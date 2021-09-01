Rusya’da günlük Kovid-19 vaka sayısında St. Petersburg Moskova’yı geçti

Koronavirüsle Mücadele Merkezi'nden yapılan açıklamada, Rusya genelinde son 24 saatte 18 bin 368 yeni Kovid-19 vakasının tespit edildiği, toplam vaka sayısının 6 milyon 937 bin 333 olduğu aktarıldı.En fazla vakanın bin 312 ile St. Petersburg’da saptandığı kaydedildi. Böylelikle St. Petersburg, günlük vaka sayısında, son bir gün içinde bin 229 vakanın kaydedildiği Moskova’yı geçti.Son 24 saat içinde koronavirüs nedeniyle 790 kişinin hayatını kaybettiğine dikkat çekilen açıklamada, bu artışla birlikte salgının başından bu yana Rusya genelinde Kovid-19 kaynaklı toplam ölüm sayısının 184 bin 14’e yükseldiği kaydedildi.Son bir gün içinde 18 bin 325 kişi iyileşirken, şimdiye kadar iyileşen hasta sayısı 6 milyon 199 bin 379 oldu.
Rusya’da gün içinde 18 bin 368 yeni Kovid-19 vakası tespit edilirken 790 hasta hayatını kaybetti.
Koronavirüsle Mücadele Merkezi'nden yapılan açıklamada, Rusya genelinde son 24 saatte 18 bin 368 yeni Kovid-19 vakasının tespit edildiği, toplam vaka sayısının 6 milyon 937 bin 333 olduğu aktarıldı.
En fazla vakanın bin 312 ile St. Petersburg’da saptandığı kaydedildi. Böylelikle St. Petersburg, günlük vaka sayısında, son bir gün içinde bin 229 vakanın kaydedildiği Moskova’yı geçti.
Son 24 saat içinde koronavirüs nedeniyle 790 kişinin hayatını kaybettiğine dikkat çekilen açıklamada, bu artışla birlikte salgının başından bu yana Rusya genelinde Kovid-19 kaynaklı toplam ölüm sayısının 184 bin 14’e yükseldiği kaydedildi.
Son bir gün içinde 18 bin 325 kişi iyileşirken, şimdiye kadar iyileşen hasta sayısı 6 milyon 199 bin 379 oldu.