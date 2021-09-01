https://tr.sputniknews.com/20210901/rusya-talibanin-taninmasi-icin-hukumetin-olusturulmasi-beklenmeli-1048518785.html

Rusya: Taliban’ın tanınması için hükümetin oluşturulması beklenmeli

Rusya: Taliban’ın tanınması için hükümetin oluşturulması beklenmeli

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Morgulov, Afganistan’da Taliban iktidarının tanınması için yeni hükümetin oluşturulmasını beklemeleri gerektiğini belirterek... 01.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-01T17:43+0300

2021-09-01T17:43+0300

2021-09-01T17:43+0300

taliban kontrolünde afganistan

rusya

afganistan

kabil

açıklama

kabil hamid karzai uluslararası havalimanı

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Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı İgor Morgulov, Sputnik’e açıklamasında, Afganistan’daki durumu 'dramatize etmeme' çağrısında bulundu. Taliban’ın, eski yetkililer ve memurlar için genel af, kapsayıcı hükümet kurma ve kadınların haklarına uyma sözünü olumlu değerlendiren Rus diplomat, “Bu sözlerin hayata geçirilmesini bekliyoruz” ifadesini kullandı.Morgulov, “Resmi tanıma konusuna gelince önce, etnik azınlıklar dahil tüm siyasi güçlerin temsil edileceği yeni hükümetin kurulmasını beklemek, sonra duruşunu belirlemek lazım. Burada acele yok” dedi.

rusya

afganistan

kabil

kabil hamid karzai uluslararası havalimanı

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2021

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rusya, afganistan, kabil, açıklama, kabil hamid karzai uluslararası havalimanı