https://tr.sputniknews.com/20210901/putin-abdnin-afganistandaki-20-senelik-varligi-sifirla-sonuclandi-1048509476.html
Putin: ABD’nin Afganistan’daki 20 senelik varlığı sıfırla sonuçlandı
Putin: ABD’nin Afganistan’daki 20 senelik varlığı sıfırla sonuçlandı
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD’nin Afganistan’da 20 sene süren varlığının ‘sıfırla sonuçlandığını’ söyledi. Rusya lideri, ABD’nin, Afganların... 01.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-01T14:10+0300
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Rusya lideri Putin, Afganistan’daki 20 yıllık varlığını sonlandıran ABD’nin buradaki politikasına ilişkin, “Amerikan güçleri 20 sene boyunca bu topraklarda varlığını sürdürdü, 20 sene boyunca burada yaşayan insanları ‘medenileştirmeye’, kendi normları ile yaşam standartlarını yerleştirmeye çalıştılar” eleştirisinde bulundu.Putin, ülkesinde okulların açılması nedeniyle Vladivostok kentinde öğrenciler ile bir araya geldiği konferanstaki açıklamalarına şöyle devam etti: Rusya Devlet Başkanı, ABD’nin Afganistan’da, buradaki insanların yaşayış biçimini ve adetlerini hiçe saydığını belirtip “Eğer ki birisi biriyle ilgili bir şey yapacaksa, bu insanların tarihinden, kültüründen, yaşam felsefesinden yola çıkmalı, onların geleneklerine karşı saygılı davranmalı” vurgusunu yaptı.Putin bunun yanında, ‘dışarıdan hiçbir şeyin zorla kabul ettirilemeyeceğini’ kaydetti ve “Durumun gelişip olgunlaşması gerekir, eğer biri durumun daha çabuk olgunluğa ulaşmasını istiyorsa insanlara yardım etmesi gerekir” dedi.Rusya lideri sözlerini şöyle sürdürdü: “İnsanlara medeni bir biçimde, düzgün ve aceleci davranmadan yardım etmek gereklidir. Tarihi olanlar dahil, bu faktörlerin hepsini hesaba katmadan olumlu bir şey elde etmek neredeyse imkansızdır.”
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abd, rusya, afganistan, işgal
Putin: ABD’nin Afganistan’daki 20 senelik varlığı sıfırla sonuçlandı
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD’nin Afganistan’da 20 sene süren varlığının ‘sıfırla sonuçlandığını’ söyledi. Rusya lideri, ABD’nin, Afganların kültürlerini hesaba katmadan kendi değerlerini zorla kabul ettirme hatasına düştüğü eleştirisini yöneltti ve bu nedenle buradaki varlığından geriye sadece trajedi ile kayıpların kaldığını belirtti.
Rusya
lideri Putin, Afganistan
’daki 20 yıllık varlığını sonlandıran ABD
’nin buradaki
politikasına ilişkin, “Amerikan güçleri 20 sene boyunca bu topraklarda varlığını sürdürdü, 20 sene boyunca burada yaşayan insanları ‘medenileştirmeye’, kendi normları ile yaşam standartlarını yerleştirmeye çalıştılar
” eleştirisinde bulundu.
Putin, ülkesinde okulların açılması nedeniyle Vladivostok kentinde öğrenciler ile bir araya geldiği konferanstaki açıklamalarına şöyle devam etti:
“Sonuç sadece trajedi, kayıplar oldu. Bu, bunu yapanlar, yani ABD için böyle oldu, dahası Afganistan topraklarında yaşayan insanlar için böyle oldu. Sonuç sıfır oldu, hatta eksiye düşüldü.”
Rusya Devlet Başkanı, ABD’nin Afganistan’da, buradaki insanların yaşayış biçimini ve adetlerini hiçe saydığını belirtip “Eğer ki birisi biriyle ilgili bir şey yapacaksa, bu insanların tarihinden, kültüründen, yaşam felsefesinden yola çıkmalı, onların geleneklerine karşı saygılı davranmalı” vurgusunu yaptı.
Putin bunun yanında, ‘dışarıdan hiçbir şeyin zorla kabul ettirilemeyeceğini’ kaydetti ve “Durumun gelişip olgunlaşması gerekir, eğer biri durumun daha çabuk olgunluğa ulaşmasını istiyorsa insanlara yardım etmesi gerekir” dedi.
Rusya lideri sözlerini şöyle sürdürdü: “İnsanlara medeni bir biçimde, düzgün ve aceleci davranmadan yardım etmek gereklidir. Tarihi olanlar dahil, bu faktörlerin hepsini hesaba katmadan olumlu bir şey elde etmek neredeyse imkansızdır.”