Salda Gölü'nün su altı zenginliği

© AA Salda Gölü'nü su altından görüntüleyen Tahsin Ceylan da gölün derinliklerinde mükemmel bir ekosistemin olduğunu vurgulayarak şöyle konuştu: "Salda'da yaşayan bir ekosistem ve canlılar var. Sürekli gelişim gösteren bu güzelliğin daha fazla korunması gerekiyor. Su altında harika bir ekosistem mevcut, burayı görüntülerken inanılmaz keyif alıyorum. Eşsiz flora, faunayı, kayaç yapılarını ve balık çeşitlerini görüyoruz. Zaman zaman binlerce balığın içinde kalıyoruz. Tatlı su çıkışlarını görüntüledik."