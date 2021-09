https://tr.sputniknews.com/20210901/putin-vatanima-hizmet-hayalim-gercek-oldu-1048514336.html

Putin: Vatanıma hizmet hayalim gerçek oldu

Putin: Vatanıma hizmet hayalim gerçek oldu

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, vatanına hizmet etmeye yönelik çocukluk hayalini gerçekleştirdiğini, bu nedenle mutlu olduğunu söyledi. 01.09.2021, Sputnik Türkiye

Eğitim-öğretim döneminin başlaması vesilesiyle öğrencilerle bir araya gelen Putin, “Hayalim gerçek oldu. Bu anlamda kendimi mutlu bir insan sayabilirim” dedi.Putin, “Birçok çocuk gibi ben de kah denizci kah pilot olmayı istedim, sonra da istihbaratçı olmak istedim. Bunu istiyordum ve bu planımı gerçekleştirdim. Hayat bu şekilde ilerledi. Bazen nasıl olduğuna ben bile şaşırıyorum. Zira gelip ‘Ben istihbaratçı olmak’ istiyorum demek ve sonra da seni istihbarata almaları zor bir iş” açıklamasını yaptı.Okul eğitimiyle, ailedeki eğitimiyle, her şeyle kendini vatana hizmete adamayı hedeflediğini belirten Putin, “Güvenlik kuruluşlarında çalıştığımda her şey vatana hizmet amaçlıydı. Bugün de tam da bunla uğraşıyorum. Kendimi de bu anlamda hayalini kurduğum şeye ulaşmayı başarmış sayıyorum” dedi.‘Gevezelerin ‘Leningrad Nazilere verilmeliydi’ demesine izin verilmemeli’Putin, konuşmasında Büyük Vatan Savaşı sırasındaki Leningrad Kuşatması’na değindi ve birtakım gevezelerin kentin Almanlara verilebileceğini söylemesine izin vermeme çağrısı yaptı.Putin’e göre, 20. yüzyılın en önemli olanlarından biri Sovyetler Birliği’nin Nazi Almanyası’nı yenilgiye uğratması oldu. Bu zafer olmasaydı dünya, Rusya ve diğer halkların kaderi tamamen farklı olurdu. Nazi Almanyası tarafından esir edilen Batı Avrupa halklarını başka bir gelecek beklerdi.Putin, şunları söyledi: 1917’deki devrimden bahseden Putin, “Devrimden sonra Rusya İmparatorluğu’nun varlığı son buldu, Rusya batıda, kuzeyde muazzam toprak kaybetti ve yavaş yavaş toparlandı. Sonra da Sovyetler Birliği dağıldı. Bunlar, bu olayları neyin tetiklediği dikkatli bir şekilde analiz edilmeli. Eğer bu olaylar olmasaydı şu an farklı bir ülkemiz olurdu, bazı uzmanlar nüfusunuzun şu an 500 milyonun altında olacağını savunuyor” dedi.

