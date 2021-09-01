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https://tr.sputniknews.com/20210901/pentagon-ida-kasirgasinin-kurbanlarina-yardim-icin-yaklasik-8-bin-ulusal-muhafiz-gorevlendirdi-1048529658.html
Pentagon, Ida Kasırgası'nın kurbanlarına yardım için yaklaşık 8 bin ulusal muhafız görevlendirdi
Pentagon, Ida Kasırgası'nın kurbanlarına yardım için yaklaşık 8 bin ulusal muhafız görevlendirdi
Pentagon, Ida Kasırgası'ndan zarar görenlere yardım için 8 bin kadar ulusal muhafızın görevlendirildiğini duyurdu. 01.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-01T23:20+0300
2021-09-01T23:20+0300
dünya
abd
pentagon
yardım
arama kurtarma
abd ulusal muhafızlar
ida kasırgası
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ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), binlerce Ulusal Muhafızın, Ida Kasırgası sonrasında enkaz altında mahsur kalanları kurtararak, yolları açarak ve yiyecek ve su dağıtarak acil durum ekiplerine yardımcı olmayı sürdürdüğünü bildirdi.Ulusal Muhafızlar Komutanı Orgeneral Daniel Hokanson, yayınladığı yazılı açıklamada, "11 eyaletten 5 bin 400'den fazla Muhafız çarşamba günü Louisiana'daydı ve acil yardım ekiplerine 36 uçak, 74 tekne, 198 yüksek tekerlekli araç, jeneratör ve mühendisle yardım etti" ifadelerini kullandı.Hokanson, ayrıca perşembe gününe kadar afet bölgesine intikal eden Ulusal Muhafız sayısının 8 bine çıkarılacağını belirtti.Açıklamasında, Ulusal Muhafızların Louisiana eyaletinin 31 bölgesinde arama kurtarma çalışmaları yürüttüğü bilgisini veren yetkili, çarşamba günü itibarıyla 393'ten fazla insan ve 60 evcil hayvanın kurtarıldığı ve 403 mil uzunluğunda tıkalı yolun açıldığını kaydetti.Öte yandan Hokanson, Ulusal Muhafızların 9 bölgedeki 17 ayrı noktada afetten etkilenenlere yiyecek ve su dağıtımı yaptığını, bu sayının 40'a çıkarılmasının planlandığını dile getirdi.Açıklamaya göre, 400 Muhafız üyesi de New Orleans'ta intikal etti ve 6 bölgede kolluk kuvvetlerine güvenlik konusunda yardımcı oluyor.
https://tr.sputniknews.com/20210823/abdnin-rhode-island-eyaletinde-kasirga-nedeniyle-140-bin-haneye-elektrik-verilemiyor-1048247904.html
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abd, pentagon, yardım, arama kurtarma, abd ulusal muhafızlar, ida kasırgası

Pentagon, Ida Kasırgası'nın kurbanlarına yardım için yaklaşık 8 bin ulusal muhafız görevlendirdi

23:20 01.09.2021
© AFP 2021Ida Kasırgası
Ida Kasırgası - Sputnik Türkiye, 1920, 01.09.2021
© AFP 2021
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Pentagon, Ida Kasırgası'ndan zarar görenlere yardım için 8 bin kadar ulusal muhafızın görevlendirildiğini duyurdu.
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), binlerce Ulusal Muhafızın, Ida Kasırgası sonrasında enkaz altında mahsur kalanları kurtararak, yolları açarak ve yiyecek ve su dağıtarak acil durum ekiplerine yardımcı olmayı sürdürdüğünü bildirdi.
Ulusal Muhafızlar Komutanı Orgeneral Daniel Hokanson, yayınladığı yazılı açıklamada, "11 eyaletten 5 bin 400'den fazla Muhafız çarşamba günü Louisiana'daydı ve acil yardım ekiplerine 36 uçak, 74 tekne, 198 yüksek tekerlekli araç, jeneratör ve mühendisle yardım etti" ifadelerini kullandı.
Hokanson, ayrıca perşembe gününe kadar afet bölgesine intikal eden Ulusal Muhafız sayısının 8 bine çıkarılacağını belirtti.
Açıklamasında, Ulusal Muhafızların Louisiana eyaletinin 31 bölgesinde arama kurtarma çalışmaları yürüttüğü bilgisini veren yetkili, çarşamba günü itibarıyla 393'ten fazla insan ve 60 evcil hayvanın kurtarıldığı ve 403 mil uzunluğunda tıkalı yolun açıldığını kaydetti.
Öte yandan Hokanson, Ulusal Muhafızların 9 bölgedeki 17 ayrı noktada afetten etkilenenlere yiyecek ve su dağıtımı yaptığını, bu sayının 40'a çıkarılmasının planlandığını dile getirdi.
Açıklamaya göre, 400 Muhafız üyesi de New Orleans'ta intikal etti ve 6 bölgede kolluk kuvvetlerine güvenlik konusunda yardımcı oluyor.
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