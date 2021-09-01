https://tr.sputniknews.com/20210901/sosyal-medyanin-rusyada-yasayan-dort-ayakli-fenomenleri-1048494906.html

Sosyal medyanın Rusya’da yaşayan dört ayaklı fenomenleri

Sosyal medyanın Rusya’da yaşayan dört ayaklı fenomenleri

Sosyal medyada şaşaalı hayatlarıyla çok sayıda takipçi toplayan ünlüler dışında, görüntülerine bakıldığında içleri ısıtan, günlük yaşamın stresinden... 01.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-01T00:50+0300

2021-09-01T00:50+0300

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RBTH’ye göre, dünyanın en ünlü kedilerinden biri Hosico the cat hesabına sahip Scottish Straight cinsi kedi. Sahipleri Roman ve Kseniya ile birlikte Moskova’da yaşıyan Hosico’nun ismi ‘Yıldız çocuk’ anlamına geliyor. Hosico’nun Instagram’da 1.9 milyon takipçisi var.Rakun Tyoma, sahibi Yelena, Kemerovo’da onu dışarıya gezmeye çıkardığı zaman hemen ilgi odağı oluyor. Tyoma’nın Instagram’da 320 bin takipçisi mevcut.Samur Umora, bir kürk çiftliğinde dünyaya geldi ve Moskova’dan Yevgeniya’nın onu 2018 yılında henüz bebekken sahiplendi. Umora’yı da Instagram’da 230 bin kişi takip ediyor.Rıjiy isimli köpek, Nijnıy Novgorod’da yaşayan bir polis köpeği ve yedi yıllık görev hayatı sonrasında emekli oldu. Rıjiy’nin 24 bin takipçisi var.Kerç Boğazı üzerindeki Kırım Köprüsü’nün inşaatı sırasında ekibin maskotu haline gelen kedi Mostik, inşaat bittikten sonra RIA Novosti’nin Kırım muhabiri oldu, hatta bir basın kartı dahi bulunuyor. Instagram’da da 58 binin üzerinde takipçisi var.Puma Messi, Penza’da sahipleri Mariya ve Aleksandr ile birlikte yaşıyor. Messi üç aylıkken bir hayvanat bahçesinde yaşıyordu ve hastaydı. Çiftin hayvanat bahçesinin sahibinden satın almasının ardından besleyip büyüttüğü Messi’yi Instagram’da 1.5 milyon kişi onu takip ediyor.Sibirya’da yaşayan Viktorya bir zoolog. Bir gün gezgin bir hayvanat bahçesi yaşadığı yere gelmiş ve bir panter doğurduğu yavruyu beslemeyi reddetmiş. Hayvanat bahçesinin yardım istediği Viktorya, beslediği ve Luna adını verdiği panterle yaşamaya devam ediyor. Panter Luna’nın dünyanın dört bir yanından 540 bin takipçisi mevcut.Guiseppa isimli domuz Yekaterinburg’da yaşıyor. 7 kilogram ağırlığındaki Guiseppa uyumayı, güneşlenmeyi ve yemek yemeyi çok seviyor. Sosyal medyada da 68 binin üzerinde kişi onu takip ediyor.Ayı Mansur, bir yavruyken kendini bir havalimanında buldu. Pilotların bir süre beslediği minik yavru daha sonra vahşi doğaya dönmek istemedi. Andrey isimli bir pilotun sahiplendiği Mansur şimdilerde Kaluga’da yaşıyor, 123 bin de takipçisi var.Ayı Stepan da üç aylıkken yanlarına katıldığı Svetlana ve Yuri çiftiyle Moskova’da yaşıyor ve şimdi 28 yaşında. Çift ve Stepan birlikte televizyon izliyor, ormanda yürüyüşe çıkıyor. 168 bin takipçisi olan Stepan ayrıca filmlerde oynuyor.

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rusya, sosyal medya, evcil hayvan, fenomen