Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
İstanbul - Sputnik Türkiye
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://tr.sputniknews.com/20210901/sosyal-medyanin-rusyada-yasayan-dort-ayakli-fenomenleri-1048494906.html
Sosyal medyanın Rusya’da yaşayan dört ayaklı fenomenleri
Sosyal medyanın Rusya’da yaşayan dört ayaklı fenomenleri
Sosyal medyada şaşaalı hayatlarıyla çok sayıda takipçi toplayan ünlüler dışında, görüntülerine bakıldığında içleri ısıtan, günlük yaşamın stresinden... 01.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-01T00:50+0300
2021-09-01T00:51+0300
yaşam
rusya
sosyal medya
evcil hayvan
fenomen
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/01/1048494879_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_d34a56b2ca1318c188ad3abd8ac8719d.png
RBTH’ye göre, dünyanın en ünlü kedilerinden biri Hosico the cat hesabına sahip Scottish Straight cinsi kedi. Sahipleri Roman ve Kseniya ile birlikte Moskova’da yaşıyan Hosico’nun ismi ‘Yıldız çocuk’ anlamına geliyor. Hosico’nun Instagram’da 1.9 milyon takipçisi var.Rakun Tyoma, sahibi Yelena, Kemerovo’da onu dışarıya gezmeye çıkardığı zaman hemen ilgi odağı oluyor. Tyoma’nın Instagram’da 320 bin takipçisi mevcut.Samur Umora, bir kürk çiftliğinde dünyaya geldi ve Moskova’dan Yevgeniya’nın onu 2018 yılında henüz bebekken sahiplendi. Umora’yı da Instagram’da 230 bin kişi takip ediyor.Rıjiy isimli köpek, Nijnıy Novgorod’da yaşayan bir polis köpeği ve yedi yıllık görev hayatı sonrasında emekli oldu. Rıjiy’nin 24 bin takipçisi var.Kerç Boğazı üzerindeki Kırım Köprüsü’nün inşaatı sırasında ekibin maskotu haline gelen kedi Mostik, inşaat bittikten sonra RIA Novosti’nin Kırım muhabiri oldu, hatta bir basın kartı dahi bulunuyor. Instagram’da da 58 binin üzerinde takipçisi var.Puma Messi, Penza’da sahipleri Mariya ve Aleksandr ile birlikte yaşıyor. Messi üç aylıkken bir hayvanat bahçesinde yaşıyordu ve hastaydı. Çiftin hayvanat bahçesinin sahibinden satın almasının ardından besleyip büyüttüğü Messi’yi Instagram’da 1.5 milyon kişi onu takip ediyor.Sibirya’da yaşayan Viktorya bir zoolog. Bir gün gezgin bir hayvanat bahçesi yaşadığı yere gelmiş ve bir panter doğurduğu yavruyu beslemeyi reddetmiş. Hayvanat bahçesinin yardım istediği Viktorya, beslediği ve Luna adını verdiği panterle yaşamaya devam ediyor. Panter Luna’nın dünyanın dört bir yanından 540 bin takipçisi mevcut.Guiseppa isimli domuz Yekaterinburg’da yaşıyor. 7 kilogram ağırlığındaki Guiseppa uyumayı, güneşlenmeyi ve yemek yemeyi çok seviyor. Sosyal medyada da 68 binin üzerinde kişi onu takip ediyor.Ayı Mansur, bir yavruyken kendini bir havalimanında buldu. Pilotların bir süre beslediği minik yavru daha sonra vahşi doğaya dönmek istemedi. Andrey isimli bir pilotun sahiplendiği Mansur şimdilerde Kaluga’da yaşıyor, 123 bin de takipçisi var.Ayı Stepan da üç aylıkken yanlarına katıldığı Svetlana ve Yuri çiftiyle Moskova’da yaşıyor ve şimdi 28 yaşında. Çift ve Stepan birlikte televizyon izliyor, ormanda yürüyüşe çıkıyor. 168 bin takipçisi olan Stepan ayrıca filmlerde oynuyor.
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/01/1048494879_197:0:1177:735_1920x0_80_0_0_48c6994d2f21a318683ab27a5965295f.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
rusya, sosyal medya, evcil hayvan, fenomen

Sosyal medyanın Rusya’da yaşayan dört ayaklı fenomenleri

00:50 01.09.2021 (güncellendi: 00:51 01.09.2021)
© SputnikKedi Mostik
Kedi Mostik - Sputnik Türkiye, 1920, 01.09.2021
© Sputnik
Abone ol
Sosyal medyada şaşaalı hayatlarıyla çok sayıda takipçi toplayan ünlüler dışında, görüntülerine bakıldığında içleri ısıtan, günlük yaşamın stresinden uzaklaştıran dört ayaklı fenomenler de var. RBTH sitesi Rusya’nın sosyal medyadaki en ünlü hayvanlarından bir seçki hazırladı.
RBTH’ye göre, dünyanın en ünlü kedilerinden biri Hosico the cat hesabına sahip Scottish Straight cinsi kedi. Sahipleri Roman ve Kseniya ile birlikte Moskova’da yaşıyan Hosico’nun ismi ‘Yıldız çocuk’ anlamına geliyor. Hosico’nun Instagram’da 1.9 milyon takipçisi var.
Rakun Tyoma, sahibi Yelena, Kemerovo’da onu dışarıya gezmeye çıkardığı zaman hemen ilgi odağı oluyor. Tyoma’nın Instagram’da 320 bin takipçisi mevcut.
Samur Umora, bir kürk çiftliğinde dünyaya geldi ve Moskova’dan Yevgeniya’nın onu 2018 yılında henüz bebekken sahiplendi. Umora’yı da Instagram’da 230 bin kişi takip ediyor.
Rıjiy isimli köpek, Nijnıy Novgorod’da yaşayan bir polis köpeği ve yedi yıllık görev hayatı sonrasında emekli oldu. Rıjiy’nin 24 bin takipçisi var.
Kerç Boğazı üzerindeki Kırım Köprüsü’nün inşaatı sırasında ekibin maskotu haline gelen kedi Mostik, inşaat bittikten sonra RIA Novosti’nin Kırım muhabiri oldu, hatta bir basın kartı dahi bulunuyor. Instagram’da da 58 binin üzerinde takipçisi var.
Puma Messi, Penza’da sahipleri Mariya ve Aleksandr ile birlikte yaşıyor. Messi üç aylıkken bir hayvanat bahçesinde yaşıyordu ve hastaydı. Çiftin hayvanat bahçesinin sahibinden satın almasının ardından besleyip büyüttüğü Messi’yi Instagram’da 1.5 milyon kişi onu takip ediyor.
Sibirya’da yaşayan Viktorya bir zoolog. Bir gün gezgin bir hayvanat bahçesi yaşadığı yere gelmiş ve bir panter doğurduğu yavruyu beslemeyi reddetmiş. Hayvanat bahçesinin yardım istediği Viktorya, beslediği ve Luna adını verdiği panterle yaşamaya devam ediyor. Panter Luna’nın dünyanın dört bir yanından 540 bin takipçisi mevcut.
Guiseppa isimli domuz Yekaterinburg’da yaşıyor. 7 kilogram ağırlığındaki Guiseppa uyumayı, güneşlenmeyi ve yemek yemeyi çok seviyor. Sosyal medyada da 68 binin üzerinde kişi onu takip ediyor.
Ayı Mansur, bir yavruyken kendini bir havalimanında buldu. Pilotların bir süre beslediği minik yavru daha sonra vahşi doğaya dönmek istemedi. Andrey isimli bir pilotun sahiplendiği Mansur şimdilerde Kaluga’da yaşıyor, 123 bin de takipçisi var.
Ayı Stepan da üç aylıkken yanlarına katıldığı Svetlana ve Yuri çiftiyle Moskova’da yaşıyor ve şimdi 28 yaşında. Çift ve Stepan birlikte televizyon izliyor, ormanda yürüyüşe çıkıyor. 168 bin takipçisi olan Stepan ayrıca filmlerde oynuyor.
100000
Yorum yaz
COVID-19
Haberler
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
Analiz
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
АҧсныАҧсышәалаAbhazcaԱրմենիաՀայերենErmeniceAzərbaycanАzərbaycancaAzericeХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüce
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Çince (sadeleştirilmiş)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Çince (geleneksel)
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
01:23BMGK, Somali'deki BM misyonunun görev süresini uzattı
01:17Venezüella'daki muhalefet partileri, kasımdaki bölgesel ve yerel seçimlere katılacaklarını duyurdu
01:14Aşı karşıtı genç müzisyen koronavirüsten hayatını kaybetti
01:14Virginia Valisi Northam, 70 yıl önce idam edilen 7 siyah erkeği affettiğini açıkladı
01:01CDC: Kovid-19 aşılarının ciddi hastalığa karşı etkinliği düşmedi
00:54Beşiktaş'ın kadrosuna kattığı Montero, İstanbul'a geldi
00:50Sosyal medyanın Rusya’da yaşayan dört ayaklı fenomenleri
00:31İngiltere, vatandaşlarının Afganistan'dan güvenli şekilde ayrılabilmelesi için Taliban'la görüştü
00:18Hamile kadını tabancayla vuran zanlı, evinde kanepenin altına kazdığı çukurda yakalandı
00:11Biden ile eski Afganistan Cumhurbaşkanı Gani arasındaki son telefon görüşmesinin detayları açıklandı
00:08Beyaz Saray Sözcüsü: Kabil Havalimanı'nın işletilmesi konusunda Türkiye ve Katar ile çalışıyoruz
Dünİsrail ve ABD donanmalarından Kızıldeniz'de ilk kez ortak tatbikat
DünTürk Sanat Müziği sanatçısı İnci Çayırlı vefat etti
DünBrezilya'da atmosfere giren meteor 12 saniye boyunca kayıt altına alındı
DünAydın'da Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 120 düzensiz göçmen kurtarıldı
DünABD'de salgının yükü artıyor: Yoğun bakımda yatak kalmadı, bazı hastalar arabada tedavi görüyor
DünAK Partili meclis üyesi intihar etti
DünDemokrat Temsilciler Meclisi üyesi Swalwell: Biden, Katar'la stratejik ortaklığın önemini anlıyor
DünRusya: BM’nin İdlib’e insani yardım göndermesini memnuniyetle karşılıyoruz
DünBarcelona'da Sergio Busquets ve Jordi Alba maaşlarını indirdi