https://tr.sputniknews.com/20210901/putin-vatanima-hizmet-hayalim-gercek-oldu-1048514336.html
Putin: Vatanıma hizmet hayalim gerçek oldu
Putin: Vatanıma hizmet hayalim gerçek oldu
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, vatanına hizmet etmeye yönelik çocukluk hayalini gerçekleştirdiğini, bu nedenle mutlu olduğunu söyledi. 01.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-01T15:51+0300
2021-09-01T15:51+0300
2021-09-01T15:58+0300
dünya
vladimir putin
rusya
devrim
istihbarat
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Eğitim-öğretim döneminin başlaması vesilesiyle öğrencilerle bir araya gelen Putin, “Hayalim gerçek oldu. Bu anlamda kendimi mutlu bir insan sayabilirim” dedi.Putin, “Birçok çocuk gibi ben de kah denizci kah pilot olmayı istedim, sonra da istihbaratçı olmak istedim. Bunu istiyordum ve bu planımı gerçekleştirdim. Hayat bu şekilde ilerledi. Bazen nasıl olduğuna ben bile şaşırıyorum. Zira gelip ‘Ben istihbaratçı olmak’ istiyorum demek ve sonra da seni istihbarata almaları zor bir iş” açıklamasını yaptı.Okul eğitimiyle, ailedeki eğitimiyle, her şeyle kendini vatana hizmete adamayı hedeflediğini belirten Putin, “Güvenlik kuruluşlarında çalıştığımda her şey vatana hizmet amaçlıydı. Bugün de tam da bunla uğraşıyorum. Kendimi de bu anlamda hayalini kurduğum şeye ulaşmayı başarmış sayıyorum” dedi.‘Gevezelerin ‘Leningrad Nazilere verilmeliydi’ demesine izin verilmemeli’Putin, konuşmasında Büyük Vatan Savaşı sırasındaki Leningrad Kuşatması’na değindi ve birtakım gevezelerin kentin Almanlara verilebileceğini söylemesine izin vermeme çağrısı yaptı.Putin’e göre, 20. yüzyılın en önemli olanlarından biri Sovyetler Birliği’nin Nazi Almanyası’nı yenilgiye uğratması oldu. Bu zafer olmasaydı dünya, Rusya ve diğer halkların kaderi tamamen farklı olurdu. Nazi Almanyası tarafından esir edilen Batı Avrupa halklarını başka bir gelecek beklerdi.Putin, şunları söyledi: 1917’deki devrimden bahseden Putin, “Devrimden sonra Rusya İmparatorluğu’nun varlığı son buldu, Rusya batıda, kuzeyde muazzam toprak kaybetti ve yavaş yavaş toparlandı. Sonra da Sovyetler Birliği dağıldı. Bunlar, bu olayları neyin tetiklediği dikkatli bir şekilde analiz edilmeli. Eğer bu olaylar olmasaydı şu an farklı bir ülkemiz olurdu, bazı uzmanlar nüfusunuzun şu an 500 milyonun altında olacağını savunuyor” dedi.
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vladimir putin, rusya, devrim, istihbarat
Putin: Vatanıma hizmet hayalim gerçek oldu
15:51 01.09.2021 (güncellendi: 15:58 01.09.2021)
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, vatanına hizmet etmeye yönelik çocukluk hayalini gerçekleştirdiğini, bu nedenle mutlu olduğunu söyledi.
Eğitim-öğretim döneminin başlaması vesilesiyle öğrencilerle bir araya gelen Putin, “Hayalim gerçek oldu. Bu anlamda kendimi mutlu bir insan sayabilirim” dedi.
Putin, “Birçok çocuk gibi ben de kah denizci kah pilot olmayı istedim, sonra da istihbaratçı olmak istedim. Bunu istiyordum ve bu planımı gerçekleştirdim. Hayat bu şekilde ilerledi. Bazen nasıl olduğuna ben bile şaşırıyorum. Zira gelip ‘Ben istihbaratçı olmak’ istiyorum demek ve sonra da seni istihbarata almaları zor bir iş” açıklamasını yaptı.
Okul eğitimiyle
, ailedeki eğitimiyle, her şeyle kendini vatana hizmete adamayı hedeflediğini belirten Putin, “Güvenlik kuruluşlarında çalıştığımda her şey vatana hizmet amaçlıydı. Bugün de tam da bunla uğraşıyorum. Kendimi de bu anlamda hayalini kurduğum şeye ulaşmayı başarmış sayıyorum”
dedi.
‘Gevezelerin ‘Leningrad Nazilere verilmeliydi’ demesine izin verilmemeli’
Putin, konuşmasında Büyük Vatan Savaşı sırasındaki Leningrad Kuşatması’na değindi ve birtakım gevezelerin kentin Almanlara verilebileceğini söylemesine izin vermeme çağrısı yaptı.
Putin’e göre, 20. yüzyılın en önemli olanlarından biri Sovyetler Birliği’nin Nazi Almanyası’nı yenilgiye uğratması oldu. Bu zafer olmasaydı dünya, Rusya ve diğer halkların kaderi tamamen farklı olurdu. Nazi Almanyası tarafından esir edilen Batı Avrupa halklarını başka bir gelecek beklerdi.
“O halkları kendilerine genetik olarak kendilerine ait görüyor ve onlarla bir arada olabileceklerini düşünüyorlardı. Fakat Ruslarla değil, hayır. Ruslar tasfiyeye, yıkıma maruz bırakıldı. Bunu asla unutmamalı, birtakım gevezelerin ‘Leningrad için neden savaşıldı, kent verilseydi daha az can kaybı olurdu’ demesine izin vermemeliyiz. Can kaybı daha az olabilirdi, fakat öyle olsaydı şu an, bu konu hakkında bu şekilde konuşanlar hayatta olmazdı.”
1917’deki devrimden bahseden Putin, “Devrimden sonra Rusya İmparatorluğu’nun varlığı son buldu, Rusya batıda, kuzeyde muazzam toprak kaybetti ve yavaş yavaş toparlandı. Sonra da Sovyetler Birliği dağıldı. Bunlar, bu olayları neyin tetiklediği dikkatli bir şekilde analiz edilmeli. Eğer bu olaylar olmasaydı şu an farklı bir ülkemiz olurdu, bazı uzmanlar nüfusunuzun şu an 500 milyonun altında olacağını savunuyor” dedi.