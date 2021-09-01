https://tr.sputniknews.com/20210901/rus-dogalgazina-kirli-diyen-ukrayna-liderine-lavrovdan-yanit-akilli-biri-boyle-demezdi-1048523663.html
Rus doğalgazına ‘kirli’ diyen Ukrayna liderine Lavrov’dan yanıt: Akıllı biri böyle demezdi
Rus doğalgazına ‘kirli’ diyen Ukrayna liderine Lavrov’dan yanıt: Akıllı biri böyle demezdi
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in Rus doğalgazın dünyanın en kirli gazı olduğu yönündeki sözlerinin çok akıllı... 01.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-01T20:00+0300
2021-09-01T20:00+0300
2021-09-01T20:01+0300
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rusya
ukrayna
sergey lavrov
doğalgaz
açıklama
vladimir zelenskiy
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Moskova Devlet Dışişleri Üniversitesi’nde (MGIMO) konuşma yapan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, “Ukraynalı meslektaşlarımız şimdi bir tür söz cambazlığı çalışıyor. Orijinal adlarının Rus olduğunu söylüyorlar. Rus’un Hıristiyanlaştırılmasının sadece Ukrayna’nın bayramı olduğunu söylüyorlar. Bu üzücü. Devlet Başkanı Zelenskiy, gazımızın dünyanın en kirli gazı olduğu açıklamasını yapıyor. Aslında dürüst olursak akıllı insanlar böyle şeyler söylemez” ifadesini kullandı.Ukrayna yönetiminin, Batı’nın desteğini kaybetmemek için Rus karşıtı sözler ve faaliyete başvurduğunu dile getiren Lavrov, “Onlar Batı’nın, Rusya Federasyonu'nun dengesini ve istikrarını bozmak, dikkatleri karşı karşıya olduğumuz ana sorunları çözmekten başka yöne çekmek ve muhtemelen dış politikamızı daha az aktif hale getirmek için çeşitli yöntemler, çeşitli eylemler kullanma yönündeki bariz arzusunu teşvik etmeye çalışıyorlar. Ukrayna rejimine desteğini geri çekmek artık Batı için rahat değil, oysa Ukrayna rejimi açık bir şekilde kaybetti, ama bu henüz uygulamaya dökülmedi” yorumunda bulundu.
https://tr.sputniknews.com/20210901/lavrov-biden-ve-macronun-demokrasi-dayatmaya-son-verme-aciklamalarini-memnuniyetle-karsiliyoruz-1048520975.html
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rusya, ukrayna, sergey lavrov, doğalgaz, açıklama, vladimir zelenskiy
Rus doğalgazına ‘kirli’ diyen Ukrayna liderine Lavrov’dan yanıt: Akıllı biri böyle demezdi
20:00 01.09.2021 (güncellendi: 20:01 01.09.2021)
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in Rus doğalgazın dünyanın en kirli gazı olduğu yönündeki sözlerinin çok akıllı birinin sözlerine benzemediğini belirtti.
Moskova Devlet Dışişleri Üniversitesi’nde (MGIMO) konuşma yapan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, “Ukraynalı meslektaşlarımız şimdi bir tür söz cambazlığı çalışıyor. Orijinal adlarının Rus olduğunu söylüyorlar. Rus’un Hıristiyanlaştırılmasının sadece Ukrayna’nın bayramı olduğunu söylüyorlar. Bu üzücü. Devlet Başkanı Zelenskiy, gazımızın dünyanın en kirli gazı olduğu açıklamasını yapıyor. Aslında dürüst olursak akıllı insanlar böyle şeyler söylemez” ifadesini kullandı.
Ukrayna yönetiminin, Batı’nın desteğini kaybetmemek için Rus karşıtı sözler ve faaliyete başvurduğunu dile getiren Lavrov, “Onlar Batı’nın, Rusya Federasyonu'nun dengesini ve istikrarını bozmak, dikkatleri karşı karşıya olduğumuz ana sorunları çözmekten başka yöne çekmek ve muhtemelen dış politikamızı daha az aktif hale getirmek için çeşitli yöntemler, çeşitli eylemler kullanma yönündeki bariz arzusunu teşvik etmeye çalışıyorlar. Ukrayna rejimine desteğini geri çekmek artık Batı için rahat değil, oysa Ukrayna rejimi açık bir şekilde kaybetti, ama bu henüz uygulamaya dökülmedi” yorumunda bulundu.