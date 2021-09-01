https://tr.sputniknews.com/20210901/rus-sirket-sovyet-t-55-tanklarni-modernize-etmek-icin-gorusmeler-yurutuyor-1048517095.html

Rus şirket, Sovyet T-55 tanklarını modernize etmek için görüşmeler yürütüyor

Rus şirket, Sovyet T-55 tanklarını modernize etmek için görüşmeler yürütüyor

Rus mühendislik şirketi Omsktransmaş, 1950’li yıllarda üretilen efsanevi Sovyet tankı T-55’in modernize edilmesine yönelik görüşmeler yürüttüğünü bildirdi. 01.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-01T16:55+0300

2021-09-01T16:55+0300

2021-09-01T16:57+0300

savunma

rusya

tank

modernizasyon

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Omsktransmaş Genel Müdürü İgor Lobov, 22-28 Ağustos’ta Moskova’da gerçekleştirilen ARMY-2021 savunma fuarı kapsamında Rus basınına yaptığı açıklamada, “T-55 tankını daha üst bir seviyeye çıkarılması için çeşitli opsiyonlar geliştirdik. Çeşitli müşterilerle şu anda görüşmeler yürütüyoruz. Bu konuda bir ihtiyaç doğarsa bu yönde çalışmaya hazırız” dedi.T-55 muharebe tankı bir nükleer saldırıya dayanabilecek ilk tank olmasıyla biliniyor ve olası bir nükleer savaşta kullanılmak üzere tasarlanmıştı. T-54 tankı temel alınarak geliştirilen tank, ilk olarak 1947’de üretildi ve dünyanın dört bir yanında kullanılıyor. Bu tanklardan 100 bin adet üretildiği belirtiliyor. Tank, Suriye, Libya ve Yemen’deki savaşlarda da aktif olarak görülüyor. Etiyopya hükümeti bu tankı Doğu Afrika’da devam eden Tigray Savaşı’nda kullanıyor.Omsktransmaş ayrıca T-80U tankının modernize edilmesi için görüşmeler yürütüyor. Şirket ihracat amaçlı olarak bu tankı geliştirmek istiyor.

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rusya, tank, modernizasyon