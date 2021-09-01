https://tr.sputniknews.com/20210901/saglik-bakani-kocadan-pcr-testi-aciklamasi-1048529913.html

Sağlık Bakanı Koca'dan 'PCR testi' açıklaması

Sağlık Bakanı Koca'dan 'PCR testi' açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşı sürecini aksatmış öğretmenler, okul çalışanları, konser, sinema gibi toplu ortamlarda bulunacakların ve şehirler arası... 01.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-01T23:23+0300

2021-09-01T23:23+0300

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türkiye

fahrettin koca

test

pcr

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Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:"Aşı sürecini aksatmış öğretmenler, okul çalışanları, konser, sinema gibi toplu ortamlarda bulunacaklar ve şehirlerarası seyahate çıkacaklar için 6 Eylül itibarıyla PCR testi gerekli. Test Covid-19 sağlık durumu takibi anlamı taşıyor. PCR'dan iyi sonuç alalım. Aşılarımızı olalım."

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fahrettin koca, test, pcr