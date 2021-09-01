https://tr.sputniknews.com/20210901/rusya-talibanin-taninmasi-icin-hukumetin-olusturulmasi-beklenmeli-1048518785.html
Rusya: Taliban’ın tanınması için hükümetin oluşturulması beklenmeli
Rusya: Taliban’ın tanınması için hükümetin oluşturulması beklenmeli
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Morgulov, Afganistan’da Taliban iktidarının tanınması için yeni hükümetin oluşturulmasını beklemeleri gerektiğini belirterek... 01.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-01T17:43+0300
2021-09-01T17:43+0300
2021-09-01T17:43+0300
taliban kontrolünde afganistan
rusya
afganistan
kabil
açıklama
kabil hamid karzai uluslararası havalimanı
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Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı İgor Morgulov, Sputnik’e açıklamasında, Afganistan’daki durumu 'dramatize etmeme' çağrısında bulundu. Taliban’ın, eski yetkililer ve memurlar için genel af, kapsayıcı hükümet kurma ve kadınların haklarına uyma sözünü olumlu değerlendiren Rus diplomat, “Bu sözlerin hayata geçirilmesini bekliyoruz” ifadesini kullandı.Morgulov, “Resmi tanıma konusuna gelince önce, etnik azınlıklar dahil tüm siyasi güçlerin temsil edileceği yeni hükümetin kurulmasını beklemek, sonra duruşunu belirlemek lazım. Burada acele yok” dedi.
rusya
afganistan
kabil
kabil hamid karzai uluslararası havalimanı
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MIA „Rosiya Segodnya“
rusya, afganistan, kabil, açıklama, kabil hamid karzai uluslararası havalimanı
Rusya: Taliban’ın tanınması için hükümetin oluşturulması beklenmeli
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Morgulov, Afganistan’da Taliban iktidarının tanınması için yeni hükümetin oluşturulmasını beklemeleri gerektiğini belirterek örgütün tüm halkın çıkarlarını dikkate almasını umduğunu belirtti.
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı İgor Morgulov, Sputnik’e açıklamasında, Afganistan’daki durumu 'dramatize etmeme' çağrısında bulundu.
Taliban’ın, eski yetkililer ve memurlar için genel af, kapsayıcı hükümet kurma ve kadınların haklarına uyma sözünü olumlu değerlendiren Rus diplomat, “Bu sözlerin hayata geçirilmesini bekliyoruz” ifadesini kullandı.
Morgulov, “Resmi tanıma konusuna gelince önce, etnik azınlıklar dahil tüm siyasi güçlerin temsil edileceği yeni hükümetin kurulmasını beklemek, sonra duruşunu belirlemek lazım. Burada acele yok” dedi.