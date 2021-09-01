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Peru'da şoförün uyuması sonucu otobüs uçuruma yuvarlandı: 29 ölü, 24 yaralı
Peru'da şoförün uyuması sonucu otobüs uçuruma yuvarlandı: 29 ölü, 24 yaralı
Güney Amerika ülkesi Peru'da otobüsün uçuruma yuvarlanması sonucu 29 kişi hayatını kaybetti, 24 kişi yaralandı. 01.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-01T02:49+0300
2021-09-01T02:49+0300
2021-09-01T02:49+0300
dünya
peru
kaza
otobüs
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Peru basınında çıkan habere göre, ülkenin Huanuco kentinden başkent Lima'ya giden otobüs 200 metre derinliğinde bir vadiye yuvarlandı.Kazada 29 yolcu yaşamını yitirdi, 24 kişi yaralandı.Yaralılar, bölgedeki hastanelerde tedavi altına alınırken kazadan yaralı kurtulanlar, şoförün uyuyakaldığını öne sürdü.
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peru, kaza, otobüs
Peru'da şoförün uyuması sonucu otobüs uçuruma yuvarlandı: 29 ölü, 24 yaralı
Güney Amerika ülkesi Peru'da otobüsün uçuruma yuvarlanması sonucu 29 kişi hayatını kaybetti, 24 kişi yaralandı.
Peru basınında çıkan habere göre, ülkenin
Huanuco kentinden başkent Lima'ya giden otobüs 200 metre derinliğinde bir vadiye yuvarlandı.
Kazada
29 yolcu yaşamını yitirdi, 24 kişi yaralandı.
Yaralılar, bölgedeki hastanelerde tedavi altına alınırken kazadan yaralı kurtulanlar, şoförün uyuyakaldığını öne sürdü.