https://tr.sputniknews.com/20210901/opera-sanatcisi-dagustune-saldirdigi-iddia-edilen-2-supheli-adli-kontrol-sartiyla-serbest-birakildi-1048521347.html

Opera sanatçısı Dağüstün'e saldırdığı iddia edilen 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Opera sanatçısı Dağüstün'e saldırdığı iddia edilen 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Kadıköy'de, 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen konserde sahne alan opera sanatçısı Güvenç Dağüstün'e saldırdığı iddiasıyla gözaltına... 01.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-01T18:48+0300

2021-09-01T18:48+0300

2021-09-01T18:48+0300

gözaltı

darp

güvenç dağüstün

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Güvenç Dağüstün'ün, Özgürlük Parkı Amfi Sahnesi'ndeki konserden sonra parkta yürüdüğü sırada bazı kişiler tarafından yumruklu saldırıya uğraması üzerine Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.Polis ekipleri olaya karıştığı değerlendirilen 2 şüpheliyi gözaltına aldı.Yakalanan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildi.Burada soruşturmayı yürüten savcılıkça ifadeleri alınan şüpheliler A.T. ve O.E, "basit yaralama" suçundan adli kontrol altına alınmaları istemiyle nöbetçi hakimliğe gönderildi.Anadolu 6. Sulh Ceza Hakimliği, A.T. ve O.E'nin "yurt dışına çıkış yasağı" ve "imza atma" şartını içeren adli kontrol tedbirleri kapsamında serbest bırakılmasına karar verdi.

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gözaltı, darp, güvenç dağüstün