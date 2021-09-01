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Sağlık Bakanı Koca'dan 'PCR testi' açıklaması
Sağlık Bakanı Koca'dan 'PCR testi' açıklaması
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşı sürecini aksatmış öğretmenler, okul çalışanları, konser, sinema gibi toplu ortamlarda bulunacakların ve şehirler arası... 01.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-01T23:23+0300
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Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:"Aşı sürecini aksatmış öğretmenler, okul çalışanları, konser, sinema gibi toplu ortamlarda bulunacaklar ve şehirlerarası seyahate çıkacaklar için 6 Eylül itibarıyla PCR testi gerekli. Test Covid-19 sağlık durumu takibi anlamı taşıyor. PCR'dan iyi sonuç alalım. Aşılarımızı olalım."
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fahrettin koca, test, pcr

Sağlık Bakanı Koca'dan 'PCR testi' açıklaması

23:23 01.09.2021
© AAFahrettin Koca
Fahrettin Koca - Sputnik Türkiye, 1920, 01.09.2021
© AA
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşı sürecini aksatmış öğretmenler, okul çalışanları, konser, sinema gibi toplu ortamlarda bulunacakların ve şehirler arası seyahate çıkacakların 6 Eylül itibarıyla PCR testi yaptırması gerektiğini bildirdi.
Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"Aşı sürecini aksatmış öğretmenler, okul çalışanları, konser, sinema gibi toplu ortamlarda bulunacaklar ve şehirlerarası seyahate çıkacaklar için 6 Eylül itibarıyla PCR testi gerekli. Test Covid-19 sağlık durumu takibi anlamı taşıyor. PCR'dan iyi sonuç alalım. Aşılarımızı olalım."
571003
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