Pfizer, ağız yoluyla alınan Kovid-19 ilacını koronavirüs hastalarında denemeye başladı

Pfizer'in 1.140 katılımcıyla gerçekleştirdiği çalışmada, spreyin diğer antiviral ilaçlarla düşük doz ritonavir ile kombiniasyon halinde çalışacağı belirtildi.New York merkezli şirketten yapılan açıklamada, PF-07321332 isimli ağız yoluyla alınan ilacın, koronavirüsün replikasyonu için gerekli olan bir anahtar enzimin aktivitesini bloke etmek üzere tasarlandığını bildirildi.İlacın ayrıca CD4 hücresi içinde kopyalanmış virüslerin hücre dışına çıkışını, yani yeni virüslerin oluşumunu engelleyen proteaz inhibitörü sınıfından olduğu belirtildi. Proteaz inhibitör ilaçların ayrıca HIV ve Hepatit C tedavilerinde virüsün yayılımını durdurmada da başarılı olduğu biliniyor.
Pfizer, koronavirüsü evde geçiren hastalarda, ağız yoluyla alınan sprey ilacın kullanıma başlandığını duyurdu.
Pfizer'in 1.140 katılımcıyla gerçekleştirdiği çalışmada, spreyin diğer antiviral ilaçlarla düşük doz ritonavir ile kombiniasyon halinde çalışacağı belirtildi.
New York merkezli şirketten yapılan açıklamada, PF-07321332 isimli ağız yoluyla alınan ilacın, koronavirüsün replikasyonu için gerekli olan bir anahtar enzimin aktivitesini bloke etmek üzere tasarlandığını bildirildi.
İlacın ayrıca CD4 hücresi içinde kopyalanmış virüslerin hücre dışına çıkışını, yani yeni virüslerin oluşumunu engelleyen proteaz inhibitörü sınıfından olduğu belirtildi.
Proteaz inhibitör ilaçların ayrıca HIV ve Hepatit C tedavilerinde virüsün yayılımını durdurmada da başarılı olduğu biliniyor.