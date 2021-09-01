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Soros'tan yatırımcılara 'uyarı': Çin'in hisse senetlerine karşı dikkatli olun
Soros'tan yatırımcılara 'uyarı': Çin'in hisse senetlerine karşı dikkatli olun
Ünlü borsa spekültörü ve milyarder George Soros, yatırımcılara Çin'in hisse senetlerine karşı 'dikkatli olma' çağrısı yaptı. 01.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-01T03:56+0300
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ekonomi
çin
george soros
şi cinping
yatırım
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Ünlü döviz spekülatörü ve milyarder George Soros, Financial Times (FT) gazetesinde bir yazı kaleme alarak yatırımcıları Çin'e karşı 'uyardı.'Soros, yazısında bu yılki hisse fiyatlarını düşüren düzenleyici baskının ardından, "Çinli finans otoriteleri yabancı yatırımcılara güvence vermek için ellerinden geleni yaptılar ve piyasalar buna güçlü bir ralliyle yanıt verdi" ifadelerini kullandı."Fakat bu bir aldatmaca" diyen Soros, "Şi (Cinping), tüm Çinli şirketleri tek parti devletinin aracı olarak görüyor. Rallide alım yapan yatırımcılar hayal kırıklığıyla karşı karşıya" diye ekledi.Soros, ayrıca görünürde ESG yönergelerini izleyen ancak Çin'in hisse senetlerine yatırım yapan emeklilik fonu yöneticilerinin kendilerini ve emekli müşterilerini kandırdığını savundu.Mevcut endekslerin, ABD'li yatırımcılara ait yüz milyarlarca doların, 'kurumsal yönetimleri gereken standartları karşılamayan Çinli şirketlere akmasını mecbur kıldığını' öne süren Soros, "Güç ve hesap verme sorumluluğu artık herhangi bir uluslararası otoriteye karşı sorumlu olmayan tek bir adam tarafından kullanılıyor" dedi.
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çin, george soros, şi cinping, yatırım, hisse

Soros'tan yatırımcılara 'uyarı': Çin'in hisse senetlerine karşı dikkatli olun

03:56 01.09.2021
© AFP 2021 / Fabrice CoffriniGeorge Soros
George Soros - Sputnik Türkiye, 1920, 01.09.2021
© AFP 2021 / Fabrice Coffrini
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Ünlü borsa spekültörü ve milyarder George Soros, yatırımcılara Çin'in hisse senetlerine karşı 'dikkatli olma' çağrısı yaptı.
Ünlü döviz spekülatörü ve milyarder George Soros, Financial Times (FT) gazetesinde bir yazı kaleme alarak yatırımcıları Çin'e karşı 'uyardı.'
Soros, yazısında bu yılki hisse fiyatlarını düşüren düzenleyici baskının ardından, "Çinli finans otoriteleri yabancı yatırımcılara güvence vermek için ellerinden geleni yaptılar ve piyasalar buna güçlü bir ralliyle yanıt verdi" ifadelerini kullandı.
"Fakat bu bir aldatmaca" diyen Soros, "Şi (Cinping), tüm Çinli şirketleri tek parti devletinin aracı olarak görüyor. Rallide alım yapan yatırımcılar hayal kırıklığıyla karşı karşıya" diye ekledi.
Soros, ayrıca görünürde ESG yönergelerini izleyen ancak Çin'in hisse senetlerine yatırım yapan emeklilik fonu yöneticilerinin kendilerini ve emekli müşterilerini kandırdığını savundu.
Mevcut endekslerin, ABD'li yatırımcılara ait yüz milyarlarca doların, 'kurumsal yönetimleri gereken standartları karşılamayan Çinli şirketlere akmasını mecbur kıldığını' öne süren Soros, "Güç ve hesap verme sorumluluğu artık herhangi bir uluslararası otoriteye karşı sorumlu olmayan tek bir adam tarafından kullanılıyor" dedi.
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