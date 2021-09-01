Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Dünyanın en etkili savaş uçağı olarak kabul edilen Rus yapımı Su-34 - Sputnik Türkiye, 1920
SAVUNMA
Savunma sanayii, askeri teknoloji yatırımları ve güvenlik politikalarına dair her şey.
https://tr.sputniknews.com/20210901/rus-sirket-sovyet-t-55-tanklarni-modernize-etmek-icin-gorusmeler-yurutuyor-1048517095.html
Rus şirket, Sovyet T-55 tanklarını modernize etmek için görüşmeler yürütüyor
Rus şirket, Sovyet T-55 tanklarını modernize etmek için görüşmeler yürütüyor
Rus mühendislik şirketi Omsktransmaş, 1950’li yıllarda üretilen efsanevi Sovyet tankı T-55’in modernize edilmesine yönelik görüşmeler yürüttüğünü bildirdi. 01.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-01T16:55+0300
2021-09-01T16:57+0300
savunma
rusya
tank
modernizasyon
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/01/1048517066_0:0:3080:1733_1920x0_80_0_0_d5a55944766f2d65ab2a3bac1b3b87d3.jpg
Omsktransmaş Genel Müdürü İgor Lobov, 22-28 Ağustos’ta Moskova’da gerçekleştirilen ARMY-2021 savunma fuarı kapsamında Rus basınına yaptığı açıklamada, “T-55 tankını daha üst bir seviyeye çıkarılması için çeşitli opsiyonlar geliştirdik. Çeşitli müşterilerle şu anda görüşmeler yürütüyoruz. Bu konuda bir ihtiyaç doğarsa bu yönde çalışmaya hazırız” dedi.T-55 muharebe tankı bir nükleer saldırıya dayanabilecek ilk tank olmasıyla biliniyor ve olası bir nükleer savaşta kullanılmak üzere tasarlanmıştı. T-54 tankı temel alınarak geliştirilen tank, ilk olarak 1947’de üretildi ve dünyanın dört bir yanında kullanılıyor. Bu tanklardan 100 bin adet üretildiği belirtiliyor. Tank, Suriye, Libya ve Yemen’deki savaşlarda da aktif olarak görülüyor. Etiyopya hükümeti bu tankı Doğu Afrika’da devam eden Tigray Savaşı’nda kullanıyor.Omsktransmaş ayrıca T-80U tankının modernize edilmesi için görüşmeler yürütüyor. Şirket ihracat amaçlı olarak bu tankı geliştirmek istiyor.
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/01/1048517066_251:0:2982:2048_1920x0_80_0_0_e584708ce164bd8be5c0cd27da4029a8.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
rusya, tank, modernizasyon

Rus şirket, Sovyet T-55 tanklarını modernize etmek için görüşmeler yürütüyor

16:55 01.09.2021 (güncellendi: 16:57 01.09.2021)
© SputnikТ-55 tank, Rusya
Т-55 tank, Rusya - Sputnik Türkiye, 1920, 01.09.2021
© Sputnik
Abone ol
Rus mühendislik şirketi Omsktransmaş, 1950’li yıllarda üretilen efsanevi Sovyet tankı T-55’in modernize edilmesine yönelik görüşmeler yürüttüğünü bildirdi.
Omsktransmaş Genel Müdürü İgor Lobov, 22-28 Ağustos’ta Moskova’da gerçekleştirilen ARMY-2021 savunma fuarı kapsamında Rus basınına yaptığı açıklamada, “T-55 tankını daha üst bir seviyeye çıkarılması için çeşitli opsiyonlar geliştirdik. Çeşitli müşterilerle şu anda görüşmeler yürütüyoruz. Bu konuda bir ihtiyaç doğarsa bu yönde çalışmaya hazırız” dedi.
T-55 muharebe tankı bir nükleer saldırıya dayanabilecek ilk tank olmasıyla biliniyor ve olası bir nükleer savaşta kullanılmak üzere tasarlanmıştı. T-54 tankı temel alınarak geliştirilen tank, ilk olarak 1947’de üretildi ve dünyanın dört bir yanında kullanılıyor. Bu tanklardan 100 bin adet üretildiği belirtiliyor. Tank, Suriye, Libya ve Yemen’deki savaşlarda da aktif olarak görülüyor. Etiyopya hükümeti bu tankı Doğu Afrika’da devam eden Tigray Savaşı’nda kullanıyor.
Omsktransmaş ayrıca T-80U tankının modernize edilmesi için görüşmeler yürütüyor. Şirket ihracat amaçlı olarak bu tankı geliştirmek istiyor.
000000
Yorum yaz
COVID-19
Haberler
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
Analiz
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
АҧсныАҧсышәалаAbhazcaԱրմենիաՀայերենErmeniceAzərbaycanАzərbaycancaAzericeХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüce
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Çince (sadeleştirilmiş)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Çince (geleneksel)
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
17:25Haluk Levent koronavirüse yakalandı
17:17Trenlerde aşı kartı ve PCR testi zorunluluğu başlıyor
17:17İkitelli'de anne köpek ve yavrusu alev kapanından kurtarıldı
17:16Tepki çeken görüntü: Çocuğun beline ip bağlayıp gezdirdi
17:00BBP lideri Destici: Seçimlerde baraj uygulamasını doğru bulmuyoruz
17:00İngiltere: Ordu ve hükümetimiz için çalışan Afganlara süresiz oturma izni verilecek
16:55Rus şirket, Sovyet T-55 tanklarını modernize etmek için görüşmeler yürütüyor
16:46MetroPOLL: AK Partililerin yüzde 46.7'si 'Artan sığınmacı sayısının nedeni yanlış dış politika' dedi
16:35Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan balıkçılara mesaj
16:34Lukaşenko: Rusya yakında onlarca hava aracı ve hava savunma sistemi tedarik edecek
16:31Heybeliada yangınında hasar gören ormanda yeniden yeşillendirme çalışmaları başladı
16:25Ankara'da geliştirildi: Vakaları 10 saniyede yüzde 99 doğruluk oranı ile tespit edebiliyor
16:15Teşkilat dizisinin çekimleri durdu: Gürkan Uygun ile iki yönetmen koronavirüse yakalandı
16:07TRT’den İzmir Marşı açıklaması: Sansür söz konusu değil
16:07Taliban: Kabinede kadın bakan olmayacak
16:03Prof. Dr. Aslanoğlu: Büyümenin ana kaynağı imalat sanayi üretimi
16:01Taksici çarptığı 9 yaşındaki çocuk ve annesini hastaneye bırakıp kaçtı
15:51Putin: Vatanıma hizmet hayalim gerçek oldu
15:49İstanbul'da ormanlara giriş yasağı 30 Eylül'e kadar uzatıldı
15:44İş arkadaşının su şişesine idrarını yapan adam gözaltına alındı, hoşlandığı için yaptığını söyledi