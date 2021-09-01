Sırbistan’da Sputnik V aşısından yarım milyondan fazla doz üretildi

Sırbistan hükümetinin sitesinde yayınlanan açıklamaya göre Popovic, Rus Kovid-19 aşısı Sputnik V’yi geliştiren Gamaleya Merkezi’nin Belgrad’daki Torlak Viroloji, Aşı ve Serum Enstitüsü’nün tesisinde bu aşıdan üretilen 550 bin dozun kullanımına onay verdiğini ifade etti.Açıklamada, “İnovasyon ve teknolojik gelişmeden sorumlu Bakan Nenad Popovic, Rus Gamaleya Enstitüsü’nün Torlak'ta 13 Ağustos'a kadar üretilen 550 bin doz Sputnik V aşısının kullanılmasına onay verdiğini açıkladı” ifadelerine yer verildi.Kullanımına onay verilen partinin aşının birinci ve ikinci bileşeninden 275’er bin dozdan oluştuğuna dikkat çekilen açıklamada, ayrıca Sırbistan hükümetinin ve Cumhurbaşkanı Aleksandr Vucic'in, ülkede üretilen Kovid-19 aşısının olası ihracatına ilişkin karar verebileceği ifade edildi.Sputnik V aşısının Torlak Viroloji, Aşı ve Serum Enstitüsü bünyesindeki üretimi 4 Haziran’da başlamıştı.Gamaleya Araştırma Merkezi tarafından geliştirilen Sputnik V aşısı, halihazırda toplam nüfusu 4 milyardan fazla olan 70 ülkede tescil edilmiş bulunuyor. Sırbistan, Rus aşısının kullanımına 31 Aralık 2020’de onay vermişti.
Sırbistan İnovasyon ve Teknolojik Gelişme Bakanı Nenad Popovic, Rus koronavirüs aşısı Sputnik V’yi geliştiren Gamaleya Merkezi’nin Belgrad’daki Torlak Viroloji, Aşı ve Serum Enstitüsü’nün tesisinde bu aşıdan üretilen 550 bin dozun kullanımına onay verdiğini duyurdu.
Sırbistan hükümetinin sitesinde yayınlanan açıklamaya göre Popovic, Rus Kovid-19 aşısı Sputnik V’yi geliştiren Gamaleya Merkezi’nin Belgrad’daki Torlak Viroloji, Aşı ve Serum Enstitüsü’nün tesisinde bu aşıdan üretilen 550 bin dozun kullanımına onay verdiğini ifade etti.
Açıklamada, “İnovasyon ve teknolojik gelişmeden sorumlu Bakan Nenad Popovic, Rus Gamaleya Enstitüsü’nün Torlak'ta 13 Ağustos'a kadar üretilen 550 bin doz Sputnik V aşısının kullanılmasına onay verdiğini açıkladı” ifadelerine yer verildi.
Kullanımına onay verilen partinin aşının birinci ve ikinci bileşeninden 275’er bin dozdan oluştuğuna dikkat çekilen açıklamada, ayrıca Sırbistan hükümetinin ve Cumhurbaşkanı Aleksandr Vucic'in, ülkede üretilen Kovid-19 aşısının olası ihracatına ilişkin karar verebileceği ifade edildi.
Sputnik V aşısının Torlak Viroloji, Aşı ve Serum Enstitüsü bünyesindeki üretimi 4 Haziran’da başlamıştı.
Gamaleya Araştırma Merkezi tarafından geliştirilen Sputnik V aşısı, halihazırda toplam nüfusu 4 milyardan fazla olan 70 ülkede tescil edilmiş bulunuyor. Sırbistan, Rus aşısının kullanımına 31 Aralık 2020’de onay vermişti.