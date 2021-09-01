https://tr.sputniknews.com/20210901/taliban-kontrolundeki-kabil-havalimanina-ilk-ucak-indi-1048519632.html

Taliban kontrolündeki Kabil Havalimanı'na ilk uçak indi

Taliban kontrolündeki Kabil Havalimanı'na ilk uçak indi

Katar Havayolları'na ait bir uçak, Taliban kontrolüne giren Kabil Havalimanı'nın yeniden faaliyete girmesi için inceleme yapacak teknik ekibi Kabil'e getirdi. 01.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-01T17:59+0300

2021-09-01T17:59+0300

2021-09-01T18:01+0300

afganistan

katar

taliban

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İsmini vermeyen Katarlı bir yetkilinin AA muhabirine yaptığı açıklamaya göre, havalimanının faaliyetlerine devamıyla ilgili görüşmeler yapacak teknik ekibi taşıyan bir Katar uçağı, Kabil'e ulaştı.Afganistan tarafının talebi üzerine görüşmeleri gerçekleştirmek için teknik ekibin Kabil'e gittiğini belirten Katarlı yetkili, havalimanının işletilmesi ve güvenliğiyle ilgili görüşmelerin devam ettiğini kaydetti.* Rusya ve başka ülkelerde yasaklı olan terör örgütü

afganistan

katar

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afganistan, katar, taliban