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Taliban kontrolündeki Kabil Havalimanı'na ilk uçak indi
Taliban kontrolündeki Kabil Havalimanı'na ilk uçak indi
Katar Havayolları'na ait bir uçak, Taliban kontrolüne giren Kabil Havalimanı'nın yeniden faaliyete girmesi için inceleme yapacak teknik ekibi Kabil'e getirdi. 01.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-01T17:59+0300
2021-09-01T18:01+0300
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İsmini vermeyen Katarlı bir yetkilinin AA muhabirine yaptığı açıklamaya göre, havalimanının faaliyetlerine devamıyla ilgili görüşmeler yapacak teknik ekibi taşıyan bir Katar uçağı, Kabil'e ulaştı.Afganistan tarafının talebi üzerine görüşmeleri gerçekleştirmek için teknik ekibin Kabil'e gittiğini belirten Katarlı yetkili, havalimanının işletilmesi ve güvenliğiyle ilgili görüşmelerin devam ettiğini kaydetti.* Rusya ve başka ülkelerde yasaklı olan terör örgütü
afganistan
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afganistan, katar, taliban

Taliban kontrolündeki Kabil Havalimanı'na ilk uçak indi

17:59 01.09.2021 (güncellendi: 18:01 01.09.2021)
© REUTERS / 2021 MAXAR TechnologiesKabil Havalimanında tahliye operasyonu
Kabil Havalimanında tahliye operasyonu - Sputnik Türkiye, 1920, 01.09.2021
© REUTERS / 2021 MAXAR Technologies
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Katar Havayolları'na ait bir uçak, Taliban kontrolüne giren Kabil Havalimanı'nın yeniden faaliyete girmesi için inceleme yapacak teknik ekibi Kabil'e getirdi.
İsmini vermeyen Katarlı bir yetkilinin AA muhabirine yaptığı açıklamaya göre, havalimanının faaliyetlerine devamıyla ilgili görüşmeler yapacak teknik ekibi taşıyan bir Katar uçağı, Kabil'e ulaştı.
Afganistan tarafının talebi üzerine görüşmeleri gerçekleştirmek için teknik ekibin Kabil'e gittiğini belirten Katarlı yetkili, havalimanının işletilmesi ve güvenliğiyle ilgili görüşmelerin devam ettiğini kaydetti.
* Rusya ve başka ülkelerde yasaklı olan terör örgütü
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