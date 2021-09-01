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Rekabet Kurumu'ndan Tadım Gıda’ya soruşturma
Rekabet Kurumu'ndan Tadım Gıda’ya soruşturma
Rekabet Kurulu, 4054 sayılı Kanun’unu ihlal ettiği gerekçesiyle Tadım Gıda hakkında soruşturma açılmasını kararlaştırdı. 01.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-01T09:59+0300
2021-09-01T09:59+0300
türkiye
rekabet
soruşturma
rekabet kurumu
rekabet kurulu
tadım
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Rekabet Kurulu, Tadım Gıda hakkında soruşturma açılmasına karar verdiğini duyurdu.Kurum'un internet sitesinde yer alan duyuruya göre,, söz konusu şirketin, paketli kuru yemiş pazarındaki hakim durumunu dışlayıcı uygulamalar ile kötüye kullanarak rakiplerinin faaliyetlerini zorlaştırdığı ve bayilerin fiyatına müdahale ederek yeniden satış fiyatını belirlediği iddiası üzerine yürütülen ön araştırma Rekabet Kurulunca karara bağlandı.Ön araştırmada elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri müzakere eden Rekabet Kurulu, bulguları ciddi ve yeterli bularak, Tadım Gıda Maddeleri San. ve Tic. AŞ hakkında soruşturma açılmasına karar verdi.Duyuruda, söz konusu kararın bilgilendirme içerikli olduğu ve hakkında soruşturma açılan teşebbüsün 4054 sayılı Kanun’u ihlal ettikleri, Kanun kapsamında ceza yaptırımı ile karşı karşıya kaldıkları veya kalacakları şeklinde yorumlanamayacağı belirtildi.
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rekabet, soruşturma, rekabet kurumu, rekabet kurulu, tadım, tadım gıda

Rekabet Kurumu'ndan Tadım Gıda’ya soruşturma

09:59 01.09.2021
© AARekabet Kurulu
Rekabet Kurulu - Sputnik Türkiye, 1920, 01.09.2021
© AA
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Rekabet Kurulu, 4054 sayılı Kanun’unu ihlal ettiği gerekçesiyle Tadım Gıda hakkında soruşturma açılmasını kararlaştırdı.
Rekabet Kurulu, Tadım Gıda hakkında soruşturma açılmasına karar verdiğini duyurdu.
Kurum'un internet sitesinde yer alan duyuruya göre,, söz konusu şirketin, paketli kuru yemiş pazarındaki hakim durumunu dışlayıcı uygulamalar ile kötüye kullanarak rakiplerinin faaliyetlerini zorlaştırdığı ve bayilerin fiyatına müdahale ederek yeniden satış fiyatını belirlediği iddiası üzerine yürütülen ön araştırma Rekabet Kurulunca karara bağlandı.
Ön araştırmada elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri müzakere eden Rekabet Kurulu, bulguları ciddi ve yeterli bularak, Tadım Gıda Maddeleri San. ve Tic. AŞ hakkında soruşturma açılmasına karar verdi.
Duyuruda, söz konusu kararın bilgilendirme içerikli olduğu ve hakkında soruşturma açılan teşebbüsün 4054 sayılı Kanun’u ihlal ettikleri, Kanun kapsamında ceza yaptırımı ile karşı karşıya kaldıkları veya kalacakları şeklinde yorumlanamayacağı belirtildi.
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