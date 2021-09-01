https://tr.sputniknews.com/20210901/rusya-ekim-ayinda-petrol-uretimini-artiracak-1048530781.html

Rusya, ekim ayında petrol üretimini artıracak

Rusya, ekim ayında petrol üretimini artıracak

Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, Rusya'nın petrol üretimini ekim ayında günlük 100 bin varil artıracağını bildirdi. 01.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-01T23:49+0300

2021-09-01T23:49+0300

2021-09-01T23:49+0300

ekonomi

rusya

opec

petrol üretimi

kovid-19

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Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, Rossia 24 televizyonuna demecinde, Rusya'nın ekim ayında petrol üretimini günlük 100 bin varil artıracağını belirtti.Daha önce, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubu, ekim ayında petrol üretimini günlük 0.4 milyon varil artırma kararına bağlı kalmayı kabul etmişti.OPEC+ ülkeleri, Kovid-19 pandemisinin neden olduğu petrol talebindeki düşüş nedeniyle geçen mayıs ayından itibaren petrol üretiminin günlük 9.7 milyon varil düzeyinde azaltılması konusunda mutabık kalmıştı. Piyasaların istikrar kazanmaya başlamasıyla birlikte günlük petrol üretimini artırma kararı alan OPEC+, 2021'in ağustos ayından itibaren üretimi her ay için günlük 400 bin varil artırarak, 2022 yılının eylül ayı sonuna kadar üretimi azaltma taahhüdünden vazgeçmeyi planlıyor.Anlaşma kapsamında tüm üye ülkeler için 2018 yılının ekim ayı üretim taban seviyeleri geçerli olacak. Suudi Arabistan ve Rusya’nın üretim kotaları bugünkü günlük 11 milyon varil seviyesinde kalacak. Mayıs 2022'den itibaren Irak, Kuveyt, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Rusya'nın üretimi kısıtlama taban seviyeleri artırılacak. Suudi Arabistan ve Rusya’nın üretim kotaları bugünkü günlük 11 milyon varil düzeyinden 11.5 milyon varile çıkacak.

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