https://tr.sputniknews.com/20210901/rus-dogalgazina-kirli-diyen-ukrayna-liderine-lavrovdan-yanit-akilli-biri-boyle-demezdi-1048523663.html

Rus doğalgazına ‘kirli’ diyen Ukrayna liderine Lavrov’dan yanıt: Akıllı biri böyle demezdi

Rus doğalgazına ‘kirli’ diyen Ukrayna liderine Lavrov’dan yanıt: Akıllı biri böyle demezdi

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in Rus doğalgazın dünyanın en kirli gazı olduğu yönündeki sözlerinin çok akıllı... 01.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-01T20:00+0300

2021-09-01T20:00+0300

2021-09-01T20:01+0300

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ukrayna

sergey lavrov

doğalgaz

açıklama

vladimir zelenskiy

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Moskova Devlet Dışişleri Üniversitesi’nde (MGIMO) konuşma yapan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, “Ukraynalı meslektaşlarımız şimdi bir tür söz cambazlığı çalışıyor. Orijinal adlarının Rus olduğunu söylüyorlar. Rus’un Hıristiyanlaştırılmasının sadece Ukrayna’nın bayramı olduğunu söylüyorlar. Bu üzücü. Devlet Başkanı Zelenskiy, gazımızın dünyanın en kirli gazı olduğu açıklamasını yapıyor. Aslında dürüst olursak akıllı insanlar böyle şeyler söylemez” ifadesini kullandı.Ukrayna yönetiminin, Batı’nın desteğini kaybetmemek için Rus karşıtı sözler ve faaliyete başvurduğunu dile getiren Lavrov, “Onlar Batı’nın, Rusya Federasyonu'nun dengesini ve istikrarını bozmak, dikkatleri karşı karşıya olduğumuz ana sorunları çözmekten başka yöne çekmek ve muhtemelen dış politikamızı daha az aktif hale getirmek için çeşitli yöntemler, çeşitli eylemler kullanma yönündeki bariz arzusunu teşvik etmeye çalışıyorlar. Ukrayna rejimine desteğini geri çekmek artık Batı için rahat değil, oysa Ukrayna rejimi açık bir şekilde kaybetti, ama bu henüz uygulamaya dökülmedi” yorumunda bulundu.

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rusya, ukrayna, sergey lavrov, doğalgaz, açıklama, vladimir zelenskiy