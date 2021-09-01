Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Seyir Hali - Sputnik Türkiye
SEYİR HALİ
Ali Çağatay, her sabah Türkiye ve dünya gündemiyle, radyo mikrofonunun başına geçiyor. Son dakika haberleri, gazete manşetleri, köşe yazıları, canlı bağlantılar ve çok daha fazlası bu programda.
https://tr.sputniknews.com/20210901/prof-dr-aslanoglu-buyumenin-ana-kaynagi-imalat-sanayi-uretimi-1048514736.html
Prof. Dr. Aslanoğlu: Büyümenin ana kaynağı imalat sanayi üretimi
Prof. Dr. Aslanoğlu: Büyümenin ana kaynağı imalat sanayi üretimi
2021 yılı ikinci çeyrekte ekonomik büyümenin nedenlerini yorumlayan Prof. Dr. Erhan Aslanoğlu “Büyümenin ana kaynağı imalat sanayi üretimi, kapasiteye... 01.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-01T16:03+0300
2021-09-01T16:03+0300
seyir hali
enflasyon
ekonomi
piri reis
sanayi
büyüme oranı
para politikası
imalat sanayi
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/01/1048514711_14:0:626:344_1920x0_80_0_0_f6bfe16267b28105346d2ed390f478ef.jpg
Prof. Dr. Aslanoğlu: Büyümenin ana kaynağı imalat sanayi üretimi
01.09.2021 SEYİR HALİ
Piri Reis Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erhan Aslanoğlu, 2021 yılı ikinci çeyrekte ekonomik büyümenin nedenlerini ve enflasyona karşı para politikasını RS FM’de Ali Çağatay’la Seyir Hali programında değerlendirdi.Prof. Dr. Aslanoğlu, büyümenin yüksek olmasının arkasındaki sebebi “Bunun ana nedeni baz etkisi dediğimiz etkidir. Bildiğimiz gibi geçen yılın ikinci çeyreği pandeminin ilk dönemiydi ve görece en sert kapanmanın olduğu bir dönemdi. Sanayi dahil birçok işletme ve üretim sürecinde arz ve talepte bir şokla karşılaşmıştık. Yüzde 30’lara yakın bir daralma gözlenmişti. 100 üretiyorsak bu 70’e inmişti. Baz etkisi dediğimiz o 70 ile bugünkü seviyeyi karşılaştırınca sanayide yüzde 70’e inen rakam şu an 110-120 olduğu için 50-60’lık bir artış var. Bu da ekonominin genelindeki artışın en önemli kaynağı aslında, Türkiye’deki sanayi kesiminde güçlü büyüme tahminin ana nedenidir” diye açıkladı.‘Evle ilgili harcamaların artması sanayi sektörünü güçlü bir konumda tuttu’Sanayinin uzun dönemli yatırım ve kapasite artırma ihtiyacının büyüme getirdiğini söyleyen Prof. Dr. Aslanoğlu, bunun dış ve iç talep ile desteklendiğini aktardı:“Hem içeride hem dışarıda imalat sanayine olan talebin, evle ilgili harcamaların artması sanayi sektörünü güçlü bir konumda tuttu. İhracatta da pozitif bir performans gösterdi. Hem bizim hem bizim dışımızdaki gelişmelerin sonucu oldu. Büyümenin ana kaynağı imalat sanayi üretimi, kapasiteye yetişmekte zorlanan sanayi firmalarının yatırım yapma ve kapasite artırma iştahının getirdiği bir toparlanma, ihracat ve dış talep gibi görünüyor. İç talep Türkiye’de yavaşlasa bile belli bir ivmeyi koruyarak pozitif tarafta bu büyümeye katkı yapmış gözüküyor.”‘Enflasyonu yaratan nedenler konusunda daha sıkı durmak gerekiyor’Prof. Dr. Aslanoğlu, para politikası konusunda “Para politikasının iki aracı vardır: fiyatı ve miktarı. Bir süredir faizi 19’da tutuyoruz ama para tabanı dediğimiz likidite göstergesinde çok ciddi bir artış söz konusu, bankalarda bu mevduatları ve kaynakları da artırıyor. Dolayısıyla bankalar zaten elde ettikleri kaynağı ya tahvile yatırıyor ya da kredi vermek istiyor. Hafif bir yukarı hareketlenme bile aslında bu canlılığı yaratıyor. Hakikaten böyle bir artış varsa bu kredi talebini arttırır gözüküyor. Enflasyonu yaratan nedenler konusunda daha sıkı durmak gerekiyor. Olayın semptomlarından ziyade nedenlerine inmek gerekiyor” diye konuştu.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Ali Çağatay
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/07/1042986257_0:0:1066:1067_100x100_80_0_0_87e66615f13482f43481736bf7aee782.jpg
Ali Çağatay
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/07/1042986257_0:0:1066:1067_100x100_80_0_0_87e66615f13482f43481736bf7aee782.jpg
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/01/1048514711_90:0:549:344_1920x0_80_0_0_0c7c0e5af83cfd8168a639daf4cef825.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
enflasyon, ekonomi, piri reis, sanayi, büyüme oranı, para politikası, imalat sanayi , аудио

Prof. Dr. Aslanoğlu: Büyümenin ana kaynağı imalat sanayi üretimi

16:03 01.09.2021
SEYİR HALİ
Prof. Dr. Aslanoğlu: Büyümenin ana kaynağı imalat sanayi üretimi
Abone ol
Ali Çağatay - Sputnik Türkiye
Ali Çağatay
Tüm yazılar
2021 yılı ikinci çeyrekte ekonomik büyümenin nedenlerini yorumlayan Prof. Dr. Erhan Aslanoğlu “Büyümenin ana kaynağı imalat sanayi üretimi, kapasiteye yetişmekte zorlanan sanayi firmalarının yatırım yapma ve kapasite artırma iştahının getirdiği bir toparlanma, ihracat ve dış talep gibi görünüyor” ifadelerini kullandı.
Piri Reis Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erhan Aslanoğlu, 2021 yılı ikinci çeyrekte ekonomik büyümenin nedenlerini ve enflasyona karşı para politikasını RS FM’de Ali Çağatay’la Seyir Hali programında değerlendirdi.
Prof. Dr. Aslanoğlu, büyümenin yüksek olmasının arkasındaki sebebi “Bunun ana nedeni baz etkisi dediğimiz etkidir. Bildiğimiz gibi geçen yılın ikinci çeyreği pandeminin ilk dönemiydi ve görece en sert kapanmanın olduğu bir dönemdi. Sanayi dahil birçok işletme ve üretim sürecinde arz ve talepte bir şokla karşılaşmıştık. Yüzde 30’lara yakın bir daralma gözlenmişti. 100 üretiyorsak bu 70’e inmişti. Baz etkisi dediğimiz o 70 ile bugünkü seviyeyi karşılaştırınca sanayide yüzde 70’e inen rakam şu an 110-120 olduğu için 50-60’lık bir artış var. Bu da ekonominin genelindeki artışın en önemli kaynağı aslında, Türkiye’deki sanayi kesiminde güçlü büyüme tahminin ana nedenidir” diye açıkladı.

‘Evle ilgili harcamaların artması sanayi sektörünü güçlü bir konumda tuttu’

Sanayinin uzun dönemli yatırım ve kapasite artırma ihtiyacının büyüme getirdiğini söyleyen Prof. Dr. Aslanoğlu, bunun dış ve iç talep ile desteklendiğini aktardı:
“Hem içeride hem dışarıda imalat sanayine olan talebin, evle ilgili harcamaların artması sanayi sektörünü güçlü bir konumda tuttu. İhracatta da pozitif bir performans gösterdi. Hem bizim hem bizim dışımızdaki gelişmelerin sonucu oldu. Büyümenin ana kaynağı imalat sanayi üretimi, kapasiteye yetişmekte zorlanan sanayi firmalarının yatırım yapma ve kapasite artırma iştahının getirdiği bir toparlanma, ihracat ve dış talep gibi görünüyor. İç talep Türkiye’de yavaşlasa bile belli bir ivmeyi koruyarak pozitif tarafta bu büyümeye katkı yapmış gözüküyor.”

‘Enflasyonu yaratan nedenler konusunda daha sıkı durmak gerekiyor’

Prof. Dr. Aslanoğlu, para politikası konusunda “Para politikasının iki aracı vardır: fiyatı ve miktarı. Bir süredir faizi 19’da tutuyoruz ama para tabanı dediğimiz likidite göstergesinde çok ciddi bir artış söz konusu, bankalarda bu mevduatları ve kaynakları da artırıyor. Dolayısıyla bankalar zaten elde ettikleri kaynağı ya tahvile yatırıyor ya da kredi vermek istiyor. Hafif bir yukarı hareketlenme bile aslında bu canlılığı yaratıyor. Hakikaten böyle bir artış varsa bu kredi talebini arttırır gözüküyor. Enflasyonu yaratan nedenler konusunda daha sıkı durmak gerekiyor. Olayın semptomlarından ziyade nedenlerine inmek gerekiyor” diye konuştu.
500000
Yorum yaz
COVID-19
Haberler
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
Analiz
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
АҧсныАҧсышәалаAbhazcaԱրմենիաՀայերենErmeniceAzərbaycanАzərbaycancaAzericeХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüce
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Çince (sadeleştirilmiş)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Çince (geleneksel)
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
16:46MetroPOLL: AK Partililerin yüzde 46.7'si 'Artan sığınmacı sayısının nedeni yanlış dış politika' dedi
16:35Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan balıkçılara mesaj
16:34Lukaşenko: Rusya yakında onlarca hava aracı ve hava savunma sistemi tedarik edecek
16:31Heybeliada yangınında hasar gören ormanda yeniden yeşillendirme çalışmaları başladı
16:25Ankara'da geliştirildi: Vakaları 10 saniyede yüzde 99 doğruluk oranı ile tespit edebiliyor
16:15Teşkilat dizisinin çekimleri durdu: Gürkan Uygun ile iki yönetmen koronavirüse yakalandı
16:07TRT’den İzmir Marşı açıklaması: Sansür söz konusu değil
16:07Taliban: Kabinede kadın bakan olmayacak
16:03Prof. Dr. Aslanoğlu: Büyümenin ana kaynağı imalat sanayi üretimi
16:01Taksici çarptığı 9 yaşındaki çocuk ve annesini hastaneye bırakıp kaçtı
15:51Putin: Vatanıma hizmet hayalim gerçek oldu
15:49İstanbul'da ormanlara giriş yasağı 30 Eylül'e kadar uzatıldı
15:44İş arkadaşının su şişesine idrarını yapan adam gözaltına alındı, hoşlandığı için yaptığını söyledi
15:39Eski MasterChef yarışmacısı Murat Özdemir hakkında rüşvet ve hakaretten adli işlem başlatıldı
15:34Veliler öğretmenleri paylaşamayınca okul idaresi çareyi kura çekmede buldu
15:31Mor çilekten yılda 150-200 bin TL kazanç: 'Evin balkonunda bile yetişir'
15:20CHP'li Öztrak: AB, Türkiye'yi sığınmacı gettosuna çevirmeye çalışıyor
15:09 A Milli Takım aday kadrosunda değişiklik
15:06Kuzey Kore, 3 milyon doz Sinovac aşısını 'zor durumdaki ülkelere verilmeli' diyerek geri çevirdi
15:063. doz BioNTech/Pfizer aşısı riski yüzde 84 azaltıyor