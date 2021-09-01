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Taliban kontrolünde Afganistan
Afganistan'da Taliban ülke yönetimini ele geçirirken ABD, 20 yıl önce işgal ederek istikrarsızlığını derinleştirdiği ülkeden kaçtı. Başkent Kabil dahil pek çok yeri çatışmasız kontrolüne geçiren Taliban sebebiyle, yüzbinlerce kişi ülkesini terk etmeye çalışıyor.
https://tr.sputniknews.com/20210901/taliban-kabinede-kadin-bakan-olmayacak-1048514878.html
Taliban: Kabinede kadın bakan olmayacak
Taliban: Kabinede kadın bakan olmayacak
BBC'ye yeni Afgan hükümetini 2 gün içinde açıklayabileceklerini söyleyen Taliban Siyasi İşler Bürosu Başkan Yardımcısı, kabinede ve üst düzey görevlerde kadın... 01.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-01T16:07+0300
2021-09-01T16:22+0300
taliban kontrolünde afganistan
afganistan
katar
taliban
bbc
doha
kadın
kabine
bakan
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ABD öncülüğündeki yabancı güçlerin çekilmesiyle Afganistan'ın neredeyse tamamını ele geçiren ve başkent Kabil'e yerleşen Taliban'ın hükümet çalışmalarıyla ilgili yeni bir açıklama geldi. Sputnik’e konuşan Taliban kaynaklarının, örgütün yeni Afgan hükümetinin kurulması istişarelerini sonlandırdığını, önde gelen isimlerin kilit pozisyonlara atandığını söylemesinin ardından, tahmin edilebileceği üzere "Kadın bakan yok" açıklaması yapıldı.BBC Peştu Servisi'ne konuşan Taliban'ın Katar'ın başkenti Doha'daki Taliban'ın Siyasi İşler Bürosu Başkan Yardımcısı Şer Muhammed Abbas Stanikzai'ye yeni hükümette kadınlara ve etnik azınlıklara yer verilip verilmeyeceği soruldu. Stanikzai, 'kadınların çalışmaya devam edebileceği, yeni hükümette alt düzeylerde yer alabileceği, ama en üst makamlarda veya kabinede kadın olmayabileceği yanıtını verdi.Daha önce Kabil'deki Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid, kadınların iş hayatına geri dönmelerine izin vereceklerini, ama bunun için başlarını örtmelerinin şart olduğunu, bununla ilgili İslami kurallar açıklanana dek kadınların evde oturması gerektiğini söylemişti. Taliban'ın geçici olarak Yüksek Öğretim Bakanı atadığı Abdulbaki Hakkani, erkek ve kız öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim göreceklerini duyurmuştu.ABD'nin desteklediği eski yönetimde görev yapan kadınlara da yeni yönetimde yer verilmeyeceğini belirten Stanikzai, 'Afganistan'da yaşayan tüm etnik toplulukların hükümette yer alma hakkının olduğundan, ancak en üst düzeyde yer alamayabileceklerinden, Afganların kabiliyet ve liyakata göre hükümette yer bulacağından' söz etti. Buna rağmen 'kapsayıcı' hükümet kuracaklarını dile getirdi. Taliban Siyasi İşler Bürosu Başkan Yardımcısı, yeni hükümeti 2 gün içinde açıklayabileceklerini belirtti.Sputnik'e konuşan kaynaklar, Taliban'ın Siyasi Ofis Başkanı Molla Abdulgani Birader'in Dışişleri Bakanı, hareketin kurucusu Molla Ömer'in oğlu Molla Muhammed Yakup'un Savunma Bakanı, radikal lidererden Celaluddin Hakkani’nin oğlu Siracettin Hakkani'nin İçişleri Bakanı atandığını aktarmıştı.
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afganistan, katar, taliban, bbc, doha, kadın, kabine, bakan, hükümet

Taliban: Kabinede kadın bakan olmayacak

16:07 01.09.2021 (güncellendi: 16:22 01.09.2021)
© REUTERS / ZHMAN TVAfganistan'dan son ABD askerinin de çekilmesinin ardından Host kentinde ABD, Britanya, NATO için düzenlenen temsili cenaze töreni
Afganistan'dan son ABD askerinin de çekilmesinin ardından Host kentinde ABD, Britanya, NATO için düzenlenen temsili cenaze töreni - Sputnik Türkiye, 1920, 01.09.2021
© REUTERS / ZHMAN TV
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BBC'ye yeni Afgan hükümetini 2 gün içinde açıklayabileceklerini söyleyen Taliban Siyasi İşler Bürosu Başkan Yardımcısı, kabinede ve üst düzey görevlerde kadın olmayacağını belirtti.
ABD öncülüğündeki yabancı güçlerin çekilmesiyle Afganistan'ın neredeyse tamamını ele geçiren ve başkent Kabil'e yerleşen Taliban'ın hükümet çalışmalarıyla ilgili yeni bir açıklama geldi.
Sputnik’e konuşan Taliban kaynaklarının, örgütün yeni Afgan hükümetinin kurulması istişarelerini sonlandırdığını, önde gelen isimlerin kilit pozisyonlara atandığını söylemesinin ardından, tahmin edilebileceği üzere "Kadın bakan yok" açıklaması yapıldı.
BBC Peştu Servisi'ne konuşan Taliban'ın Katar'ın başkenti Doha'daki Taliban'ın Siyasi İşler Bürosu Başkan Yardımcısı Şer Muhammed Abbas Stanikzai'ye yeni hükümette kadınlara ve etnik azınlıklara yer verilip verilmeyeceği soruldu.
Stanikzai, 'kadınların çalışmaya devam edebileceği, yeni hükümette alt düzeylerde yer alabileceği, ama en üst makamlarda veya kabinede kadın olmayabileceği yanıtını verdi.
Daha önce Kabil'deki Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid, kadınların iş hayatına geri dönmelerine izin vereceklerini, ama bunun için başlarını örtmelerinin şart olduğunu, bununla ilgili İslami kurallar açıklanana dek kadınların evde oturması gerektiğini söylemişti. Taliban'ın geçici olarak Yüksek Öğretim Bakanı atadığı Abdulbaki Hakkani, erkek ve kız öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim göreceklerini duyurmuştu.
ABD'nin desteklediği eski yönetimde görev yapan kadınlara da yeni yönetimde yer verilmeyeceğini belirten Stanikzai, 'Afganistan'da yaşayan tüm etnik toplulukların hükümette yer alma hakkının olduğundan, ancak en üst düzeyde yer alamayabileceklerinden, Afganların kabiliyet ve liyakata göre hükümette yer bulacağından' söz etti. Buna rağmen 'kapsayıcı' hükümet kuracaklarını dile getirdi.
Taliban Siyasi İşler Bürosu Başkan Yardımcısı, yeni hükümeti 2 gün içinde açıklayabileceklerini belirtti.
Sputnik'e konuşan kaynaklar, Taliban'ın Siyasi Ofis Başkanı Molla Abdulgani Birader'in Dışişleri Bakanı, hareketin kurucusu Molla Ömer'in oğlu Molla Muhammed Yakup'un Savunma Bakanı, radikal lidererden Celaluddin Hakkani’nin oğlu Siracettin Hakkani'nin İçişleri Bakanı atandığını aktarmıştı.
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