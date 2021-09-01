Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20210901/putin-vatanima-hizmet-hayalim-gercek-oldu-1048514336.html
Putin: Vatanıma hizmet hayalim gerçek oldu
Putin: Vatanıma hizmet hayalim gerçek oldu
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, vatanına hizmet etmeye yönelik çocukluk hayalini gerçekleştirdiğini, bu nedenle mutlu olduğunu söyledi. 01.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-01T15:51+0300
2021-09-01T15:58+0300
dünya
vladimir putin
rusya
devrim
istihbarat
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/01/1048514034_0:0:3311:1862_1920x0_80_0_0_67222a60c839ca727b63543105694530.jpg
Eğitim-öğretim döneminin başlaması vesilesiyle öğrencilerle bir araya gelen Putin, “Hayalim gerçek oldu. Bu anlamda kendimi mutlu bir insan sayabilirim” dedi.Putin, “Birçok çocuk gibi ben de kah denizci kah pilot olmayı istedim, sonra da istihbaratçı olmak istedim. Bunu istiyordum ve bu planımı gerçekleştirdim. Hayat bu şekilde ilerledi. Bazen nasıl olduğuna ben bile şaşırıyorum. Zira gelip ‘Ben istihbaratçı olmak’ istiyorum demek ve sonra da seni istihbarata almaları zor bir iş” açıklamasını yaptı.Okul eğitimiyle, ailedeki eğitimiyle, her şeyle kendini vatana hizmete adamayı hedeflediğini belirten Putin, “Güvenlik kuruluşlarında çalıştığımda her şey vatana hizmet amaçlıydı. Bugün de tam da bunla uğraşıyorum. Kendimi de bu anlamda hayalini kurduğum şeye ulaşmayı başarmış sayıyorum” dedi.‘Gevezelerin ‘Leningrad Nazilere verilmeliydi’ demesine izin verilmemeli’Putin, konuşmasında Büyük Vatan Savaşı sırasındaki Leningrad Kuşatması’na değindi ve birtakım gevezelerin kentin Almanlara verilebileceğini söylemesine izin vermeme çağrısı yaptı.Putin’e göre, 20. yüzyılın en önemli olanlarından biri Sovyetler Birliği’nin Nazi Almanyası’nı yenilgiye uğratması oldu. Bu zafer olmasaydı dünya, Rusya ve diğer halkların kaderi tamamen farklı olurdu. Nazi Almanyası tarafından esir edilen Batı Avrupa halklarını başka bir gelecek beklerdi.Putin, şunları söyledi: 1917’deki devrimden bahseden Putin, “Devrimden sonra Rusya İmparatorluğu’nun varlığı son buldu, Rusya batıda, kuzeyde muazzam toprak kaybetti ve yavaş yavaş toparlandı. Sonra da Sovyetler Birliği dağıldı. Bunlar, bu olayları neyin tetiklediği dikkatli bir şekilde analiz edilmeli. Eğer bu olaylar olmasaydı şu an farklı bir ülkemiz olurdu, bazı uzmanlar nüfusunuzun şu an 500 milyonun altında olacağını savunuyor” dedi.
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/01/1048514034_444:0:3175:2048_1920x0_80_0_0_cc65e02e48024168f6f8e8ed3aae0def.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
vladimir putin, rusya, devrim, istihbarat

Putin: Vatanıma hizmet hayalim gerçek oldu

15:51 01.09.2021 (güncellendi: 15:58 01.09.2021)
© Sputnik / Fotoğraf bankasına girVladimir Putin
Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 01.09.2021
© Sputnik
/
Fotoğraf bankasına gir
Abone ol
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, vatanına hizmet etmeye yönelik çocukluk hayalini gerçekleştirdiğini, bu nedenle mutlu olduğunu söyledi.
Eğitim-öğretim döneminin başlaması vesilesiyle öğrencilerle bir araya gelen Putin, “Hayalim gerçek oldu. Bu anlamda kendimi mutlu bir insan sayabilirim” dedi.
Putin, “Birçok çocuk gibi ben de kah denizci kah pilot olmayı istedim, sonra da istihbaratçı olmak istedim. Bunu istiyordum ve bu planımı gerçekleştirdim. Hayat bu şekilde ilerledi. Bazen nasıl olduğuna ben bile şaşırıyorum. Zira gelip Ben istihbaratçı olmak’ istiyorum demek ve sonra da seni istihbarata almaları zor bir iş” açıklamasını yaptı.
Okul eğitimiyle, ailedeki eğitimiyle, her şeyle kendini vatana hizmete adamayı hedeflediğini belirten Putin, “Güvenlik kuruluşlarında çalıştığımda her şey vatana hizmet amaçlıydı. Bugün de tam da bunla uğraşıyorum. Kendimi de bu anlamda hayalini kurduğum şeye ulaşmayı başarmış sayıyorum” dedi.

‘Gevezelerin ‘Leningrad Nazilere verilmeliydi’ demesine izin verilmemeli’

Putin, konuşmasında Büyük Vatan Savaşı sırasındaki Leningrad Kuşatması’na değindi ve birtakım gevezelerin kentin Almanlara verilebileceğini söylemesine izin vermeme çağrısı yaptı.
Putin’e göre, 20. yüzyılın en önemli olanlarından biri Sovyetler Birliği’nin Nazi Almanyası’nı yenilgiye uğratması oldu. Bu zafer olmasaydı dünya, Rusya ve diğer halkların kaderi tamamen farklı olurdu. Nazi Almanyası tarafından esir edilen Batı Avrupa halklarını başka bir gelecek beklerdi.
Putin, şunları söyledi:
“O halkları kendilerine genetik olarak kendilerine ait görüyor ve onlarla bir arada olabileceklerini düşünüyorlardı. Fakat Ruslarla değil, hayır. Ruslar tasfiyeye, yıkıma maruz bırakıldı. Bunu asla unutmamalı, birtakım gevezelerin ‘Leningrad için neden savaşıldı, kent verilseydi daha az can kaybı olurdu’ demesine izin vermemeliyiz. Can kaybı daha az olabilirdi, fakat öyle olsaydı şu an, bu konu hakkında bu şekilde konuşanlar hayatta olmazdı.”
1917’deki devrimden bahseden Putin, “Devrimden sonra Rusya İmparatorluğu’nun varlığı son buldu, Rusya batıda, kuzeyde muazzam toprak kaybetti ve yavaş yavaş toparlandı. Sonra da Sovyetler Birliği dağıldı. Bunlar, bu olayları neyin tetiklediği dikkatli bir şekilde analiz edilmeli. Eğer bu olaylar olmasaydı şu an farklı bir ülkemiz olurdu, bazı uzmanlar nüfusunuzun şu an 500 milyonun altında olacağını savunuyor” dedi.
111000
Yorum yaz
COVID-19
Haberler
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
Analiz
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
АҧсныАҧсышәалаAbhazcaԱրմենիաՀայերենErmeniceAzərbaycanАzərbaycancaAzericeХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüce
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Çince (sadeleştirilmiş)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Çince (geleneksel)
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
16:46MetroPOLL: AK Partililerin yüzde 46.7'si 'Artan sığınmacı sayısının nedeni yanlış dış politika' dedi
16:35Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan balıkçılara mesaj
16:34Lukaşenko: Rusya yakında onlarca hava aracı ve hava savunma sistemi tedarik edecek
16:31Heybeliada yangınında hasar gören ormanda yeniden yeşillendirme çalışmaları başladı
16:25Ankara'da geliştirildi: Vakaları 10 saniyede yüzde 99 doğruluk oranı ile tespit edebiliyor
16:15Teşkilat dizisinin çekimleri durdu: Gürkan Uygun ile iki yönetmen koronavirüse yakalandı
16:07TRT’den İzmir Marşı açıklaması: Sansür söz konusu değil
16:07Taliban: Kabinede kadın bakan olmayacak
16:03Prof. Dr. Aslanoğlu: Büyümenin ana kaynağı imalat sanayi üretimi
16:01Taksici çarptığı 9 yaşındaki çocuk ve annesini hastaneye bırakıp kaçtı
15:51Putin: Vatanıma hizmet hayalim gerçek oldu
15:49İstanbul'da ormanlara giriş yasağı 30 Eylül'e kadar uzatıldı
15:44İş arkadaşının su şişesine idrarını yapan adam gözaltına alındı, hoşlandığı için yaptığını söyledi
15:39Eski MasterChef yarışmacısı Murat Özdemir hakkında rüşvet ve hakaretten adli işlem başlatıldı
15:34Veliler öğretmenleri paylaşamayınca okul idaresi çareyi kura çekmede buldu
15:31Mor çilekten yılda 150-200 bin TL kazanç: 'Evin balkonunda bile yetişir'
15:20CHP'li Öztrak: AB, Türkiye'yi sığınmacı gettosuna çevirmeye çalışıyor
15:09 A Milli Takım aday kadrosunda değişiklik
15:06Kuzey Kore, 3 milyon doz Sinovac aşısını 'zor durumdaki ülkelere verilmeli' diyerek geri çevirdi
15:063. doz BioNTech/Pfizer aşısı riski yüzde 84 azaltıyor